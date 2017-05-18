13:01 18 мая

Китай испытал "Черный торнадо"

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) успешно испытала легкий боевой вертолет Z-19E, получивший прозвище «Черный торнадо», передает "Лента.RU" сообщение газеты «Жэньминь жибао». Полет Z-19E состоялся утром на одном из аэродромов в Харбине.

Новый вертолет является модернизированной модификацией Z-9, который в свою очередь был лицензионной копией французского вертолета Aerospatiale Dauphin. Взлетный вес Z-19E составляет 4,25 тонны, кабина рассчитана на двух пилотов.

Китай испытал "Черный торнадо"



От Z-9 его отличает сниженный уровень шума, измененная конструкция кабины для надежной защиты летчиков от лобовых атак и ряд усовершенствований для предотвращения попадания в винты посторонних предметов при полете на малой высоте. Машина оснащена пуленепробиваемым топливный баком. Отмечается, что «Черный торнадо» превосходит многие вертолеты в своем классе по скорости и маневренности.

Z-19E предназначен для поражения на поле боя легкой и тяжелой бронетехники, подавления огневых точек противника, поддержки сухопутных войск, а также может использоваться для перехвата низколетящих целей.

Вооружение, которое несет вертолет, включает ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» и пулеметы.

Как отмечает «Жэньминь жибао» разработчики планируют поставлять «Черный торнадо» на экспорт. Для этого многие его параметры и опции могут изменяться производителем в соответствии с пожеланиями заказчика.

Использованы фотографии: Фото: @XHNews
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Комментарии 8

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  1. RASKAT Сегодня, 10:55
    При массе в 4500кг два двигателя WZ-8A по 848 л. с как то маловато, не кажется? Как у него будет со скороподъемностью? И какая у него будет грузоподъемность?
    RASKAT
    1. Одиссей Сегодня, 12:14
      Цитата: RASKAT
      При массе в 4500кг

      Это максимальная.Хотя действительно движки не слишком мощные.
      Цитата: RASKAT
      Как у него будет со скороподъемностью?

      9 м/с.
      Цитата: RASKAT
      И какая у него будет грузоподъемность?

      Масса пустого -2350. Соответственно на все про все-2150 кг.
      Одиссей
  2. prior Сегодня, 11:01
    Хорошая птичка гоняться за джихад-мобилями.
    prior
  3. А1845 Сегодня, 11:11
    будут продавать банановым диктаторам для контрпартизанских операций
    главное - сходная цена
    А1845
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    "Народная газета" вкратце пробежалась по новому вертолёту. Как сделают - так и полетит... Посмотрим...
    a.s.zzz888
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:33
    Половинка от "Ночного охотника" wassat На броне сэкономили?
    Горный стрелок
    1. Santa Bear Сегодня, 11:44
      Ёжик сильный, но лёгкий.
      Santa Bear
    2. donavi49 Сегодня, 12:57
      Сейчас тренд - противопульное бронирование пилотов по 3а (не капсула, а просто бронестекло и кресло) и все. Зато управляемое вооружение, широкие сетевые возможности в работе через БПЛА/другой борт, отличные возможности по работе ночью.
      donavi49
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