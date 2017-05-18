12:55 18 мая

Порошенко попросил главу Европарламента не пускать депутатов в Крым и Донбасс

Согласно информации РИА Новости , Петр Порошенко обратился с просьбой к президенту Европарламента Антонио Таяни пресечь посещения депутатами Крыма и Донбасса.

В своем обращении он осудил данные визиты и попросил найти "адекватный ответ" и не допустить этого в будущем. Также президент Украины обозначил большую роль позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.




Посещение Крыма делегации из Европы проходит регулярно. Например, в марте 2017 года на полуострове побывали члены Европарламента, политические деятели из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. Киев ответил на этот визит санкциями против нескольких европейских депутатов.

17 мая президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, оформившие безвизовый режим Украине.





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Комментарии 34

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  1. cniza Сегодня, 11:45
    А вот этого сделать не возможно , так что Петюня извини.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 11:48
      Пусть попробует примотать их (депутатов)скотчем...В Брюсселе..
      Цитата: cniza
      А вот этого сделать не возможно , так что Петюня извини.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 11:55
        Как они своих "аватаров" wassat
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 12:10
          Петя тупит не по детски... Тут уже белой горячкой пахнет....
          NIKNN
          1. 30 вис Сегодня, 12:15
            Да там вся семейка фигашет водяру ! Жена Вальцмана кривая в смерть, на евровидении пошатываясь ,ворнякала по аглицки пьяная в хлам .. Алкоголическая семейка! Лицо свидомой украины .
            30 вис
          2. Венд Сегодня, 12:21
            Цитата: NIKNN
            Петя тупит не по детски... Тут уже белой горячкой пахнет....

            Ему есть, что скрывать от европейских чиновников.
            Венд
            1. NIKNN Сегодня, 12:36
              Цитата: Венд
              Ему есть, что скрывать от европейских чиновников.

              Вы и в правду полагаете, что там в европе ни чего не знают? Однако визы отменили..., игра продолжается.... request
              NIKNN
              1. Венд Сегодня, 12:44
                Цитата: NIKNN
                Цитата: Венд
                Ему есть, что скрывать от европейских чиновников.

                Вы и в правду полагаете, что там в европе ни чего не знают? Однако визы отменили..., игра продолжается.... request

                Пока еврочиновники делают вид что верят Порошенко, еще можно как-то юлить, но когда этого маневра не останется. Лгать ни Украине, ни ЕС уже не удастся. Придется говорить и писать в СМИ неудобную правду
                Венд
            2. Монос Сегодня, 12:40
              Петр Порошенко обратился с просьбой к президенту Европарламента Антонио Таяни пресечь посещения депутатами Крыма и Донбасса.

              Я чаем чуть не захлебнулся,прочитав это. Он с бодуна перепутал Таяни с Парубием, не иначе. Вот евродепутаты удивятся, узнав, что им Поросёнок хочет что-то запретить!
              Монос
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:46
    Согласно информации РИА Новости , Петр Порошенко обратился с просьбой к президенту Европарламента Антонио Таяни пресечь посещения депутатами Крыма и Донбасса.

    Пьяни подзаборной слова не давали...
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
      Андрей , привет ! hi Я не силён в международной юриспруденции , но разве глава Европарламента обладает полномочиями ограничивать депутатов в перемещении ?
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 12:14
        в рамках демократии, может рекомендовать не делать этого
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:25
          Цитата: роман66
          в рамках демократии, может рекомендовать не делать этого

          В рамках той же демократии депутаты могут указать ему куда деть эти рекомендации . lol
          bouncyhunter
      2. НЕКСУС Сегодня, 12:21
        Андрей , привет ! hi

        Паша,привет! hi
        Цитата: bouncyhunter
        Я не силён в международной юриспруденции , но разве глава Европарламента обладает полномочиями ограничивать депутатов в перемещении ?


        Нет...но главное то прокукарекать...
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
          Цитата: НЕКСУС
          Нет...но главное то прокукарекать...

          Поросёнко оправдывает своё имя - Петя . lol
          bouncyhunter
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
    Также президент Украины обозначил большую роль позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.

    ... без мыла влазит... bully
    a.s.zzz888
    1. Andrei Bolgarin Сегодня, 12:34
      Позу в этом деле надо подходящую выбрать!
      Andrei Bolgarin
  4. Altona Сегодня, 11:50
    Порошенко стал учить других методам своей военной демократии.
    Altona
    1. Orionvit Сегодня, 11:56
      Киев ответил на этот визит санкциями против нескольких европейских депутатов.
      А чё, крутые парни. laughing
      Orionvit
  5. Ren Сегодня, 11:51
    А как же европейские ценности, такие как свобода перемещения? what
    Окраина - цэ ж Европа? bully
    Ren
    1. DenZ Сегодня, 12:37
      Цитата: Ren
      Окраина - цэ ж Европа?

      Окраина она и в Европе- Окраина smile
      DenZ
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    Порошенко обратился с просьбой

    А была хоть одна поездка Порошенко в Европу и Сша не связанная с просьбами, мольбами, протянутой рукой? Ни одной. Вечно что-то просит, а постоянно - деньги и санкции против России. Те кто еще вчера ему аплодировал, а сегодня пожимает руку скоро будут стыдиться знакомством с ним. Достаточно вспомнить Саакашвили - все было так же и чем закончилось?
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 12:08
      Порошенко живет по принципу - зачем тогда куда то ездить если не просить , говорить и что то решать все равно не дают.
      cniza
  7. viktor. Сегодня, 11:58
    Сам ПЭДРО приехал бы в Крым с этими депутатами после съездили бы до ДНР и ЛНР показал бы, что ? где? и как ? Скотын!
    viktor.
  8. Смог Сегодня, 12:00
    Широко шагать петя начал! Как бы штаны не порвал! Ой, то ли еще будет.......
    Смог
    1. avg-mgn Сегодня, 12:20
      Ладно, что попросил, а не посоветовал или приказал ...! С него станется.
      avg-mgn
  9. Govorun Сегодня, 12:04
    УРАА Петюня,теперь вся незалежная в Европу может поехать на парад гэев БЕЗ ВИЗ....Все прости...утки и петухи украины,пакуйте чемоданы,Европа ждет вас...Поздравляю Петю с этим "праздником" ,а как он СВЕТИЛСЯ от радости когда услышал БЕЗ ВИЗ,такое ощущение было,что он готов был все 5 точек облизать своим языком шершавым...
    Govorun
    1. Andrei Bolgarin Сегодня, 12:29
      А гроши кто даст по доброе имя ?
      Andrei Bolgarin
  10. К0щей Сегодня, 12:05
    попросил найти "адекватный ответ" и не допустить этого в будущем

    как говорится "хотеть не вредно..." ©
    К0щей
  11. askort154 Сегодня, 12:13
    Порошенко. Безвиз.Радость.......

    Теперь не скоро Украина увидит своего президента трезвым. belay
    askort154
  12. СМС Сегодня, 12:21
    Опять синерылый нарисовался.
    СМС
  13. Andrei Bolgarin Сегодня, 12:26
    Молодец петруша! Да что они там могут увидеть и услышать, пусть не верят глазам и ушам своим,нехай наши газеты и телебачинье посмотрят и усё ясно,а что не поймут то я сам расскажу!
    Andrei Bolgarin
  14. Слон Сегодня, 12:31
    Сильно боится Петро, что евродепутаты не по наслышке узнают об антиукраинской позиции 99,9% населения в Крыму и на Донбассе. К примеру, крымчане помнят только одни гадости со стороны майданутой власти (перекрытие воды, отключение света и связи, уход банков вместе с депозитами и многое другое).
    Слон
  15. zivXP Сегодня, 12:53
    Вот правильно так, по-демократически.
    zivXP
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