12:55 18 мая

Захарова: НАТО следует заняться борьбой с международным терроризмом

Вместо того, чтобы усиливать свое присутствие у границ с Россией, НАТО следовало бы заняться вопросами борьбы с международным терроризмом, поскольку пока ни один натовский план по антитеррору не сработал, передает РИА Новости заявление представителя МИД Марии Захаровой.



Напомним, на днях Испания подтвердила свое участие в интеграционном подразделении сил НАТО, размещенном в Латвии в сентябре 2015 года.


Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства – это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны,
сказала Захарова.

Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России? Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма. Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал,
заявила она.

По словам Захаровой, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается, но занимается мнимыми, виртуальными угрозами». Такой подход приводит к ситуации, когда «международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами».

Вместо того чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГ (группировка запрещена в РФ), международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы,
добавила представитель МИД.

При этом она отметила, что Москва «высоко ценит диалог с Испанией», который «не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов».

Использованы фотографии: The Russia File
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Комментарии 26

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  1. cniza Сегодня, 11:44
    По словам Захаровой, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается, но занимается мнимыми, виртуальными угрозами».


    Там же убить могут , а тут стой на границе с Россией и грози кулачком ... красота.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:47
      А Захарова-то в лучших традициях МИДа - жжёт от души . Браво , Мария Владимировна ! hi love
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:50
        Жжет глаголом , а пора напалмом...НАТО делает свое дело , а мы пытаемся до них достучаться.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Цитата: cniza
          Жжет глаголом , а пора напалмом...

          В точку , дружище !!! good soldier drinks
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:54
            Не , лучше по площади... laughing , а на самом деле нам надо , что то предпринимать иначе "придушат" в объятиях.
            cniza
          2. МПК105 Сегодня, 11:55
            Наша Маша в своём,розовом мире живёт каком-то,такое впечатление складывается у меня,Гражданина(законопослушного(с недавних времён)и налогоплатящего)...Поувольнял бы их там всех за ненадобностью нафиг...У них зарплаты в разы больше наших,а толку от дармоедов-0.
            МПК105
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:02
              Лёха , в международных отношениях с понятием дипломатии связывают искусство ведения переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов , поисков согласия и взаимоприемлемых решений , расширения и углубления международного сотрудничества . Что Захарова сделала не вписывающегося в эту формулировку , что ты её и весь дипкорпус в "дармоеды" записал ?
              bouncyhunter
              1. МПК105 Сегодня, 12:05
                Да в том-то и дело,что НИЧЕГО не сделали...Что они там,словами своими громкими и красивыми "предотвратили","урегулировали"....НИ-ЧЕ-ГО..
                .......
                МПК105
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
                  Вот же ты бурчалка - даже в свой Праздник остаёшься верен себе ! wassat Тяпни-ка лучше стакашку за ДКБФ . drinks
                  bouncyhunter
          3. КобалТ Сегодня, 12:33
            Только товарищ Захарова,кое в чем ошибается. НАТО создавалось не для борьбы с терроризмом... Догадайтесь для борьбы с кем альянс создавался? Наверное для борьбы с терроризмом базы наты вокруг нашей страны расположены?
            КобалТ
      2. 210окв Сегодня, 11:51
        Паш,ну разве они смогут обидеть "родное дитя"...
        Цитата: bouncyhunter
        А Захарова-то в лучших традициях МИДа - жжёт от души . Браво , Мария Владимировна ! hi love
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
          Дима hi Не для того ягодка зрела ... wink
          bouncyhunter
      3. Orel Сегодня, 11:56
        Цитата: bouncyhunter
        А Захарова-то в лучших традициях МИДа - жжёт от души . Браво , Мария Владимировна


        Ничего веселого не вижу. Кризис доверия налицо. Мы не доверяем им - они нам. Это ничего хорошего не сулит никому и радоваться тут не чему.
        Orel
  2. LostCoast Сегодня, 11:44
    Глюпий,наивний захарь.НАТО не занимается борьбой с терроризом.Оно им пользуется
    LostCoast
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 11:45
    Интересно, а у нас какой ни будь план по борьбе с международным терроризмом сработал?
    Вождь краснокожих
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:58
      Нужно было слушать отчет (или почитайте) директора ФСБ. Ясно, в цифрах было сказано сколько предотвращено терактов, сколько задержано и уничтожено террористов. а раскрывать вам, что планирует ФСБ, МВД и др ни кто не будет.
      rotmistr60
  4. Самаритянин Сегодня, 11:45
    Сейчас меня закидают... но мы всё бла-бла, а НАТО действует, скоро и в Украине разместит ПВО, ПРО и ещё чёрт знает что, а МЫ всё в словоблудии соревнуемся...
    Самаритянин
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
      Цитата: Самаритянин
      Сейчас меня закидают...

      Вы чем предпочитаете - помидорами или тыхлыми фаберже ? lol Шучу , конечно . За что Вас закидывать , Андрей ? За правду ?
      bouncyhunter
      1. Самаритянин Сегодня, 12:01
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Самаритянин
        Сейчас меня закидают...

        Вы чем предпочитаете - помидорами или тыхлыми фаберже ? lol Шучу , конечно . За что Вас закидывать , Андрей ? За правду ?

        Доброго времени суток hi drinks
        Лучше, конечно Фаберже... bully
        Самаритянин
        1. cniza Сегодня, 12:03
          "Губа не дура".
          cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:05
          Взаимно ! hi drinks Ну , если такими , то многие не откажутся попасть "под раздачу" . lol
          bouncyhunter
    2. К0щей Сегодня, 12:01
      Цитата: Самаритянин
      а МЫ всё в словоблудии соревнуемся...

      предлагаете вторгнуться к ним или сразу МБР долбануть? увеличение контингента войск по всей западной границе, стягивание техники, регулярные учения - это все мусор. надо сразу войну начинать, че тянуть-то?
      К0щей
    3. КобалТ Сегодня, 12:50
      Цитата: Самаритянин
      Сейчас меня закидают... но мы всё бла-бла, а НАТО действует, скоро и в Украине разместит ПВО, ПРО и ещё чёрт знает что, а МЫ всё в словоблудии соревнуемся...

      У вас нет демократии? Тогда мы летим к вам!
      КобалТ
  5. Толик_74 Сегодня, 11:50
    Правильно сказал Путин после приезда Лаврова с п.е.н.д.о.с.и.и они там все больные шизофреники.
    Толик_74
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:52
    Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал,

    ... а оно им надо? ... не для этого НАТОсровцы трутся у наших границ ...
    a.s.zzz888
  7. twincam Сегодня, 12:54
    Машуля красотуля.
    twincam
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