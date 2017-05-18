Захарова: НАТО следует заняться борьбой с международным терроризмом

Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства – это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны,

Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России? Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма. Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал,

Вместо того чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГ (группировка запрещена в РФ), международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы,