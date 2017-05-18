Трамп выразил готовность договариваться с КНДР

Президент Трамп говорил о санкциях в отношении КНДР и о своих сотруднических отношениях с Китаем. Он также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с президентом Мун (Чжэ Ином) по разрешению ядерной проблемы КНДР и для достижения результатов,

Несмотря на наличие режима давления и санкций (на КНДР), он (Дональд Трамп) выразил готовность добиться мира путем достижения договоренности (с КНДР) при соблюдении определенных условий. В то же время он заявил, что не намерен вести переговоры ради самих переговоров, но намерен вести переговоры, которые дадут результат,