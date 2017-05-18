Анкара ответит на угрозу курдов без учета мнения Вашингтона
Турция оставляет за собой право в одностороннем порядке принять ответные меры против формирований сирийских курдов (YPG) в случае нападения с их стороны без учета мнения других государств, передает РИА Новости заявление президента страны Тайипа Эрдогана по итогам встречи с Дональдом Трампом.
Переговоры с американским президентом прошли во вторник на фоне противоречий, вызванных решением Трампа вооружить сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ (запрещена в РФ).
По его словам, турецкая армия «не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ, так как США приняли решение об участии в ней YPG».
Он добавил также, что Турция «сохранит свое присутствие в Сирии и Ираке».
Переговоры с американским президентом прошли во вторник на фоне противоречий, вызванных решением Трампа вооружить сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ (запрещена в РФ).
Мы четко сказали им (США) следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого,сказал Эрдоган журналистам, выступая в посольстве Турции в Вашингтоне.
По его словам, турецкая армия «не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ, так как США приняли решение об участии в ней YPG».
Мы сказали им, что не рассматриваем сотрудничество с террористической группировкой в Ракке как здравое решение… Считаю, что они (США) будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии,отметил президент.
Он добавил также, что Турция «сохранит свое присутствие в Сирии и Ираке».
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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