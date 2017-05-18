13:00 18 мая

Японские СМИ: американская ударная группировка имитировала удар по КНДР

Пентагон практически завершил развертывание группировки, которая может в любой момент нанести сокрушительный удар по объектам КНДР, в частности, путем запуска по уже определенным целям нескольких сотен крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС сообщение японской газеты Nikkei.

Японские СМИ: американская ударная группировка имитировала удар по КНДР


По словам источника газеты, действующая сейчас у Корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат». Перехватив эти сигналы, военные специалисты «вычислили большое количество важнейших целей, включая подземные бункеры». Удалось даже определить оснащение подземных коммуникаций.


Отмечается, что выдвижение к полуострову из Японии второй группировки во главе с авианосцем Ronald Reagan дает возможность одновременного залпа таким количеством «Томогавков», которое полностью уничтожит намеченные цели. Удар «будет дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей», говорится в сообщении.

Возможность внезапного удара по Северной Корее вполне реальна,
утверждает источник. Впрочем, американцы пока намерены использовать мощное давления для достижения своих целей, добавил он.

Использованы фотографии: Sean M. Castellano / ZUMAPRESS.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. viktor. Сегодня, 11:02
    В первую очередь пустоголовым Япам нужно сэметировать последствия для себя и южных wassat
    viktor.
    1. NIKNN Сегодня, 11:04
      с атомным авианосцем Carl Vinson «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат

      Смелые пацаны..., а если бы на имитацию ответка пошла? Чео то они ...ну а чего не америкой рискуют.. могли ядеоную войну развязать...Ын мог и не понять...
      NIKNN
      1. дядя Мурзик Сегодня, 11:13
        американцы только и могут с КНДР только эмитировать! laughing
        дядя Мурзик
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:38
          Цитата: дядя Мурзик
          американцы только и могут с КНДР только эмитировать! laughing

          Тут вопрос интересен с другой стороны...концепция МОЛНИЕНОСНОГО обезоруживающего удара предполагает быстрое развертывание ударных сил и нанесение ракетного удара,пока противник не успеет подготовиться к отражению...сколько развертывали это все матрассы? Это к тем причитаниям некоторых наших форумчан о том,что мы не способны отразить и увидеть концентрацию ударной группировки для нанесения такого обезоруживающего удара по нам.
          НЕКСУС
        2. Саша Крымский Сегодня, 11:55
          Группавая эмитация- это сильно.
          Саша Крымский
      2. сиг Сегодня, 11:39
        Цитата: NIKNN
        с атомным авианосцем Carl Vinson «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат

        Смелые пацаны..., а если бы на имитацию ответка пошла? Чео то они ...ну а чего не америкой рискуют.. могли ядеоную войну развязать...Ын мог и не понять...

        Северокорейцы каждый божий день имитируют удары по авианосцам США и даже по столице - Вашингтону.Им все,оказывается,можно,а вот бругим- нииизяя.Ведь пухленький боевой хомячок может и обидеться.
        сиг
    2. хрыч Сегодня, 11:06
      Цитата: viktor.
      пустоголовым Япам

      Они не поняли, что там делали США, они не действовали против КНДР, а против самой Японии, верней её кошелька laughing
      хрыч
      1. рич Сегодня, 11:10
        северным корейцам с их высоким мобилизационным ресурсом терять нечего — они нанесут удары по союзникам США не задумываясь. В конфликт косвенно будет вовлечены Китай и Россия, Дальний Восток которой может накрыть радиоактивное облако.
        рич
        1. Orel Сегодня, 11:21
          Цитата: рич
          северным корейцам с их высоким мобилизационным ресурсом терять нечего — они нанесут удары по союзникам США не задумываясь. В конфликт косвенно будет вовлечены Китай и Россия


          У КНДР есть одно преимущество, я подозреваю, что им голову пропагандой так промыли, что они и без ракет, бункеров и техники пойдут в атаку, только со стрелковым оружием, а остановить миллион солдат даже с автоматами - не так просто. Войны не хочется, но она может стать неизбежной, если КНДР продолжит "класть" на Совбез ООН и их мнение.
          Orel
          1. FlyEngine Сегодня, 11:32
            Они пошли бы в атаку даже с лопатами, хотя, с другой стороны, и там есть сомневающиеся. Пленных у южан было бы достаточно много.
            FlyEngine
        2. сиг Сегодня, 11:40
          Цитата: рич
          северным корейцам с их высоким мобилизационным ресурсом терять нечего — они нанесут удары по союзникам США не задумываясь. В конфликт косвенно будет вовлечены Китай и Россия, Дальний Восток которой может накрыть радиоактивное облако.

          Любому человеку или народу есть что терять- у боевого хомячка очень красивая жена!!
          сиг
    3. Александр романов Сегодня, 11:10
      Цитата: viktor.
      В первую очередь пустоголовым Япам нужно сэметировать последствия для себя и южных

      Ну Южных возможно и будут проблемы,но не факт. А Япам ,что бояться?
      Александр романов
      1. слава1974 Сегодня, 11:14
        А Япам ,что бояться?

        Япошки бесстрашные. Они 2 ядерных удара пережили, еще парочку тоже переживут.
        слава1974
        1. роман66 Сегодня, 11:17
          да хоть бы и не ядерные - свалится на город полтонны взрывчатки - один хрен неприятно
          роман66
          1. сиг Сегодня, 11:41
            Цитата: роман66
            да хоть бы и не ядерные - свалится на город полтонны взрывчатки - один хрен неприятно

            После бомбардировок Японии от Кореи Северной ничего не останется вообще.
            сиг
            1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:01
              Цитата: сиг
              Цитата: роман66
              да хоть бы и не ядерные - свалится на город полтонны взрывчатки - один хрен неприятно

              После бомбардировок Японии от Кореи Северной ничего не останется вообще.

              А че Вы так радуетесь судьбе КНДР, ведь Армения в таком же положении находиться? Лучше бы переживали о точечном (и безнаказанном) уничтожении СЗРК "Оса" на территории НКР (думаю это не последняя ваша потеря)....
              Да и АЭС в ЮК и Японии все же больше чем в КНДР, соответственно, что бы вызвать "большую волну" у побережья Японии немного надо зарядов с ЯО, я уж не говорю, что к диверсиям (в т.ч. объектах жизнеобеспечения крупных мегаполисов) на территории Вами любимыми Японии и ЮК никто не готов.....
              DOCTOR ZLO
              1. сиг Сегодня, 12:24
                Я не радуюсь такой судьбе КНДР,такую судьбу выбрал для себя северокорейский народ,который не смог избавиться от режима Кимов.Я прекрасно понимаю,что в один день и Алиев решит проблему Карабаха- армяне достойны этого,раз они не смогли и не могут решить проблему устранения карабахского клана от кормушки( власти). Лично я не раз участвовал в протестах,но основная масса армян сидит дома и ничего не предпринимает- боятся за свою шкуру.Так что,как говорится,один в поле не воин.ЗРК " Оса" - не первая и не последняя потеря для армян,если столь любимый на этом форуме " президент" Армении останется у корыта,то Армения потеряет не только Карабах,но и свои собственные территории.Но если под угрозой часть Армении ,то это не значит,что я должен сидеть и не высказывать своего мнения насчёт Кореи и Японии.В дальнейшем попрошу придерживаться заданной темы и к не месту не приплетать Карабах,Армению,геноцид,Арарат и т. д.
                сиг
        2. Zibelew Сегодня, 11:19
          Япы испугаются, когда корейская ракета пролетит недалеко от их границ и упадет на западном побережье США.
          Zibelew
        3. Александр романов Сегодня, 11:21
          Цитата: слава1974
          Они 2 ядерных удара пережили, еще парочку тоже переживут.

          КНДР нанесет удар да laughing Гордыми ракетами чучхе wassat
          Александр романов
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:02
            Цитата: Александр романов
            Цитата: слава1974
            Они 2 ядерных удара пережили, еще парочку тоже переживут.

            КНДР нанесет удар да laughing Гордыми ракетами чучхе wassat

            Хорошо смеется тот, кто первым стреляет...
            DOCTOR ZLO
            1. Александр романов Сегодня, 12:03
              Цитата: DOCTOR ZLO
              Хорошо смеется тот, кто первым стреляет...

              Ну пусть Ким стрельнет
              Александр романов
              1. askort154 Сегодня, 12:50
                Александр романов........Ну пусть Ким стрельнет


                А он два раза и стрельнул. Один неудачно, а второй вполне. Хотя Трамп, воинственно заявлял,( сразу после "удара" по Сирии) если КНДР не прекратит разработку ядерной программы и испытания баллистических ракет, мы будем вынуждены нанести удар по КНДР и направил туда АГ. В итоге : Ким Ы свою программу продолжил, а США провели виртуальный " удар" по КНДР, показав тем самым, что очко у них совсем не железное.Это не "тачанки" по пустыне гонять. yes
                askort154
    4. Зяблицев Сегодня, 11:24
      Думаю, что принцип, что у каждого нового президента США должна быть своя маленькая победоносная война, пересилит здравый смысл...Да и идиотское поведение демократов, грызущих Трампа то же делает свое черное дело - у него не остается выбора, что бы заткнуть их, как только шарахнуть по КНДР! Но во что из этого получится знает только Великий Чучхе....
      Зяблицев
  2. Комментарий был удален.
  3. AlexTires Сегодня, 11:06
    Игры в войнушку с Кореей однозначно плохо закончатся....
    AlexTires
    1. рич Сегодня, 11:11
      В случае если напряжение на Корейском полуострове будет расти, «война может начаться по недосмотру, из-за человеческой ошибки»
      рич
  4. DMoroz Сегодня, 11:08
    Доимитируются... Это уже прямая угроза вторжения. Могут и на ответку нарваться вполне себе не имитационную
    DMoroz
  5. А1845 Сегодня, 11:08
    выдвижение к полуострову из Японии второй группировки во главе с авианосцем Ronald Reagan дает возможность одновременного залпа таким количеством «Томогавков», которое полностью уничтожит намеченные цели.
    оказывается, рейган - авианесущий крейсер lol никто и не знал..
    А1845
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат»

    А ведь они действительно считают корейцев наивными папуасами. Неверное представление и анализ сил и возможностей КНДР может подтолкнуть американцев к удару, который они посчитают безответным. А это война, причем у наших границ.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
      На фоне заявлений Трампа о готовности к переговорам с Ыном это можно расценивать как "силовое обеспечение" ?
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:27
        Так американцы без такого "обеспечения" просто не могут вести переговоры с другими государствами. Да к тому же у Трампа "семь пятниц на недели".
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
          Цитата: rotmistr60
          Да к тому же у Трампа "семь пятниц на недели".

          Это точно . Порой складывается впечатление , что правая рука не ведает что творит левая .
          bouncyhunter
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:06
      Цитата: rotmistr60
      «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат»

      А ведь они действительно считают корейцев наивными папуасами. Неверное представление и анализ сил и возможностей КНДР может подтолкнуть американцев к удару, который они посчитают безответным. А это война, причем у наших границ.

      Пока градус напряжение в АТР повышается, акции крупных компаний этих стран падают, соответственно акции компаний отдельно взятой страны повышаются в цене....
      DOCTOR ZLO
  7. роман66 Сегодня, 11:10
    кстати, надо бы и юж. корее удар сымитировать, чтобы бабки за тхаад отдали по-хорошему
    роман66
    1. МПК105 Сегодня, 11:14
      Отдадут,куда они денутся... wink Там 3 три Три ТРИ АВИАНОСЦА!!!! под боком ходють со всей своей свитой-попробуй,не отдай мзду... laughing
      МПК105
      1. роман66 Сегодня, 11:17
        пока выпендриваются, не хотят по-братски
        роман66
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:07
        Цитата: МПК105
        Отдадут,куда они денутся... wink Там 3 три Три ТРИ АВИАНОСЦА!!!! под боком ходють со всей своей свитой-попробуй,не отдай мзду... laughing

        Они и отдадут мзду только бартером (торпеды с ЯБЧ) не подойдут?
        DOCTOR ZLO
  8. _Ugene_ Сегодня, 11:20
    США тролят КНДР чтобы торговаться на переговорах выгодней было. А если серьезно одного авианосца маловато будет для реального удара.
    _Ugene_
  9. Платов Сегодня, 11:21
    Реальность войны еще добавляет, то, что Трампа душат все внутри страны... Могут советники ему насоветовать начать, для отвлечения внимания внутри страны от него и переключения на внешнюю политику. Чем то ситуация напоминает Краину с Донбассом... И Петьку с Трампом... Комерсы у васти- это плохо...
    Платов
  10. Yujiko Сегодня, 11:21
    Репетиция БГУ (быстрого глобального удара).
    Да и чего бы по Корее не вдарить, ведь Россию всеравно нужно окружать горячими точками. А полученный опыт должен пригодиться...
    Yujiko
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
    ... мерикатосы проводят опасные эксперименты...
    a.s.zzz888
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 11:28
    Последствия таких действий могут быть непредсказуемыми.
    Стоить это штатам будет немеряно. По моему триллион озвучен со старта. Обе Кореи перестанут существовать. Чем это закончится для Японии - ничем хорошим. А основным бенефициаром от событий будет Китай - он с удовольствием заместит корейские экономики.
    Нужно ли штатам ввязываться в такую затратную операцию да еще и с непредсказуемыми последствиями - не думаю что они рискнут.
    КОТ БАЮН
  13. Ярик Сегодня, 11:30
    Теперь точно, в гибели Японии будет виноват не Годзила.
    Ярик
    1. роман66 Сегодня, 12:11
      ага, это будет Госдепа
      роман66
  14. Злючный Сегодня, 12:14
    как бы янки по нам не жахнули, как то забывают многие, что наша граница там не особо далеко
    Злючный
  15. yuriy55 Сегодня, 12:56
    ...действующая сейчас у Корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат». Перехватив эти сигналы, военные специалисты «вычислили большое количество важнейших целей, включая подземные бункеры». Удалось даже определить оснащение подземных коммуникаций.

    belay Оба-на...Теперь самое время взять "Playboy" и...имитировать, имитировать, имитировать...Пока Чен Ын серпы готовит...Да...Интересные расклады...Их будут ждать:
    yuriy55
Картина дня