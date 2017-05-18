США продолжат снимать санкции с Ирана

Мы сообщаем в конгресс, что Соединенные Штаты продолжают режим снятия санкций, как это требуется для продолжения реализации обязательств США по снятию санкций в соответствии с Всеобъемлющим планом действий.

Согласно информации РИА Новости , госдепартамент США заявил о намерении предпринять дальнейшие шаги в направлении снятия санкций. Данный процесс начался после заключения с Ираном ядерной сделки.При этом 15 мая США дополнили санкционный список 4 компаниями и 3 физлицами, связав их с ракетной программой Тегерана, однако оставив в силу режим снятия наложенных на Иран ограничений.— пояснил и.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс.Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года (вступил в действие 16 января 2016 года) Ираном и "шестеркой" международных посредников. Он был призван урегулировать многолетнюю проблему иранского атома. Согласно его положениям, с Ирана снимаются введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза в обмен на заморозку ядерной программы. Однако санкции сохраняются, что аргументируется нарушением прав человека и спонсированием терроризма.