12:58 18 мая

США продолжат снимать санкции с Ирана

Согласно информации РИА Новости , госдепартамент США заявил о намерении предпринять дальнейшие шаги в направлении снятия санкций. Данный процесс начался после заключения с Ираном ядерной сделки.

При этом 15 мая США дополнили санкционный список 4 компаниями и 3 физлицами, связав их с ракетной программой Тегерана, однако оставив в силу режим снятия наложенных на Иран ограничений.

Мы сообщаем в конгресс, что Соединенные Штаты продолжают режим снятия санкций, как это требуется для продолжения реализации обязательств США по снятию санкций в соответствии с Всеобъемлющим планом действий.

— пояснил и.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс.


США продолжат снимать санкции с Ирана


Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года (вступил в действие 16 января 2016 года) Ираном и "шестеркой" международных посредников. Он был призван урегулировать многолетнюю проблему иранского атома. Согласно его положениям, с Ирана снимаются введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза в обмен на заморозку ядерной программы. Однако санкции сохраняются, что аргументируется нарушением прав человека и спонсированием терроризма.


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Комментарии 19

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  1. хрыч Сегодня, 10:57
    Израиль расстроится однако, дружба-дружбой, а денежки (нефть) врозь laughing
    хрыч
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
      Цитата: хрыч
      Израиль расстроится однако

      А что делать , вот такие матрасы "надёжные партнёры и друзья" . Приветствую hi
      bouncyhunter
      1. хрыч Сегодня, 11:09
        Цитата: bouncyhunter
        А что делать , вот такие матрасы "надёжные партнёры и друзья" . Приветствую

        Слава Руси, Белой и Великой!!! soldier
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
          Цитата: хрыч
          Слава Руси, Белой и Великой!!!

          Сразу возникло желание достать из шкафа фуражку и взять "под козырёк" . soldier
          bouncyhunter
          1. Александр романов Сегодня, 11:17
            Цитата: bouncyhunter
            Сразу возникло желание достать из шкафа фуражку и взять "под козырёк" .

            А что случилось,Белые в городе?
            Александр романов
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
              Да нет , вроде власть не менялась . hi
              bouncyhunter
    2. Самаритянин Сегодня, 11:35
      Санкциями не получилось, решили старым проверенным методом изнутри взять...
      Кому свободы подходи, США раздаёт, не то что ВАШЕ Иранское правительство, смотрите голливуд вон как у нас хорошо... а если ещё и макдональдс на главной площади поставить, то заживёте, как в раю!
      Самаритянин
  2. viktor. Сегодня, 10:58
    Добрые такие crying
    viktor.
    1. FlyEngine Сегодня, 11:29
      Это очень странно, т.к. Иран - ближневосточная КНДР с лютым неадекватно религиозным уклоном, в которой о так любимом американцами понятии "права человека" только слышали. Интересно получается. Была бы у КНДР нефть, продавай они её в США - не было бы санкций.
      FlyEngine
  3. рич Сегодня, 11:01
    США продолжат снимать санкции с Ирана. При этом 15 мая США дополнили санкционный список 4 компаниями и 3 физлицами, связав их с ракетной программой Тегерана, однако оставив в силу режим снятия наложенных на Иран ограничений.

    Как с такой страной можно о чем то договариваться? Белое у них черное, а черное белое. Ничего святого за душой
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
      Цитата: рич
      Ничего святого за душой

      Как это - ничего ? А доллар ?
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 11:22
        А доллары сколько их не печатай, все равно на всех не хватит. Иначе они просто обесценятся.
        Но ничего не вечно. Наступит время , и обыкновенная питьевая вода мировой валютой станет
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
          Цитата: рич
          Наступит время , и обыкновенная питьевая вода мировой валютой станет

          Предполагаешь развитие по сценарию голливудской антиутопии "Водный мир" ? wink
          bouncyhunter
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:02
    США дополнили санкционный список 4 компаниями и 3 физлицами, связав их с ракетной программой Тегерана, однако оставив в силу режим снятия наложенных на Иран ограничений.

    Американская политика не просто странная, а не от мира сего. Зачем говорить о продолжении снятия санкций при этом вводя новые? Лишний раз показать кто в доме хозяин?
    rotmistr60
  5. mkop Сегодня, 11:28
    Одну снял, две новых ввел - все в норме :)
    mkop
    1. askort154 Сегодня, 11:53
      mkop.....Одну снял, две новых ввел - все в норме :)

      Да уж. Похоже "хохляцкий вирус" завезли в США, или наоборот. Вчера конгресс проголосовал за ввод санкций против Ирана и России за " поддержку режима Асада ". Сегодня, уже снимает часть санкций с Ирана. Мы 3 года смеёмся над нынешней властью Украины, а сегодня США идёт по той же тропе. Слово "санкции" стало наркотиком для США и Украины. fool
      askort154
    2. Golibjon Сегодня, 12:02
      Нравятся мне американцы сегодня хотят снять, а завтра введут санкции по всем отраслям на 20 лет. Все лучшие и новейшие производственные технологии и станки у них. Кто желает сделать своё государство апгрейд купить у них станки за доллары.
      Golibjon
  6. Рабинович_007 Сегодня, 11:52
    Снять санкции и уничтожить.
    Трамп похоже уже не хочет быть президентом, нет союзников у Израиля sad
    Рабинович_007
  7. vladimirvn Сегодня, 12:52
    Идет проверка на прочность нашей "дружбы" с Ираном. Пебедят сию минутные интересы, нефтяные разногласия, или перспектива, геополитика?
    vladimirvn
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