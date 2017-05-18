Киев: российские спецслужбы также проникли в Facebook... но его мы не запретим
Согласно информации РИА Новости , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о присутствии в Facebook-е, кроме уже запрещенных социальных сетей, российских спецслужб.
Вызывает интерес то, что киевские власти обратили внимание на Facebook только после очередного разоблачения Анатолия Шария, показавшего, что так называемые «пророссийские» и «сепаратистские» посты и аккаунты можно найти не только в запрещенных соцсетях, но и на Facebook-е.
Однако, учитывая, что Facebook в отличие от российских "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса" и Mail.Ru (подверглись санкциям по указу президента Украины от 16 мая) подконтролен американского капиталу (основан Марком Цукербергом и его товарищами по Гарвардскому университету), А. Турчинов не потребовал немедленной блокировки сети:
Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию.
Вызывает интерес то, что киевские власти обратили внимание на Facebook только после очередного разоблачения Анатолия Шария, показавшего, что так называемые «пророссийские» и «сепаратистские» посты и аккаунты можно найти не только в запрещенных соцсетях, но и на Facebook-е.
Однако, учитывая, что Facebook в отличие от российских "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса" и Mail.Ru (подверглись санкциям по указу президента Украины от 16 мая) подконтролен американского капиталу (основан Марком Цукербергом и его товарищами по Гарвардскому университету), А. Турчинов не потребовал немедленной блокировки сети:
Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей.
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