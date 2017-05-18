08:42 18 мая

МИД Германии просит у США помощи в переговорах с Анкарой по поводу базы «Инджирлик»

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль попросил у Вашингтона поддержки в споре с турецкими властями по поводу авиабазы «Инджирлик», передает РИА Новости .

МИД Германии просит у США помощи в переговорах с Анкарой по поводу базы «Инджирлик»


Недавно стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о «невозможности данной поездки». Ангела Меркель заявила в свою очередь, что Германия продолжит подыскивать альтернативу «Инджирлику» в соседних с Турцией странах.


Мы снова попросили у американцев поддержки в переговорах с Турцией… Для партнеров по НАТО немыслимо, что мы оказываем давление друг на друга,
сказал Габриэль после встречи с госсекретарем США Тиллерсоном.

Агентство напоминает, что Турция является ключевой страной НАТО на Ближнем Востоке. Турецкая авиабаза «Инджирлик» является одной из основных баз США и альянса в регионе. Согласно информации из открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. В настоящее время база используется странами западной коалиции во главе с США, участвующими в воздушной операции против террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: Sputnik
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Комментарии 2

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:33
    МИД Германии просит у США помощи в переговорах с Анкарой по поводу базы «Инджирлик»
    ха... какой "помощи".?..эрдоган чуть не открытым текстом американцев посылает...
    андрей юрьевич
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
      Цитата: андрей юрьевич
      эрдоган чуть не открытым текстом американцев посылает...

      Может , потому немцы и просят матрасов - они уже привычные ...
      bouncyhunter
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