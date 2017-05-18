Иран объявил о введении ответных санкций в отношении США

Санкции введены в отношении девяти физических лиц и компаний США, которые сыграли роль «в грубом нарушении прав человека путём прямого или косвенного участия в преступлениях против человечества на оккупированных сионистским режимом территориях,

МИД Ирана заявил сегодня о введении санкций в отношении физических и юридических лиц США в ответ на аналогичные ограничительные меры, принятые накануне Вашингтоном, передает Интерфакс говорится в заявлении иранского МИД.В ведомстве добавили, что обновленный санкционный список будет обнародован после его утверждения соответствующими органами.Напомним, накануне американский Минфин дополнил свой черный список ограничениями в отношении 3-х физических лиц и 4-х компаний, якобы имеющих отношение к ракетной программе Ирана, в том числе к разработке твердотопливных баллистических ракет, а также к оказанию военной помощи Дамаску.В Тегеране американские санкции назвали «неприемлемыми, незаконными и противоречащими международным нормам». При этом руководство Ирана подтвердило «неоспоримое право страны на продвижение оборонных возможностей», которое никоем образом не противоречит международным обязательствам и резолюции Совбеза ООН № 2231.