19:57 18 мая

Обвинение предъявлено ещё одному фигуранту дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга

Сегодня Следственный комитет сообщает о предъявлении обвинения по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга ещё одному фигуранту. Напомним, что речь идёт о террористическом акте, который был совершён 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в итоге погибли 16 человек. По версии следствия, взрывное устройство в вагоне поезда метро привёл в действие Акбаржон Джалилов – гражданин РФ, выходец из Киргизии.

Из заявления пресс-службы СК РФ:
Сегодня обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге. По данным следствия он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Акбаржоном Джалиловым. Свою вину Эрматов признал частично.

Ранее обвинение по аналогичным статьям Уголовного кодекса РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Азамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов.



Напомним, что братья Эрматовы были задержаны в ходе спецоперации Федеральной службы безопасности совместно с бойцами Росгвардии.

Обвинение предъявлено ещё одному фигуранту дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга


Сообщается, что в настоящее время следственная группа продолжает устанавливать все обстоятельства подготовки террористической группировки к совершению подрыва в питерской подземке. Проводятся необходимые экспертизы, ведётся работа с пострадавшими в ходе теракта, устроенного группировкой в Северной столице.


Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 10

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:48
    Надо арестовать и тех кто ему гражданство РФ дал..
    ОТДЕЛ
    1. AUL Сегодня, 17:02
      А нам все говорят, что ИГИЛ к нам из Сирии лезет!
      AUL
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 17:15
        Цитата: AUL
        А нам все говорят, что ИГИЛ к нам из Сирии лезет!

        великолепная детская логика, "если всем дать по шоколадке то на планете будет мир! ну может ещё мороженное, тогда точно будет!" жаль в реальности всё не так просто и в Сирии ИГИЛ(запрещена в РФ) просто более открыто себя показывает, а так то он везде разбросан..
        ProkletyiPirat
        1. AUL Сегодня, 17:17
          Так что же, нам везде и воевать, по вашей недетской логике? laughing
          AUL
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:16
            Выгодно? => воюем
            Невыгодно? => не воюем
            бизнес, бизнес, бизнес, и, ничего личного...
            Пока в Сирии выгодно воевать, будем воевать, а вот как только станет невыгодно так сразу и свалим и плевать на Сирийский народ, Свой народ дороже...
            ProkletyiPirat
    2. Чёрный Сегодня, 18:30
      Цитата: ОТДЕЛ
      Надо арестовать и тех кто ему гражданство РФ дал..

      Надо в принципе менять миграционную политику....10 миллионв мигрантов в России - это перебор явный.
      Чёрный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:53
        Цитата: Чёрный
        Цитата: ОТДЕЛ
        Надо арестовать и тех кто ему гражданство РФ дал..

        Надо в принципе менять миграционную политику....10 миллионв мигрантов в России - это перебор явный.

        Сперва разобраться с теми кто гражданство РФ раздает за бабки чертям! Я бы таких арестовал весь отдел, лишил гражданства и отправил в ту страну кому выдали незаконно (без права возвращения ") ..Пусть пару лет баранов попасут negative Если выживут вернем и на должность даже..
        ОТДЕЛ
  2. Mole Сегодня, 17:40
    Где живем - там не "&рём" (т.е. не гадим).
    Цитата участкового в моей молодости.
    Верные слова.
    Mole
  3. ваняватный Сегодня, 18:00
    идиотством считаю распостранение маратория на эту статью ,всех причастных необходимо уничтожать и неважно : вербовал или приводил в действие адскую машину , варил кашу для уродцев или снаряжал сву , чего стесняемся ? гейропа разноется? санкции наложат?стрелять в затылок этих гнойных нужно за малейшую причастность , а лучше вешать am
    ваняватный
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:19
      лучше тихо, без шума, пристрелить, через пару лет, а то ещё "партнёры" воспользуются и натравят других людей против РФ.
      ProkletyiPirat
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