16:39 18 мая

Анкара ответит на угрозу курдов без учета мнения Вашингтона

Турция оставляет за собой право в одностороннем порядке принять ответные меры против формирований сирийских курдов (YPG) в случае нападения с их стороны без учета мнения других государств, передает РИА Новости заявление президента страны Тайипа Эрдогана по итогам встречи с Дональдом Трампом.

Анкара ответит на угрозу курдов без учета мнения Вашингтона


Переговоры с американским президентом прошли во вторник на фоне противоречий, вызванных решением Трампа вооружить сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ (запрещена в РФ).


Мы четко сказали им (США) следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого,
сказал Эрдоган журналистам, выступая в посольстве Турции в Вашингтоне.

По его словам, турецкая армия «не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ, так как США приняли решение об участии в ней YPG».

Мы сказали им, что не рассматриваем сотрудничество с террористической группировкой в Ракке как здравое решение… Считаю, что они (США) будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии,
отметил президент.

Он добавил также, что Турция «сохранит свое присутствие в Сирии и Ираке».

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 9

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:10
    если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого

    Вот интересно, арт-обстрел со стороны Турции позиций курдов считается нападением курдов?
    Shurik70
    1. Вас Влад Сегодня, 13:31
      Мы четко сказали им (США) следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого,
      Дальше про себя он подумал:А это я обеспечу!
      Вас Влад
      1. NIKNN Сегодня, 13:55
        Он добавил также, что Турция «сохранит свое присутствие в Сирии и Ираке

        А это как рассматривать? Как окупацию? Или это защита глобальных, жизненно важных интересов Турции?
        NIKNN
      2. хрыч Сегодня, 14:00
        Цитата: Вас Влад
        Дальше про себя он подумал:А это я обеспечу!

        Конечно обеспечит, но агония Турции началась, помнится подобное было с СССР, какая-то череда неотвратимых событий (включая неудавшийся переворот). Все для нацменьшинств в ущерб большинству разорвало Союз, турки наоборот меньшинства совсем отменили. В СССР начали шатать правящую идеологию и страна погибла, также ушатали кемализм в Турции видимо результат будет аналогичен.
        хрыч
        1. Вас Влад Сегодня, 14:03
          Время покажет!Пока он вписался в один пояс, один путь.
          Вас Влад
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:12
    обычный исламский террорист
    Рабинович_007
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:31
    Матрасники столкнут лбами курдов и турок. Вооружив курдов "тяжелым оружием". А хотели столкнуть курдов и сирийцев. laughing
    Горный стрелок
    1. Velizariy Сегодня, 13:48
      Цитата: Горный стрелок
      Матрасники столкнут лбами курдов и турок

      Зачем?
      Velizariy
  4. К0щей Сегодня, 13:49
    так он и раньше аналогичные высказывания делал... вот если бы он заявил, что выйдет из нато - то была бы "новость" laughing
    К0щей
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