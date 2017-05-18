Киев: российские спецслужбы также проникли в Facebook... но его мы не запретим

Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию.

Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей.