Украина презентовала "летающий" танк

Минувшей ночью в поселке Трудовские повреждения получили два дома по улице Черногорская. В поселке Гольмовский на севере Горловки повреждены шесть домов и здание школы №77, еще четыре дома повреждены в поселке крутая Балка Ясиноватского района.

Пресс-служба концерна «Укроборонпром» сообщает о том, что Харьковский бронетанковый завод готов к передаче в войска партии «летающих» танков для нужд так называемых высокомобильных войск. Речь идёт об основных танках Т-80, для которых была проведена доработка двигателя, трансмиссии, ходовой части, а также электронного оборудования, системы управления огнём. Сообщается и о повышенной защите экипажа танка.«Летающий» танк, по заявлениям представителей «Укроборонпрома», способен развивать скорость до 70 км/ч благодаря использованию «усовершенствованного» газотурбинного двигателя мощностью 1250 л.с.Пресс-служба концерна выпустила ролик о проведении испытаний танка, который на Украине упорно называют «модернизированным».Фото пресс-службы "Укроборонпрома" с завода и испытаний:Между тем, в зоне так называемой "АТО" ВСУ продолжают активно использовать танки Т-64. Огнём танковых орудий и артиллерии повреждена школа в Донецкой народной республике. Из сообщения оперативного командования ДНР (приводит ДАН ):