12:52 18 мая

Трамп выразил готовность договариваться с КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы со спецпредставителем главы Южной Кореи Хон Сок Хёном заявил о готовности договариваться с руководством КНДР, однако не намерен «вести переговоры ради переговоров», передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



Встреча, которая длилась около 15 минут, стала первой между президентом США и представителями южнокорейской администрации после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента Южной Кореи.


Президент Трамп говорил о санкциях в отношении КНДР и о своих сотруднических отношениях с Китаем. Он также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с президентом Мун (Чжэ Ином) по разрешению ядерной проблемы КНДР и для достижения результатов,
приводит агентство слова Хон Сок Хёна.

Несмотря на наличие режима давления и санкций (на КНДР), он (Дональд Трамп) выразил готовность добиться мира путем достижения договоренности (с КНДР) при соблюдении определенных условий. В то же время он заявил, что не намерен вести переговоры ради самих переговоров, но намерен вести переговоры, которые дадут результат,
добавил спецпредставитель.

В ходе встречи Хён передал Трампу письмо от главы Южной Кореи с благодарностью за приглашение в Вашингтон. Кроме этого, он также «кратко обсудил с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове», говорится в сообщении агентства.

Использованы фотографии: Ron Sachs / dpa / Globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 09:00
    Кроме этого, он также «кратко обсудил с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове», говорится в сообщении агентства.


    Уже не выгоняют США ?
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
      Цитата: cniza
      Уже не выгоняют США ?

      Толку их выгонять - уйдут только тогда , когда сами захотят . wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:06
        Паша , беда в том , что даже если захотят то не смогут , система построена по системе ниппеля ...
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
          Цитата: cniza
          даже если захотят то не смогут

          Большой вопрос - а захотят ли ? yes
          bouncyhunter
          1. analgin Сегодня, 09:13
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: cniza
            даже если захотят то не смогут

            Большой вопрос - а захотят ли ? yes

            Что то из Киргизии с аэродрома "выгнали". Киргизы захотели, а американцы смогли.
            analgin
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
              Ваша правда . Но это , скорее , исключение , лишь подтверждающее правило .
              bouncyhunter
              1. analgin Сегодня, 09:29
                Цитата: bouncyhunter
                Ваша правда . Но это , скорее , исключение , лишь подтверждающее правило .

                Хотите пари? Я вам один вариант где попросили уйти и ушли, а вы мне вариант где попросили уйти и остались?
                analgin
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
                  Под "попросили" Вы подразумеваете официальную позицию правительства ?
                  bouncyhunter
                  1. analgin Сегодня, 09:45
                    Разумеется. Демонстрации против размещения военных баз (разной численности) проходят практически везде. Против российских баз, кстати, тоже.
                    analgin
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
                      В таком случае - не вижу смысла в пари , т.к. знаю что с моей стороны оно будет заведомо проигрышным .
                      bouncyhunter
                      1. analgin Сегодня, 10:18
                        Цитата: bouncyhunter
                        В таком случае - не вижу смысла в пари , т.к. знаю что с моей стороны оно будет заведомо проигрышным .

                        Просто ради интереса: а на каких условиях вы хотели бы участвовать в пари, после прошедших акций протеста? Так я вам так же покажу такие акции и в Средней Азии и в Гюмри после которых российские базы никуда не делись.
                        Но это ведь не серьёзно.
                        analgin
      2. pvv113 Сегодня, 09:09
        Или пока их не вытравишь, как тараканов
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
          Я вроде человек добрый и не агрессивный , но Ваш вариант мне определённо импонирует . good
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:22
            Да я, вроде, тоже не злой, но паразитов не люблю
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
              Цитата: pvv113
              паразитов не люблю

              Я думаю , что паразитов любят только такие же паразиты . Ну или мазохисты .
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:35
                Про мазохистов анекдот вспомнился:
                В День ВДВ толпа мазохистов столкнулась с группой десантников. И те, и другие получили массу удовольствия wink
                pvv113
        2. Ren Сегодня, 10:03
          Цитата: pvv113
          Или пока их не вытравишь, как тараканов

          Ну не надо так о тараканах. wink
          Что-то записок Колорадского Таракана на этой неделе не видать. recourse
          Ren
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:23
            Цитата: Ren
            Ну не надо так о тараканах.

            Поверьте - нашего Таракана в обиду не дадим ! soldier
            Цитата: Ren
            Что-то записок Колорадского Таракана на этой неделе не видать.

            Ещё не вечер . Может занят обработкой собранного материала .
            bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 09:08
      Прикольная будет фотосессия: Оранжевый Президент и пухлый Ын во френче... laughing
      Видимо и Си Цзиньпин и Лавров сказали Трампу, что решение вопросов Томагавками неканает в этом регионе...
      Зяблицев
      1. Александр романов Сегодня, 09:11
        Цитата: Зяблицев
        Оранжевый Президент и пухлый Ын во френче...

        Ким со своеи тупои улыбкои и тухлое лицо Трампа,которое будет выражать-И что я тут делаю
        Александр романов
        1. рич Сегодня, 09:24
          ПРО от России и Китая развернули, теперь можно и с Ыном договариваться. Мавр сделал свое дело...
          рич
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 09:00
    Типа под Кеннеди и Хрущова косят?
    Вождь краснокожих
  3. МПК105 Сегодня, 09:12
    Кроме этого, он также «кратко обсудил с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове», говорится в сообщении агентства
    Да ради этого и была вся шумиха... wink
    МПК105
    1. рич Сегодня, 09:25
      БИНГО! Алексей
      рич
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:03
      Цитата: МПК105
      Да ради этого и была вся шумиха... wink

      Ох,не только... Матрасы везде пытаются действовать в "режиме многозадачности". "Убить двух зайцев" - это не про них. Они стараются "убить всю популяцию" сразу. Где-то прокатывает,где-то - нет. А увеличившееся количество матрасных обломов показывает,что упыри не учитывают того,что мир - уже не тот "плюшевый домик" 90-х, а скорее - суровая коммуналка,где могут и послать, а то и вовсе отоварить. Как-то так. P.S. ДКБФ,с праздником! Держите краба. hi
      Paranoid50
  4. biserino Сегодня, 09:49
    Цитата: cniza
    ... вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове», говорится в сообщении агентства.

    Уже не выгоняют США ?

    Продать за миллиард не успел?
    biserino
  5. bouncyhunter Сегодня, 10:25
    analgin,
    Вам так сильно хочется пари ? Или хотите мне доказать что русским не рады там , где есть российские базы ?
    bouncyhunter
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    Сегодня Трамп выразил готовность договариваться, завтра - ужесточить санкции, а то и нанести удар. Он сам не знает, что будет делать завтра. Все зависит о того кто первым его встретит после сна дочь или зять, а может какой-нибудь третий советник.
    rotmistr60
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