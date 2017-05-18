Террористы формируют из своих экспертов по химоружию единую группу на территории Сирии

Мы знаем, что они переместили многих из руководства из Рамки, и мы подозреваем также, что они переместили техническую составляющую в том числе,

По данным американской разведки, «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) объединяет экспертов по химоружия из Сирии и Ирака в «новое подразделение по химическому оружию», передает РИА Новости сообщение канала CNN.В состав ячейки входят специалисты по химическому оружию из Ирака и Сирии, которые ранее не работали вместе, рассказал каналу источник во властных структурах США. По его словам, новое подразделение создается на территории Сирии «между городами Маядин и Аль-Каим (контролируется боевиками)».Разведка полагает, что террористы «консолидирует свои мощности по химическому оружию» для укрепления защиты оставшихся опорных пунктов.сказал телеканалу представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя информацию источника.Ранее в Пентагоне заявляли, что у группировки ИГ может быть на вооружении не только химические, но и биологические средства поражения.