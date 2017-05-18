16:34 18 мая

Приднестровье не исключает, что будет вынуждено обратиться к России для обеспечения безопасности на совместных пунктах пропуска

Намерение создать совместные молдавско-украинские КПП на приднестровском участке границы может привести к силовой фазе конфликта в ПМР , заявил в интервью РИА Новости глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Он не исключает, что непризнанная республика будет вынуждена обратиться к России для обеспечения безопасности на совместных пунктах пропуска.

Ранее в ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган". Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

Приднестровье не исключает, что будет вынуждено обратиться к России для обеспечения безопасности на совместных пунктах пропуска



Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности. Это когда на восточной границе Приднестровья появляются молдавские силовики. Кто гарантирует от разного рода провокаций – вопрос открытый
— сказал Игнатьев.

По его словам, эти действия "только усугубляют ситуацию, подрывают доверие и фактически ведут к разжиганию вооруженной, силовой фазы противостояния, фазы конфликта".

Конечно, в этой ситуации необходимо как-то обеспечить безопасность и получить какие-то дополнительные международные гарантии. Не исключаю, что Приднестровье обратится к России с тем, чтобы разместить российских представителей в качестве силы, обеспечивающей меры безопасности на пунктах пропуска на границе
— заключил глава приднестровского МИД.

Он заявил, что Россия – это "гарант мира и безопасности на берегах Днестра, это ответственный посредник в переговорном процессе", который последовательно соблюдает все договоренности, принципы и процедуры переговорного процесса.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Использованы фотографии: http://news24.in.ua/
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Комментарии 25

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  1. Nahatak Сегодня, 13:23
    Им нужно или присоединится к России или назад к молдаванам. Потому что такая вытянутая кишка не жизнеспособна. Россия туда постоянно вливает кучу бабла. А толку как видем ноль.... Каждый год просят чтобы дали бабла и каждый год у них там постоянно какой-то кризис то долларов нет то топливный кризис то и що что-то... Эта территория существует пока ее защищает Россия.
    Nahatak
    1. сиг Сегодня, 13:36
      Цитата: Nahatak
      Им нужно или присоединится к России или назад к молдаванам. Потому что такая вытянутая кишка не жизнеспособна. Россия туда постоянно вливает кучу бабла. А толку как видем ноль.... Каждый год просят чтобы дали бабла и каждый год у них там постоянно какой-то кризис то долларов нет то топливный кризис то и що что-то... Эта территория существует пока ее защищает Россия.

      Географически Приднестровье ближе к Украине,чем России,да и украинцев там будет немало.Я не понял из статьи одного- президент Молдовы стелется под Москвой ,практически готов принять любые предложения Москвы,а президент Приднестровья бьёт в набат и рассказывает,что размещение молдавских таможенников на украино- приднестровских пунктах пересечения границы создаёт угрозу безопасности Приднестровья.Я понимаю,что созданием совместных молдавско- украинских таможенных пунктов выходит,что между ними нет как бы Приднестровья,но это не такая уж смертельная угроза для Приднестровья.
      сиг
      1. BATUHAN Сегодня, 13:45
        Как это показательно, украинец и армянин (два хлопца выше написавшие) решают как жить приднестровцам.
        И украина и Армения это конечно благополучные страны lol
        Научат как жить... wassat
        Чья бы корова мычала... laughing
        BATUHAN
        1. сиг Сегодня, 14:27
          Россия так же не Швейцария ,уважаемый,но я не прикалываюсь над вами.А то, что я написал,может,и не экспертная оценка,я в основном задал вопрос- почему так встревожился лидер ПМР ,если президент Молдовы- явно пророссийски настроенный и особую подлость не устроит для вас.Форумчанин под ником русский молдован вполне себе обстоятельно и подробно разъяснил положение дел там,я в этом деле не эксперт.
          сиг
      2. русский молдаван Сегодня, 14:00
        Цитата: сиг
        Цитата: Nahatak
        Им нужно или присоединится к России или назад к молдаванам. Потому что такая вытянутая кишка не жизнеспособна. Россия туда постоянно вливает кучу бабла. А толку как видем ноль.... Каждый год просят чтобы дали бабла и каждый год у них там постоянно какой-то кризис то долларов нет то топливный кризис то и що что-то... Эта территория существует пока ее защищает Россия.

        Географически Приднестровье ближе к Украине,чем России,да и украинцев там будет немало.Я не понял из статьи одного- президент Молдовы стелется под Москвой ,практически готов принять любые предложения Москвы,а президент Приднестровья бьёт в набат и рассказывает,что размещение молдавских таможенников на украино- приднестровских пунктах пересечения границы создаёт угрозу безопасности Приднестровья.Я понимаю,что созданием совместных молдавско- украинских таможенных пунктов выходит,что между ними нет как бы Приднестровья,но это не такая уж смертельная угроза для Приднестровья.

        Это договоренность еврорумыно правительства ,Додон не имеет никакого отношения обострению в ,Приднестровье (полное название ПМР-Приднестровско-Молдавская Республика ,),молдаване не полезут агрессией на Приднестровье не выдумывай Ыкзперды опять соберутся и давай чушь гонять,Приднестровье присоединится к Молдове,Путин это предлагал еще 2003 (План козака называется),его Воронин кинул за полевропеченьки,поэтому Додон и ушел от коммунистов ,сейчас все вернется обратно
        русский молдаван
      3. Монархист Сегодня, 15:16
        Сиг,я тоже подумала о том: молдавский президент готов целоваться с нами,а примьер наводит"мосты" с Киевым. Этому вижу два объяснения:
        1) президент там не "первая скрипка",а в парламенте преобладают сторонники евроориентации
        2) президент намерен сидеть на двух разных статьях,а это чревато для"пятой точки"
        Монархист
    2. сибиралт Сегодня, 13:36
      Присоединятся к России - получат полную блокаду, к Молдове - нищету. Куда ни кинь, кругом клин. И все упирается в майдананутую Украину.
      сибиралт
    3. den-protector Сегодня, 13:38
      Каким образом Приднестровье будет присоединяться к России, когда общей границы нет и эту непризнанную республику окружают два враждебных России псевдогосударства (Окраина и Молдавия)? В Приднестровье уж не один референдум провели, а России они пока не нужны как субъект федерации. Россия Донбасс-то с Мариуполем опасается присоединить или признать, там ахметкины заводы, газеты, пароходы, а Вы про присоединение Приднестровья пишете. Вот когда Окраина будет Юго-западным округом России, тогда и о Приднестровье можно подумать. К Молдавии назад им никак нельзя, там будет еще хуже. А население Приднестровья просто заложники ситуации.
      den-protector
      1. роман66 Сегодня, 13:45
        путем присоединения Новороссии к России вопрос решается просто и приятно
        роман66
        1. 210окв Сегодня, 14:09
          Роман,Ваши слова-да Кремлю в уши....
          Цитата: роман66
          путем присоединения Новороссии к России вопрос решается просто и приятно
          210окв
          1. Монархист Сегодня, 15:31
            210 окв, думаю в Кремле уже 10 000раз подумали:как было замечательно нейтрализовать 404 державу.
            Присоединение Новороссии автоматически снимает все вопросы с Прднестровьем,404 "державы" не станет (рассыпятся). Всё это укрепляет позиции Кремля,а значит ЛЮБОЙ опозиции КРАНТЫ
            Монархист
      2. DenZ Сегодня, 14:45
        Цитата: den-protector
        Каким образом Приднестровье будет присоединяться к России, когда общей границы нет и эту непризнанную республику окружают два враждебных России псевдогосударства
        Пример Калининградской области никак не показателен?
        DenZ
    4. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:19
      Nahatak Сегодня, 13:23 Новый
      Им нужно или присоединится к России или назад к молдаванам. Потому что такая вытянутая кишка не жизнеспособна.

      Пускай ее забирает Украина, если кто забыл, то Молдавская АССР входила на 1940 г. в состав УССР

      Порошенко думаю обрадуется....
      В противном случае РФ придется присоединять ПМР к себе вместе с Одесской области....
      DOCTOR ZLO
      1. Монархист Сегодня, 15:35
        А Вы их в прямом "зло":куда деваться "крымскому батальону",а что будет с паном Педро?
        Монархист
    5. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:56
      Цитата: Nahatak
      Эта территория существует пока ее защищает Россия.

      То же самое, можно сказать об Украине.., которая далеко не "кишка"... wink
      Наблюдатель 33
      1. Nahatak Сегодня, 15:27
        Россия уже не поддерживает Украину и даже воюет с ней через поддержку л/днр и как видеш не распалась.
        Nahatak
    6. Stas 2REP Сегодня, 14:56
      Вообще то Приднестровье провело референдум о присоединении к России ( такой же как в Крыму ) более 10 лет назад. Большинство проголосовали​ ЗА. Только вот ответили им уклончиво.
      Stas 2REP
  2. barclay Сегодня, 13:27
    Любая попытка решить Приднестровскую проблему без России не приведет к улучшению ситуации. А помочь её ухудшить каклы готовы в любой момент.
    barclay
  3. vladimirvn Сегодня, 13:50
    Россию отсекают от рынка Европы. Осталось только два входа, через Финляндию и Турцию. Надо прорезать еще одно окно.
    vladimirvn
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:13
      Цитата: vladimirvn
      Россию отсекают от рынка Европы. Осталось только два входа, через Финляндию и Турцию. Надо прорезать еще одно окно.

      Даже если РФ, присоединит ПМР, то она получит не окно в Европу, а двойную дверь (в виде Молдовы и Румынии)...
      DOCTOR ZLO
  4. К0щей Сегодня, 13:52
    был бы у них выход к морю... а так тяжко их поддерживать... но надо...
    К0щей
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:42
      На кой черт? Проще часть переселить в Крым или дать возможность облегченного получения гражданства РФ.
      Население составляет около 0,5 миллиона человек и состоит из молдаван, русских и украинцев примерно в равном соотношении

      http://www.dissercat.com/content/pridnestrovskii-
      konflikt-i-problema-nepriznannykh-gosudarstv-na-p
      ostsovetskom-prostranstve-v
      Бомешко Б. Г. Приднестровье: годы созидания // Феномен Приднестровья. — Тирасполь, 2000. — С. 122.
      Если Молдова пропишет в Конституции вне блоковый статус и запрет на размещение ВБ др. государств, и гарантией интересов нацменьшинств, для РФ это будет достаточно....
      DOCTOR ZLO
      1. К0щей Сегодня, 14:56
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Проще часть переселить в Крым или дать возможность облегченного получения гражданства РФ.
        вы пробовали взять и переселить "куда-то" пол миллиона? выделить им деньги, дать работу, предоставить жилье, дет. сады и школы их детям. как это просто "переселить". а еще убедить стариков, которые в гробу видали все ваши переселения, потому что они всю жизнь прожили у себя. их как? бросить?
        К0щей
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:10
          И что Вы предлагаете воевать с Украиной, Молдовой и Румынией (всем НАТО)?
          РФ как может помогает ПМР, а мои старики в гробу видали войну с НАТО, так что мне мои старики дороже....
          Че трепаться ради красивый лозунгов, если физически РФ не сможет обеспечить даже безопасность собственных солдат и офицеров в ПМР....
          DOCTOR ZLO
          1. К0щей Сегодня, 16:30
            Цитата: DOCTOR ZLO
            И что Вы предлагаете воевать с Украиной, Молдовой и Румынией (всем НАТО)?
            если они объявят войну - воевать. потому что в следующий раз они под такими же лозунгами нападут на калининградскую область. а пока не объявили - помогать также, как и сейчас помогаем.
            К0щей
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