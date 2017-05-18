12:58 18 мая

США призывают союзников увеличить вклад в афганскую кампанию

Как сообщает ТАСС , министр обороны США Джеймс Мэттис полагает необходимым оценить уровень участия членов НАТО в афганской кампании перед принятием решения об увеличении контингента американских войск в исламской республике.

Мы работаем над ним [планом военных действий по Афганистану], и мы будем, очевидно, ровно сотрудничать с нашими союзниками, пока мы принимаем окончательное решение. Мы не примем окончательного решения без вклада со стороны союзников. Важнее разобраться во всем как следует, чем составить его второпях.


США призывают союзников увеличить вклад в афганскую кампанию



Ранее в ходе заслушивания в Конгрессе глава военной разведки США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости изменения стратегии по стабилизации ситуации в Афганистане:

Нам необходимо действовать совершенно иначе по сравнению с тем, как мы вели себя раньше.


С его слов, в ином случае движение "Талибан" (запрещено в РФ) добьется серьезных военных успехов.

В качестве одного из вариантов рассматривается увеличение численности американских войск в Афганистане.

Рассмотренное выше заявление главы Пентагона может расцениваться как посыл членам Альянса о необходимости более активного военного участия в афганской кампании. В случае более решительного вовлечения союзников, они бы значительно разгрузили США, избавив Вашингтон от необходимости радикального увеличения контингента.


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Комментарии 9

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  1. Комментарий был удален.
  2. soroKING Сегодня, 10:09
    маковые плантации ленятся сами охранять bully
    soroKING
    1. хрыч Сегодня, 10:16
      Еще один повод для вымогательства у союзников laughing
      хрыч
    2. Подрезчик Сегодня, 10:17
      Умирать в одиночку не охота! Воины, блин...
      Подрезчик
      1. Монос Сегодня, 10:28
        Цитата: Подрезчик
        В случае более решительного вовлечения союзников, они бы значительно разгрузили США, избавив Вашингтон от необходимости радикального увеличения контингента.

        Да нет. "Гегемон" скрипит и надрывается. Быть мировым полицейским накладно выходит, денюшков не хватает. А ВВП им говорил неоднократно о том, что в одиночку никто не справится. Харя треснет.
        Монос
        1. Orel Сегодня, 10:55
          Цитата: Монос
          А ВВП им говорил неоднократно о том, что в одиночку никто не справится. Харя треснет.


          Согласен, без поддержки тут проблему не решить. Но нам тут радоваться не чему. Если США умоют руки, то эта проблема достанется нам и нам ОДНИМ. Поэтому нам бы тут всеми способами было бы лучше США удержать в Афганистане, а не способствовать их уходу оттуда. Я думаю нам со своей стороны надо тут тоже помогать. Проблема это общая и для нас она намного опаснее, чем для США, но тем не менее США пока стараются ее решать, хотя это от них очень далеко.
          Orel
  3. К-50 Сегодня, 10:17
    США призывают союзников увеличить вклад в афганскую кампанию

    Всё таки янкенсы смешные и подлые. Сначала сами влезли "в болото" по самые гланды, увязли, да ещё остальных "подпевал" зовут к ним присоединиться.
    Сами вскормили "талибан" потом с ним "борются".
    Ну тупыыыееее!!!! (с) М. Задоронов. laughing
    К-50
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    Нам необходимо действовать совершенно иначе по сравнению с тем, как мы вели себя раньше.

    Вот это завернул. Но понять можно - раньше мы кроме "крышевания" наркоты и охраны самих себя больше ни чем не занимались, то сейчас просто необходимо часть ответственности (в т.ч. и финансовой) переложить на союзников по НАТО
    rotmistr60
  5. RASKAT Сегодня, 10:44
    Направьте туда хохлов, предложите им за это еще один транш, а лучше лично Вальцману небольшой гешефтик. Пусть вместо Донбасса утюжат душманов, пользы больше будет.
    RASKAT
  6. Чукча Сегодня, 12:14
    Помню когда я презреный Русскими Азиат учился в СССР Русские все до единого подлизовали без застенчиво перед нашими глазами Афганцам Пуштунам, Арабам Сирийцам и Ливийцам,Неграм с Анголы,Ефиопи,итд.Не видел больше других наций в Мире кто как Русские не навидять Азию, Восток ( Чукчей Чурок Манголов,Китаёзов Япошек итд) и обожают Африку и Арабский Юг.Мир к Азий дружественен а Русских самих с ихними друзьями не очень то жалуют.Ирония в том сейчас Русскими обожаемым в Афганистане наши военные наводять порядок.Где Азиа презираюшие Русские ау? Друзьям надо помогать когда тяжёло а не отворачиваться театральные,крикливые продажные Русские.
    Чукча
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