12:57 18 мая

Киев: российские спецслужбы также проникли в Facebook... но его мы не запретим

Согласно информации РИА Новости , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о присутствии в Facebook-е, кроме уже запрещенных социальных сетей, российских спецслужб.

Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию.


Вызывает интерес то, что киевские власти обратили внимание на Facebook только после очередного разоблачения Анатолия Шария, показавшего, что так называемые «пророссийские» и «сепаратистские» посты и аккаунты можно найти не только в запрещенных соцсетях, но и на Facebook-е.




Однако, учитывая, что Facebook в отличие от российских "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса" и Mail.Ru (подверглись санкциям по указу президента Украины от 16 мая) подконтролен американского капиталу (основан Марком Цукербергом и его товарищами по Гарвардскому университету), А. Турчинов не потребовал немедленной блокировки сети:

Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей.


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Комментарии 29

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
    Турчинов ! Ты лучше скажи где ты ещё не нашёл "русский след" ? fool
    bouncyhunter
    1. Монос Сегодня, 10:39
      Привет, Паша hi
      По-моему, в центре Европы кто-то строит КНДР.
      Монос
      1. Zibelew Сегодня, 10:41
        Украинцам до КНДР как до Луны. Северная Корея ядерное оружие делает. Если бы украинцы делали то, что делает КНДР, то они бы запускали спутники и баллистические ракеты, имели 80 подлодок и строили аэропрты и небоскрёбы в столице... Кстати Петр наверняка с Цукербергом в сговоре! Сейчас же все в Пейсбук ломанутся.
        Zibelew
        1. Монос Сегодня, 10:44
          Цитата: Zibelew
          Украинцам до КНДР как до Луны. Кстати Петр наверняка с Цукербергом в сговоре! Сейчас же все в Пейсбук ломанутся.

          В Туиторе уже давно ведётся охота за украинофобами. smile
          Монос
          1. Orionvit Сегодня, 12:00
            Сервисы Яндекса сегодня уже не открывается.
            Orionvit
        2. Александр романов Сегодня, 10:57
          Цитата: Zibelew
          Кстати Петр наверняка с Цукербергом в сговоре! Сейчас же все в Пейсбук ломанутся

          Ну конечно,прямо так побежали в феисбук
          "VK установил новый рекорд на Украине: 18 млн уникальных посетителей за сутки — на 2 млн больше прошлого рекорда. Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом в стране", — отмечается в сообщенииhttps://www.dp.ru/a/2017/05/17/VKontakte_za_sutki
          _stal
          Александр романов
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:46
        Витя , категорически приветствую ! hi drinks Далеко Поросю с его хунтятами до "великих идей Чучхе" ! wassat
        bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 10:43
      Нет, Турчинов, ты даже не знаешь, как глубоко проникли наши спецслужбы, на самом деле...Та белочка, что приходит к вашему Харанту, это наш нелегал...Алекс-Юстасу! laughing
      Зяблицев
      1. Монос Сегодня, 11:06
        Цитата: Зяблицев
        Та белочка, что приходит к вашему Харанту, это наш нелегал...Алекс-Юстасу!

        "Не, ну вот как в таких условиях работать? Не успеешь приступить к выполнению задания, а тебя уже засветили! Я возмущена! Ваша Белочка."
        Монос
    3. To be or not to be Сегодня, 10:56
      Что тут не понятно?
      Они просто боятся "своего " народа . Вот и запрет бьет по простым гражданам на Украине..от молодых .пасущихся в контакте ,до глубоких стариков -в ОК.
      Однозначно .что Российские компании потери компенсируют через демократические европейские суды.Священная корова -частная собственность!!! И ее молоко- прибыль и через прибавочную стоимость.. laughing
      To be or not to be
    4. dragy52rus Сегодня, 11:34
      Цитата: bouncyhunter
      Турчинов ! Ты лучше скажи где ты ещё не нашёл "русский след" ? fool

