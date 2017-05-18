12:56 18 мая

На Украине продолжают бороться с памятниками

На Украине продолжается борьба с памятниками. "Доблестные борцы" на этот раз добрались до памятника генералу Николаю Ватутину, расположенному в киевском Мариинском парке, неподалеку от здания Верховной рады Украины, облили красной краской, сообщил телеканал "112 Украина" .

"На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник. В столичной полиции инцидент пока не комментируют", — сообщается в четверг на сайте телеканала.

На Украине продолжают бороться с памятниками



Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

А вот в Чернигове памятник Богдану Хмельницкому краской никто обливать не стал, там просто власти города намерены развернуть памятник спиной к Москве, сообщается на сайте Черниговского городского совета.



Чиновники планируют в ближайшее время реконструировать постамент памятника, установленного в сквере, который также носит имя Богдана Хмельницкого. Подготовительные работы уже начались.

Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Как известно, именно такова была идея автора этого памятника — известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда.
- пояснили в горсовете

Остается добавить, что в неравной борьбе Украины с памятниками, побеждает Украина. Памятники же сдачи дать не могут. А жаль...

Использованы фотографии: https://twitter.com/news112ua\© Фото : Прес-служба Чернігівської міської ради
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Комментарии 2

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  1. КобалТ Сегодня, 12:52
    Ну что им еще делать, если они больше никого побороть не могут?
    КобалТ
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:55
      Цитата: КобалТ
      Ну что им еще делать, если они больше никого побороть не могут?

      Для борьбы с памятниками много не надо - краска или строительная техника . Хэрои , тля .
      bouncyhunter
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