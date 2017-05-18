В этом году ВМС Вьетнама получат два фрегата «Гепард»
Вторая пара фрегатов типа «Гепард-3,9» будет поставлена Вьетнаму во второй половине текущего года, передает Интерфакс сообщение гендиректора Зеленодольского завода им. Горького Рената Мистахова.
По его словам «планов по следующей партии пока нет». При этом гендиректор отметил, что предприятие открыто для предложений инозаказчиков и готовится демонстрировать свою продукцию на различных выставках.
Мистахов сообщил, что работы по второй паре фрегатов типа «Гепард-3.9» ведутся согласно графику.
Второй корабль находится на госиспытаниях в Новороссийске.
Первая пара фрегатов типа «Гепард-3.9» передана вьетнамской стороне в 2011 году. Корабли были выполнены в ударном варианте. Вторая пара построена в противолодочном варианте.
Мы планируем сдать в этом году, согласно контракту – во второй половине года,сказал Мистахов.
По его словам «планов по следующей партии пока нет». При этом гендиректор отметил, что предприятие открыто для предложений инозаказчиков и готовится демонстрировать свою продукцию на различных выставках.
В 2019 году мы будем выставляться в Абу-Даби с патрульным кораблем проекта 22160, интерес к нему есть, но пока ничего конкретного,добавил он.
Мистахов сообщил, что работы по второй паре фрегатов типа «Гепард-3.9» ведутся согласно графику.
Сегодня работы идут по плану. На первом фрегате полностью отработаны элементы государственных испытаний. Сейчас этот корабль находится на окончательной покраске. Идет обучение экипажа,рассказал он.
Второй корабль находится на госиспытаниях в Новороссийске.
Все идет планово. На всех видах ракетных стрельб присутствуют представители заказчика достаточно высокого уровня, вплоть до заместителей главкома ВМС Вьетнама. Они контролируют ход проведения испытаний, а также дают оценку испытаний,сказал гендиректор.
Первая пара фрегатов типа «Гепард-3.9» передана вьетнамской стороне в 2011 году. Корабли были выполнены в ударном варианте. Вторая пара построена в противолодочном варианте.
Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru
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