В США назначен советник по расследованию «вмешательства» Москвы в выборы

Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования),

Минюст США назначил экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию так называемого «вмешательства» РФ в президентские выборы в США в прошлом году, передает РИА Новости заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.Ранее расследование «российского вмешательства» проводило ФБР, глава которого был уволен с поста Дональдом Трампом.Председатель комитета палаты Конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц назвал назначение Мюллера на пост специального советника «хорошим выбором». По его словам, у Мюллера «безупречные характеристики» и он «должен быть хорошо принят».