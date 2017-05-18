16:37 18 мая

Иран объявил о введении ответных санкций в отношении США

МИД Ирана заявил сегодня о введении санкций в отношении физических и юридических лиц США в ответ на аналогичные ограничительные меры, принятые накануне Вашингтоном, передает Интерфакс .



Санкции введены в отношении девяти физических лиц и компаний США, которые сыграли роль «в грубом нарушении прав человека путём прямого или косвенного участия в преступлениях против человечества на оккупированных сионистским режимом территориях,
говорится в заявлении иранского МИД.


В ведомстве добавили, что обновленный санкционный список будет обнародован после его утверждения соответствующими органами.

Напомним, накануне американский Минфин дополнил свой черный список ограничениями в отношении 3-х физических лиц и 4-х компаний, якобы имеющих отношение к ракетной программе Ирана, в том числе к разработке твердотопливных баллистических ракет, а также к оказанию военной помощи Дамаску.

В Тегеране американские санкции назвали «неприемлемыми, незаконными и противоречащими международным нормам». При этом руководство Ирана подтвердило «неоспоримое право страны на продвижение оборонных возможностей», которое никоем образом не противоречит международным обязательствам и резолюции Совбеза ООН № 2231.

Использованы фотографии: Рейтер
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Комментарии 9

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  1. cniza Сегодня, 16:22
    Очередной виток.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
      И явно не последний ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:37
        Как ни странно , но нам это выгодно.
        cniza
    2. Тралл Сегодня, 16:30
      Теперь противоборствующие государства, которые по каким-то причинам не могут/не хотят воевать друг с другом, - обмениваются санкциями.
      Тралл
  2. SoboL Сегодня, 16:22
    О, как! Янки плачут!
    SoboL
    1. sgazeev Сегодня, 16:34
      Цитата: SoboL
      О, как! Янки плачут!

      sgazeev
  3. yuriy55 Сегодня, 16:28
    Возможно всем вместе удастся противостоять "санкционному блюстителю нравственности"? Чем больше число "непокорных" и "опальных" стран, тем выше этот шанс... what
    yuriy55
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
      Цитата: yuriy55
      Возможно всем вместе удастся противостоять "санкционному блюстителю нравственности"? Чем больше число "непокорных" и "опальных" стран, тем выше этот шанс... what

      Это будет серьёзный удар ниже пояса . Дело за малым - "непокорных" и "опальных" объединить в единый фронт . recourse
      bouncyhunter
    2. Pirogov Сегодня, 16:34
      Цитата: yuriy55
      Возможно всем вместе удастся противостоять "санкционному блюстителю нравственности"? Чем больше число "непокорных" и "опальных" стран, тем выше этот шанс.

      Согласен ,только где этих не покорных взять ?Связываться с сумасшедшими янки нужно иметь железные яйца.
      Pirogov
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