Трамп выразил готовность договариваться с КНДР
Президент США Дональд Трамп в ходе беседы со спецпредставителем главы Южной Кореи Хон Сок Хёном заявил о готовности договариваться с руководством КНДР, однако не намерен «вести переговоры ради переговоров», передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
Встреча, которая длилась около 15 минут, стала первой между президентом США и представителями южнокорейской администрации после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента Южной Кореи.
В ходе встречи Хён передал Трампу письмо от главы Южной Кореи с благодарностью за приглашение в Вашингтон. Кроме этого, он также «кратко обсудил с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове», говорится в сообщении агентства.
Встреча, которая длилась около 15 минут, стала первой между президентом США и представителями южнокорейской администрации после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента Южной Кореи.
Президент Трамп говорил о санкциях в отношении КНДР и о своих сотруднических отношениях с Китаем. Он также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с президентом Мун (Чжэ Ином) по разрешению ядерной проблемы КНДР и для достижения результатов,приводит агентство слова Хон Сок Хёна.
Несмотря на наличие режима давления и санкций (на КНДР), он (Дональд Трамп) выразил готовность добиться мира путем достижения договоренности (с КНДР) при соблюдении определенных условий. В то же время он заявил, что не намерен вести переговоры ради самих переговоров, но намерен вести переговоры, которые дадут результат,добавил спецпредставитель.
В ходе встречи Хён передал Трампу письмо от главы Южной Кореи с благодарностью за приглашение в Вашингтон. Кроме этого, он также «кратко обсудил с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы размещения американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове», говорится в сообщении агентства.
Использованы фотографии: Ron Sachs / dpa / Globallookpress.com
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