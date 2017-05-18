12:56 18 мая

Учения НАТО в Эстонии переходят в решающую фазу

Международные учения НАТО "Весенний шторм" в Эстонии переходят в решающую фазу – в течение недели пройдут учебные бои с участием танков и другой военной техники, передает РИА Новости сообщение Главного штаба эстонских Сил обороны.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 по 26 мая. Кроме эстонских военных, в учениях принимают участие около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран.




В сражениях друг другу будут противостоять первая и вторая пехотные бригады Сил обороны Эстонии, усиленные подразделениями союзников с тяжелой техникой. По сценарию в роли нападающей стороны выступит вторая пехотная бригада, которой на учениях отведена роль условного противника.

Сценарий учений предусматривает пятидневные сражения с участием легкой техники, а затем два дня с тяжелой техникой, когда в бой вступят танковые подразделения.

Совместные учения двух бригад, где плечом к плечу будут действовать солдаты-срочники, резервисты и профессиональные военнослужащие, а также союзники, придает нам уверенность и мужество. Мы знаем, что впереди тяжелые бои, но кулак бригады готов нанести удар
— сказал командующий первой пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм.

В учениях принимают участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия направила на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту представляют США, Латвию и Литву. В учениях также участвуют военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.

Использованы фотографии: http://akcenty.info/
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Комментарии 23

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  1. cniza Сегодня, 11:47
    Все шторм надо заканчивать , 800 человек " не по децки отштормило".
    cniza
    1. Самаритянин Сегодня, 11:49
      Цитата: cniza
      Все шторм надо заканчивать , 800 человек " .

      Т.е. сам факт нас уже не "пугает" мы же уже привыкли, что в 200 км от Северной столицы НАТО делает, что ему угодно... Так иногда хочется в СССР пожить...
      Самаритянин
      1. cniza Сегодня, 11:57
        Это напрягает и очень сильно ... а на зад , к сожалению , дороги нет.
        cniza
        1. jjj Сегодня, 12:10

          Как это видят художники
          jjj
          1. Монос Сегодня, 12:45
            Мы знаем, что впереди тяжелые бои, но кулак бригады готов нанести удар

            Ну, вы там аккуратнее, не поубивайте друг друга.
            Монос
      2. Монос Сегодня, 12:48
        Цитата: Самаритянин
        Т.е. сам факт нас уже не "пугает" мы же уже привыкли, что в 200 км от Северной столицы НАТО делает, что ему угодно...

        Ваши предложения. Всех в пыль?
        Монос
  2. Тралл Сегодня, 11:47
    Сценарий учений предусматривает пятидневные сражения с участием легкой техники, а затем два дня с тяжелой техникой, когда в бой вступят танковые подразделения.

    А потом придет лесник и выгонит всех на хрен из леса laughing
    Тралл
    1. Red_Hamer Сегодня, 12:01
      А потом придет лесник и выгонит всех на хрен из леса
      Он их дальше выгонит.
      Red_Hamer
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    Подразделения размером с роту представляют
    и далее по списку...
    ... курей жалко, от смеха нестись не будут... laughing
    a.s.zzz888
  4. МПК105 Сегодня, 11:48
    Ну всё-не зря я консервами запасался...С годик в погребе протяну как-нибудь...Эстонцы с друзьями идут!!!(в окно не выпрыгну,не надейтесь),скорее,из окна палить буду по ним,дойдут если...Хотя,согласно плана "Барбаросса",до меня и не планируют идти ... laughing
    МПК105
    1. sabakina Сегодня, 12:14
      Алексей, у тебя погреб с окнами? belay
      sabakina
      1. Аскет Сегодня, 12:27
        Цитата: sabakina
        Алексей, у тебя погреб с окнами? belay

        У него наверное МОС выдвижной... У меня была такая "дурацкая идея" в старом деревенском погребе сварганить выдвижную турель сваренную шестигранником из стальных пластин через зубчатую передачу и ворот, жаль жена не разрешила по её мнению заниматься всякой хренотенью laughing
        Аскет
  5. alekc73 Сегодня, 11:50
    Эти армейские части не представляют для России никакой угрозы.Важен политический момент:США "защищают" прибалтику. От кого??? От себя? hi
    alekc73
  6. Slon_on Сегодня, 11:58
    На экскурсию бы их сводить "Тур по льду Чудского озера" заодно и бы глубины замерили. Немчикам вообще интересно было с предками повидаться.
    Slon_on
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    которой на учениях отведена роль условного противника.

    Наверное в этой бригаде в/сл быстрее двигаются и соображают. А если серьезно, то 9 тыс. на учениях у наших границ нормально и закономерно для НАТО. Любые наши учения на своей территории вызывают не только озабоченность, но и визгливые крики со стороны того же НАТО. Где логика?
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 12:18
      зачем логика? она мешает жить нормально
      роман66
  8. К0щей Сегодня, 12:06
    предполагаю, что укров и прибалтов запишут в основном в условных противников)))
    К0щей
  9. sabakina Сегодня, 12:10
    Мы знаем, что впереди тяжелые бои, но кулак бригады готов нанести удар— сказал командующий первой пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм.

    Это он про учения?
    sabakina
  10. роман66 Сегодня, 12:19
    а грузины будут делиться опытом - как быстрее драпать при виде русских танков
    роман66
  11. yuriy55 Сегодня, 12:37
    Учения НАТО в Эстонии переходят в решающую фазу... В учениях также участвуют военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.

    Решающая фаза:
    И дикий крик и стон глухой
    Промчались в глубине долины -
    Недолго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!
    belay
    ...а за ними храбрые голландцы, поляки, канадцы, фины и испанцы...украинцы остались...
    yuriy55
  12. zivXP Сегодня, 12:37
    Интересно, а русских недограждан и граждан призывают в армию в Эстонии?
    zivXP
  13. keeper03 Сегодня, 12:49
    Прихвостни НАТОвские, вы главное в случае шумихи не забудьте добежать до штатов, где мы вас всех и накроем разом ! soldier
    keeper03
  14. Prometeu Сегодня, 12:52
    Надо позвонить в ОМОН и сказать, что на границе массовые беспорядки laughing
    Prometeu
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