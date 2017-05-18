12:52 18 мая

В США назначен советник по расследованию «вмешательства» Москвы в выборы

Минюст США назначил экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию так называемого «вмешательства» РФ в президентские выборы в США в прошлом году, передает РИА Новости .



Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования),
заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.


Ранее расследование «российского вмешательства» проводило ФБР, глава которого был уволен с поста Дональдом Трампом.

Председатель комитета палаты Конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц назвал назначение Мюллера на пост специального советника «хорошим выбором». По его словам, у Мюллера «безупречные характеристики» и он «должен быть хорошо принят».

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 21

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  1. NIKNN Сегодня, 11:18
    Ранее расследование «российского вмешательства» проводило ФБР, глава которого был уволен с поста Дональдом Рейганом.

    Кем уволен??? Вероятно опечатка...
    NIKNN
    1. cniza Сегодня, 11:41
      У всех политическая шизофрения , все спешат. laughing
      cniza
      1. майор Юрик Сегодня, 11:47
        Если янки во что-то уперлись башкой - ничего доказать им не получится,переболеют- и само пройдет! fool
        « Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные. »
        Уинстон Черчилль
        майор Юрик
    2. Самаритянин Сегодня, 11:42
      С 1968 по 1970 год служил офицером в Третьей дивизии Корпуса морской пехоты США во Вьетнаме, командовал пехотным взводом. Награждён медалью «Бронзовая звезда», двумя Военно-морскими медалями за заслуги, орденом «Пурпурное сердце» и «Вьетнамским крестом за отвагу»
      Россию прям "обожает"...
      Ну что у нас за руководство, всё шпионскими методами действует, хакеры/шмакеры...
      Нет чтобы по демократичному действовать: Приезжаешь в другую страну, садишься в кресло главного, говоришь как сделать революцию, кидаешь 5 млрд. новому революционному правительству и порядок, государство под твоим контролем!!!
      Самаритянин
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
    ... точно подметил ВВП - "политическая шизофрения..." angry
    a.s.zzz888
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:33
      И причем маниакальная (мания преследования). Американские политики с упорством маньяка пытаются смешать с грязью и сместить с поста человека только по не сложившимся межличностным отношениям.
      rotmistr60
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:33
      В США назначен советник по расследованию «вмешательства» Москвы в выборы

      Очередная синекура , ИМХО .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:42
        Не угомонятся , пока не сожрут Трампа.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
          Или Трамп - их .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:51
            Если он это сделает , стоя буду аплодировать , хоть он мне и не нравится.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:53
              Разделяю твои чувства к Трампу , но к аплодисментам непременно присоединюсь .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:01
                Думаю ждать осталось не долго.
                cniza
          2. R.U.R. Сегодня, 12:50
            Не угомонятся, пока не сожрут Трампа


            Или Трамп их

            Что неизбежно приведет к гражданской войне в США.
            Давно уже не секрет, что Федеральным агентством США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) закуплено несколько миллионов четырехместных пластиковых гробов (только возле Атланты, штат Джорджия, складировано от 500 тыс. до 1 млн штук) и построено около 800 концлагерей по всей территории США.
            R.U.R.
  3. viktor. Сегодня, 11:23
    Дело развалится,нужно было советника с незалэжной притащить. laughing
    viktor.
  4. Дамир Сегодня, 11:27
    Послали же бедолагу искать того чего нет.... хана всем его "безупречным характеристикам".....
    Дамир
    1. рич Сегодня, 11:35
      зато у Мюллера есть не убиваемый козырь - вместо приведения доказательств он может заявить:
      рич
  5. МПК105 Сегодня, 11:31
    Очередной-
    А у нас сколько должностей подобных-при деньгах да при лампасах,на .ер НЕНУЖНЫХ нам,но содержим,блин...
    МПК105
  6. сорок восьмой Сегодня, 11:41
    Это все русские хакеры, хе-хе
    сорок восьмой
  7. igorserg Сегодня, 11:46
    В ответку нужно расследовать массовое появление WannaCry и причастность АНБ к этому делу.
    igorserg
  8. prior Сегодня, 11:57
    Ищут разведчики,
    ищет полиция,
    ищет Госдеп и не может найти,
    русского хакера лет двадцати...
    prior
  9. tsvetkov1274 Сегодня, 12:00
    А что если он,Мюллер,тоже НАШ yes ???
    tsvetkov1274
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