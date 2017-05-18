На Украине продолжают бороться с памятниками

Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Как известно, именно такова была идея автора этого памятника — известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда.

На Украине продолжается борьба с памятниками. "Доблестные борцы" на этот раз добрались до памятника генералу Николаю Ватутину, расположенному в киевском Мариинском парке, неподалеку от здания Верховной рады Украины, облили красной краской, сообщил телеканал "112 Украина" "На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник. В столичной полиции инцидент пока не комментируют", — сообщается в четверг на сайте телеканала.Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.А вот в Чернигове памятник Богдану Хмельницкому краской никто обливать не стал, там просто власти города намерены развернуть памятник спиной к Москве, сообщается на сайте Черниговского городского совета.Чиновники планируют в ближайшее время реконструировать постамент памятника, установленного в сквере, который также носит имя Богдана Хмельницкого. Подготовительные работы уже начались.- пояснили в горсоветеОстается добавить, что в неравной борьбе Украины с памятниками, побеждает Украина. Памятники же сдачи дать не могут. А жаль...