Порошенко попросил главу Европарламента не пускать депутатов в Крым и Донбасс
Согласно информации РИА Новости , Петр Порошенко обратился с просьбой к президенту Европарламента Антонио Таяни пресечь посещения депутатами Крыма и Донбасса.
В своем обращении он осудил данные визиты и попросил найти "адекватный ответ" и не допустить этого в будущем. Также президент Украины обозначил большую роль позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.
Посещение Крыма делегации из Европы проходит регулярно. Например, в марте 2017 года на полуострове побывали члены Европарламента, политические деятели из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. Киев ответил на этот визит санкциями против нескольких европейских депутатов.
17 мая президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, оформившие безвизовый режим Украине.
В своем обращении он осудил данные визиты и попросил найти "адекватный ответ" и не допустить этого в будущем. Также президент Украины обозначил большую роль позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.
Посещение Крыма делегации из Европы проходит регулярно. Например, в марте 2017 года на полуострове побывали члены Европарламента, политические деятели из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. Киев ответил на этот визит санкциями против нескольких европейских депутатов.
17 мая президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, оформившие безвизовый режим Украине.
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