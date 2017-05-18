Корабли ЧФ поразили ракетами «Москит» надводные мишени
Корабль на воздушной подушке и катера Черноморского флота выполнили ракетную стрельбу по надводным мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника, передает ТАСС сообщение представителя ЧФ капитана 1-го ранга Вячеслава Трухачева.
По словам представителя флота, «стрельбы проводились в рамках зачетных тактических учений бригады ракетных катеров Черноморского флота».
Трухачев сообщил также, что «для обеспечения безопасности выполнения пусков и закрытия опасного для плавания района было привлечено до десяти боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации Черноморского флота».
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" выполнили стрельбу тремя противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", которые поразили цели. Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов Морской авиации Черноморского флота,рассказал Трухачев.
По словам представителя флота, «стрельбы проводились в рамках зачетных тактических учений бригады ракетных катеров Черноморского флота».
Трухачев сообщил также, что «для обеспечения безопасности выполнения пусков и закрытия опасного для плавания района было привлечено до десяти боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации Черноморского флота».
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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