      возможно это тоже "русский след"
      dragy52rus
  2. Govorun Сегодня, 10:35
    Киев: российские спецслужбы также проникли в Facebook... но его мы не запретим
    Срочно запретить все фейсы....????
    Govorun
    1. 210окв Сегодня, 10:50
      Собака не посмеет укусить руку дающего..
      Цитата: Govorun
      Киев: российские спецслужбы также проникли в Facebook... но его мы не запретим
      Срочно запретить все фейсы....????
      210окв
    2. винч Сегодня, 12:54
      "Кто ж его посадит, он же памятник"
      винч
  3. Подрезчик Сегодня, 10:37
    СМЕХ, да и только ...
    Подрезчик
    1. Таня Сегодня, 11:02
      Цитата: Подрезчик
      СМЕХ, да и только ...


      Таня
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    Александр Турчинов заявил

    Мощное заявление. Без этого предупреждения американские спецслужбы так и не узнали о прописной истине - сбора информации из открытых источников и контрпропаганде. То Турчинов опасается, что могучие ВСУ в своем рвении "проскочат" российскую границу, то озаботился о Facebook. Все же очень сложно думать о насущных делах и намного проще об "агрессоре".
    rotmistr60
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 10:42
    Ну дык а как ФБ запретить, если он Омериканский? Никак! Денюг могут не дать.
    А тут, за блокировку (или попытку блокировки) наверное уже дали.... Или пообещали дать....
    Так что "несмотря" не запретят....
    КОТ БАЮН
  6. санчо Сегодня, 10:44
    пастору премию от цукерберга! надо вырубить лепестричество со свечкой в инете не насидишся!
    санчо
  7. BAI Сегодня, 10:49
    Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей.

    Конечно есть! Один из совладельцев "Мордокниги" американец украинского происхождения, а сеть имеет проукраинскую и антироссийскую направленность. За хохла - банят, за москаля - нет. И.т.д.
    BAI
  8. Alexey RA Сегодня, 10:50
    Классика не стареет. smile
    Сорок душ посменно воют, раскалились добела.
    Вот как сильно беспокоят треугольные дела,
    Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
    И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.

    Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет
    Подал знак кому-то, значит: "Фельдшер, вырви провода".
    И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
    И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах - навсегда.
    ©
    Alexey RA
  9. Михаил м Сегодня, 10:57
    Стоит ли удивляться тому, что спецслужбы используют соцсети, где люди абсолютно добровольно выкладывают о себе всю информацию? Подозреваю, что именно они эти соцсети и организовали для собственных нужд.
    Михаил м
    1. avg-mgn Сегодня, 11:20
      Увы, сомнений нет! Если и не организовали под себя, то предусмотрели не одну дыру для сбора информации (установленного ПО, фото, переписки, ...), с целью анализа личности и пристрастий хозяина компа. Авось пригодится.
      avg-mgn
  10. Платов Сегодня, 11:26
    Фэйсбук не запретят! Они же не смогут отдавать команды и распоряжения печатать! laughing
    Платов
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 11:29
    ... куриная зад..ца решил "заумное" выдать на гора... но как всегда - бредятина bully
    a.s.zzz888
  12. Altona Сегодня, 11:40
    Цитата: Монос
    По-моему, в центре Европы кто-то строит КНДР.

    ----------------------------
    Строит, только с совершенно другой идеологией.Ну и аналогию вы берете, что Украина пытается вариться в собственном соку?
    Altona
  13. Berkut24 Сегодня, 11:42
    Предлагаю запретить еще и угрожающую Украинской гидности и самостийности таблицу Менделеева. Ибо он посмел горилку и сало по квадратикам разложить.
    Berkut24
  14. нивасандер Сегодня, 11:43
    дык цукенсынберг конкурентов и подчищает
    нивасандер
  15. Рабинович_007 Сегодня, 11:57
    Фейсбук тоже гадость. Молодцы что заблокировали сайты, от них одно зло, детские самоубийства.
    Роскомнадзор только торенты блокировать умеет.
    Рабинович_007
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