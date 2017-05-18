В этом году ВМС Вьетнама получат два фрегата «Гепард»

Мы планируем сдать в этом году, согласно контракту – во второй половине года,

В 2019 году мы будем выставляться в Абу-Даби с патрульным кораблем проекта 22160, интерес к нему есть, но пока ничего конкретного,

Сегодня работы идут по плану. На первом фрегате полностью отработаны элементы государственных испытаний. Сейчас этот корабль находится на окончательной покраске. Идет обучение экипажа,

Все идет планово. На всех видах ракетных стрельб присутствуют представители заказчика достаточно высокого уровня, вплоть до заместителей главкома ВМС Вьетнама. Они контролируют ход проведения испытаний, а также дают оценку испытаний,