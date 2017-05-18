США призывают союзников увеличить вклад в афганскую кампанию

Мы работаем над ним [планом военных действий по Афганистану], и мы будем, очевидно, ровно сотрудничать с нашими союзниками, пока мы принимаем окончательное решение. Мы не примем окончательного решения без вклада со стороны союзников. Важнее разобраться во всем как следует, чем составить его второпях.

Нам необходимо действовать совершенно иначе по сравнению с тем, как мы вели себя раньше.