Обвинение предъявлено ещё одному фигуранту дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Сегодня Следственный комитет сообщает о предъявлении обвинения по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга ещё одному фигуранту. Напомним, что речь идёт о террористическом акте, который был совершён 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в итоге погибли 16 человек. По версии следствия, взрывное устройство в вагоне поезда метро привёл в действие Акбаржон Джалилов – гражданин РФ, выходец из Киргизии.
Из заявления пресс-службы СК РФ:
Напомним, что братья Эрматовы были задержаны в ходе спецоперации Федеральной службы безопасности совместно с бойцами Росгвардии.
Сообщается, что в настоящее время следственная группа продолжает устанавливать все обстоятельства подготовки террористической группировки к совершению подрыва в питерской подземке. Проводятся необходимые экспертизы, ведётся работа с пострадавшими в ходе теракта, устроенного группировкой в Северной столице.
Из заявления пресс-службы СК РФ:
Сегодня обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге. По данным следствия он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Акбаржоном Джалиловым. Свою вину Эрматов признал частично.
Ранее обвинение по аналогичным статьям Уголовного кодекса РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Азамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов.
Ранее обвинение по аналогичным статьям Уголовного кодекса РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Азамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов.
Напомним, что братья Эрматовы были задержаны в ходе спецоперации Федеральной службы безопасности совместно с бойцами Росгвардии.
Сообщается, что в настоящее время следственная группа продолжает устанавливать все обстоятельства подготовки террористической группировки к совершению подрыва в питерской подземке. Проводятся необходимые экспертизы, ведётся работа с пострадавшими в ходе теракта, устроенного группировкой в Северной столице.
Использованы фотографии: РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти