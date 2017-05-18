Японские СМИ: американская ударная группировка имитировала удар по КНДР
Пентагон практически завершил развертывание группировки, которая может в любой момент нанести сокрушительный удар по объектам КНДР, в частности, путем запуска по уже определенным целям нескольких сотен крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС сообщение японской газеты Nikkei.
По словам источника газеты, действующая сейчас у Корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат». Перехватив эти сигналы, военные специалисты «вычислили большое количество важнейших целей, включая подземные бункеры». Удалось даже определить оснащение подземных коммуникаций.
Отмечается, что выдвижение к полуострову из Японии второй группировки во главе с авианосцем Ronald Reagan дает возможность одновременного залпа таким количеством «Томогавков», которое полностью уничтожит намеченные цели. Удар «будет дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей», говорится в сообщении.
По словам источника газеты, действующая сейчас у Корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson «имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат». Перехватив эти сигналы, военные специалисты «вычислили большое количество важнейших целей, включая подземные бункеры». Удалось даже определить оснащение подземных коммуникаций.
Отмечается, что выдвижение к полуострову из Японии второй группировки во главе с авианосцем Ronald Reagan дает возможность одновременного залпа таким количеством «Томогавков», которое полностью уничтожит намеченные цели. Удар «будет дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей», говорится в сообщении.
Возможность внезапного удара по Северной Корее вполне реальна,утверждает источник. Впрочем, американцы пока намерены использовать мощное давления для достижения своих целей, добавил он.
Использованы фотографии: Sean M. Castellano / ZUMAPRESS.com
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