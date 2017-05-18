16:43 18 мая

Украина презентовала "летающий" танк

Пресс-служба концерна «Укроборонпром» сообщает о том, что Харьковский бронетанковый завод готов к передаче в войска партии «летающих» танков для нужд так называемых высокомобильных войск. Речь идёт об основных танках Т-80, для которых была проведена доработка двигателя, трансмиссии, ходовой части, а также электронного оборудования, системы управления огнём. Сообщается и о повышенной защите экипажа танка.

«Летающий» танк, по заявлениям представителей «Укроборонпрома», способен развивать скорость до 70 км/ч благодаря использованию «усовершенствованного» газотурбинного двигателя мощностью 1250 л.с.

Пресс-служба концерна выпустила ролик о проведении испытаний танка, который на Украине упорно называют «модернизированным».




Фото пресс-службы "Укроборонпрома" с завода и испытаний:

Украина презентовала "летающий" танк



Между тем, в зоне так называемой "АТО" ВСУ продолжают активно использовать танки Т-64. Огнём танковых орудий и артиллерии повреждена школа в Донецкой народной республике. Из сообщения оперативного командования ДНР (приводит ДАН ):
Минувшей ночью в поселке Трудовские повреждения получили два дома по улице Черногорская. В поселке Гольмовский на севере Горловки повреждены шесть домов и здание школы №77, еще четыре дома повреждены в поселке крутая Балка Ясиноватского района.

Использованы фотографии: ukroboronprom.com.ua
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Комментарии 22

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  1. LostCoast Сегодня, 14:44
    Во их пичкали при ссср.Даже новейшие по тем временам гтд-1250 есть...
    LostCoast
    1. Тралл Сегодня, 14:45
      Петя на нем тикать с Украины будет smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 15:33
        Ну так с авиацией напряг,так хоть "аэромогильные"войска пересядут на танки..Парашюты на кружевные труселя!
        210окв
  2. cniza Сегодня, 14:44
    Пресс-служба концерна «Укроборонпром» сообщает о том, что Харьковский бронетанковый завод готов к передаче в войска партии «летающих» танков для нужд так называемых высокомобильных войск.


    Вот и улетит он от них.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:46
      Ну налетают они сейчас ... Не удивлюсь появлению в скором времени новости о нехватке в 404-ой "летающих" танковых экипажей ...
      bouncyhunter
      1. КАРЛСОН Сегодня, 15:32
        Наверняка летающий, только взлет у него запланирован вертикальный, при наезде на фугас.
        Так же при данном взлет предусмотрена отстыковка башни с дальнейшим выходом на орбиту "душ" экипажа и присоединением их к "небесной" сотне.
        КАРЛСОН
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:40
          Вот зря Вы , КАРЛСОН hi , это здесь запечатлели - это же новая "перемога" : они сейчас на весь мир раструбят что есть выход на орбиту ... lol
          bouncyhunter
          1. inkass_98 Сегодня, 16:32
            Если запустят в войска в том виде, что показали в ролике - без бортовых экранов, то выход на орбиту гарантирован. Да и на танках в цехах экраны неубедительные, защита по верхнему краю установлена. Зная, что в АЗ заряды расположены вертикально и не перекрываются катками как дополнительной защитой - выход на орбиту гарантирован.
            З.Ы. А вот башня нормально защищена, не чета нашему Т-72Б3, без проплешин.
            inkass_98
  3. Комментарий был удален.
    1. cniza Сегодня, 14:45
      Цитата: Тралл
      Петя на нем тикать с Украины будет smile


      Извините , но Петя в него не влезет , если только верхом.
      cniza
      1. Тралл Сегодня, 14:46
        Так это нац. традиция, даже за черевичками - летать только верхом smile
        Пора уже и Пете прокатиться на Карлсоне winked
        Тралл
        1. cniza Сегодня, 14:51
          Что их танк это черт . wassat
          cniza
  4. Михаил м Сегодня, 14:54
    Пресс-служба концерна выпустила ролик о проведении испытаний танка, который на Украине упорно называют «модернизированным».

    проведена доработка двигателя, трансмиссии, ходовой части, а также электронного оборудования, системы управления огнём. Сообщается и о повышенной защите экипажа танка.
    Если это не модернизация, то что тогда ей называется?
    Михаил м
    1. Володин Сегодня, 15:00
      Это называется, как бы это помягче... в общем, говорить, не мешки ворочать.

      Каждую неделю выходят новости о "новейших" и "модернизированных" танках ВСУ. Но вот только - как с завода, так куда-то растворяются... А некоторые и на заводе-то не видели - разве что на "чертежах" какого-то нацбата.
      Володин
      1. Walanin Сегодня, 15:05
        ага, это только у нас модернизации называют "абсолютно новыми изделиями" wink
        Walanin
  5. polev66 Сегодня, 15:04
    мде.... одни победы и успехи в танкостроение... на бумаге и экране, а на деле т-64 и то через раз запускаются с баз хранения
    polev66
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:13
    Да достали уже своими "новыми" танками. Ну хорошие в СССР делали танки. Аж до сих пор хватило.
    В рамках "декомунизации" все наследие должны были на металл порезать. А они еще им и хвастаются.
    Горный стрелок
  7. Стройбат запаса Сегодня, 15:15
    Всё-таки забавно смотрится сокращение "км/час" на суржике - "км/год". А по поводу "летучести", так где-то уже было сказано, что летать может всё. Главное - правильно поставить по ветру laughing
    А серьезно есть только один вопрос: Сколько Т-80 осталось в укропии?
    Стройбат запаса
  8. Павловский Сегодня, 15:23
    Рожденный ползать летать не должен
    Павловский
  9. Виктор-М Сегодня, 15:36
    Украина презентовала "летающий" танк

    Летающий от детонации БК?
    Виктор-М
  10. korvin1976 Сегодня, 15:56
    Я конечно все понимаю, но на правах шутки я думаю все таки можно
    70 км/год? Летающий танк?
    Еще раз прошу прощения, просто реально как то впечатлило
    korvin1976
  11. Васян1971 Сегодня, 16:02
    Ф-35 по-вукраински!
    Васян1971
  12. Самогонщик Сегодня, 16:12
    это своим холопам-гоям бабками богоизбранные жидобандеры помогли. для уничтожения мирного населения как раз потходит--раздавил и уехал.
    Самогонщик
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