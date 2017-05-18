16:38 18 мая

Корабли ЧФ поразили ракетами «Москит» надводные мишени

Корабль на воздушной подушке и катера Черноморского флота выполнили ракетную стрельбу по надводным мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника, передает ТАСС сообщение представителя ЧФ капитана 1-го ранга Вячеслава Трухачева.



Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" выполнили стрельбу тремя противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", которые поразили цели. Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов Морской авиации Черноморского флота,
рассказал Трухачев.


По словам представителя флота, «стрельбы проводились в рамках зачетных тактических учений бригады ракетных катеров Черноморского флота».

Трухачев сообщил также, что «для обеспечения безопасности выполнения пусков и закрытия опасного для плавания района было привлечено до десяти боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации Черноморского флота».

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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Комментарии 3

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  1. Талгат Сегодня, 16:00
    Черноморский флот не "флот ради флота" Это инструмент Российской геополитики на Черном и в Средиземном море
    Еще Петр 1 пытался выйти на Черное море чтобы империя суши "хартленд" куда мы все с вами относимся получил выход к морю
    Это признают и пишут и российские и западные аналитики и даже отцы основатели геополитики и Мэхэн и МакКиндер и т д

    Единственная проблема что проливы у Турции -

    Что касается относительной "слабости" ЧФ РФ по сравнению с теми же турками - это произошло в 90е когда либерасты во главе эльциным громили армию и флот - сейчас последствия

    Но с другой стороны - на Черном море Россия даже сейчас может потопить любой вражеский флот используя авиацию - которую можно перебросить с других направлении и быстро добиться превосходства над любым противником
    Талгат
    1. ava09 Сегодня, 16:25
      Цитата: Талгат
      Единственная проблема что проливы у Турции -

      А это не проблема: (с)В Сочи во вторник состоялось первое из серии традиционных с 2013 г. и проводимых раз в полгода совещаний о выполнении госпрограммы вооружений (ГПВ) под председательством президента Владимира Путина...
      Решено отказаться от полномасштабных работ по таким затратным проектам, как новый авианосец, новый эсминец (предлагалось сделать его с атомной энергетической установкой), новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, перспективный истребитель-перехватчик. Как говорит собеседник, по самому ПАК ДА будет вестись только научно-исследовательская работа, а опытно-конструкторские работы пройдут по его компонентам. 17 трлн руб. – не догма, финансирование, как и по предыдущей программе, будет корректироваться в зависимости от состояния бюджета. По ГПВ до 2020 г. реальное финансирование будет ниже запланированных 20 трлн «на десятки процентов», отмечает собеседник. (с)?
      ava09
  2. tchoni Сегодня, 16:18
    А вот интересно: цель помехи ставила? Или опять на нее уголковых отражателей налепили и километров с 10 отстрелялись?
    tchoni
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