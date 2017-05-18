Анкара ответит на угрозу курдов без учета мнения Вашингтона

Мы четко сказали им (США) следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого,

Мы сказали им, что не рассматриваем сотрудничество с террористической группировкой в Ракке как здравое решение… Считаю, что они (США) будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии,