Приднестровье не исключает, что будет вынуждено обратиться к России для обеспечения безопасности на совместных пунктах пропуска

Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности. Это когда на восточной границе Приднестровья появляются молдавские силовики. Кто гарантирует от разного рода провокаций – вопрос открытый

Конечно, в этой ситуации необходимо как-то обеспечить безопасность и получить какие-то дополнительные международные гарантии. Не исключаю, что Приднестровье обратится к России с тем, чтобы разместить российских представителей в качестве силы, обеспечивающей меры безопасности на пунктах пропуска на границе