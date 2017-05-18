08:43 18 мая

Террористы формируют из своих экспертов по химоружию единую группу на территории Сирии

По данным американской разведки, «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) объединяет экспертов по химоружия из Сирии и Ирака в «новое подразделение по химическому оружию», передает РИА Новости сообщение канала CNN.

Террористы формируют из своих экспертов по химоружию единую группу на территории Сирии


В состав ячейки входят специалисты по химическому оружию из Ирака и Сирии, которые ранее не работали вместе, рассказал каналу источник во властных структурах США. По его словам, новое подразделение создается на территории Сирии «между городами Маядин и Аль-Каим (контролируется боевиками)».


Разведка полагает, что террористы «консолидирует свои мощности по химическому оружию» для укрепления защиты оставшихся опорных пунктов.

Мы знаем, что они переместили многих из руководства из Рамки, и мы подозреваем также, что они переместили техническую составляющую в том числе,
сказал телеканалу представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя информацию источника.

Ранее в Пентагоне заявляли, что у группировки ИГ может быть на вооружении не только химические, но и биологические средства поражения.

Использованы фотографии: http://free-news.su
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. viktor. Сегодня, 08:16
    То есть амерекосы признают использование химии террористами?
    viktor.
    1. Alex_Rarog Сегодня, 08:29
      Теперь главное дать им собраться вместе на пикничок) и адьюос)
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:37
        Цитата: Alex_Rarog
        Теперь главное дать им собраться вместе на пикничок) и адьюос)

        Оно бы неплохо , да вот настораживает тот факт что данные от матрасов . Уж не готовят ли они очередную подлянку ?
        bouncyhunter
  2. Altona Сегодня, 08:36
    Ранее в Пентагоне заявляли, что у группировки ИГ может быть на вооружении не только химические, но и биологические средства поражения.
    ----------------------------------
    Да и ядерное может, чего уж там? Наверняка "потеряли" там пару тактических боеголовок.
    Altona
Картина дня