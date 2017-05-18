Захарова: НАТО следует заняться борьбой с международным терроризмом
Вместо того, чтобы усиливать свое присутствие у границ с Россией, НАТО следовало бы заняться вопросами борьбы с международным терроризмом, поскольку пока ни один натовский план по антитеррору не сработал, передает РИА Новости заявление представителя МИД Марии Захаровой.
Напомним, на днях Испания подтвердила свое участие в интеграционном подразделении сил НАТО, размещенном в Латвии в сентябре 2015 года.
По словам Захаровой, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается, но занимается мнимыми, виртуальными угрозами». Такой подход приводит к ситуации, когда «международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами».
При этом она отметила, что Москва «высоко ценит диалог с Испанией», который «не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов».
Напомним, на днях Испания подтвердила свое участие в интеграционном подразделении сил НАТО, размещенном в Латвии в сентябре 2015 года.
Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства – это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны,сказала Захарова.
Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России? Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма. Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал,заявила она.
По словам Захаровой, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается, но занимается мнимыми, виртуальными угрозами». Такой подход приводит к ситуации, когда «международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами».
Вместо того чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГ (группировка запрещена в РФ), международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы,добавила представитель МИД.
При этом она отметила, что Москва «высоко ценит диалог с Испанией», который «не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов».
Использованы фотографии: The Russia File
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