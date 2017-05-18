США призывают союзников увеличить вклад в афганскую кампанию
Как сообщает ТАСС , министр обороны США Джеймс Мэттис полагает необходимым оценить уровень участия членов НАТО в афганской кампании перед принятием решения об увеличении контингента американских войск в исламской республике.
Ранее в ходе заслушивания в Конгрессе глава военной разведки США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости изменения стратегии по стабилизации ситуации в Афганистане:
С его слов, в ином случае движение "Талибан" (запрещено в РФ) добьется серьезных военных успехов.
В качестве одного из вариантов рассматривается увеличение численности американских войск в Афганистане.
Рассмотренное выше заявление главы Пентагона может расцениваться как посыл членам Альянса о необходимости более активного военного участия в афганской кампании. В случае более решительного вовлечения союзников, они бы значительно разгрузили США, избавив Вашингтон от необходимости радикального увеличения контингента.
Мы работаем над ним [планом военных действий по Афганистану], и мы будем, очевидно, ровно сотрудничать с нашими союзниками, пока мы принимаем окончательное решение. Мы не примем окончательного решения без вклада со стороны союзников. Важнее разобраться во всем как следует, чем составить его второпях.
Ранее в ходе заслушивания в Конгрессе глава военной разведки США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости изменения стратегии по стабилизации ситуации в Афганистане:
Нам необходимо действовать совершенно иначе по сравнению с тем, как мы вели себя раньше.
С его слов, в ином случае движение "Талибан" (запрещено в РФ) добьется серьезных военных успехов.
В качестве одного из вариантов рассматривается увеличение численности американских войск в Афганистане.
Рассмотренное выше заявление главы Пентагона может расцениваться как посыл членам Альянса о необходимости более активного военного участия в афганской кампании. В случае более решительного вовлечения союзников, они бы значительно разгрузили США, избавив Вашингтон от необходимости радикального увеличения контингента.
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