Обвинение предъявлено ещё одному фигуранту дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга

Сегодня обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге. По данным следствия он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Акбаржоном Джалиловым. Свою вину Эрматов признал частично.



Ранее обвинение по аналогичным статьям Уголовного кодекса РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Азамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов.

Сегодня Следственный комитет сообщает о предъявлении обвинения по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга ещё одному фигуранту. Напомним, что речь идёт о террористическом акте, который был совершён 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в итоге погибли 16 человек. По версии следствия, взрывное устройство в вагоне поезда метро привёл в действие Акбаржон Джалилов – гражданин РФ, выходец из Киргизии.Из заявления пресс-службы СК РФ:Напомним, что братья Эрматовы были задержаны в ходе спецоперации Федеральной службы безопасности совместно с бойцами Росгвардии.Сообщается, что в настоящее время следственная группа продолжает устанавливать все обстоятельства подготовки террористической группировки к совершению подрыва в питерской подземке. Проводятся необходимые экспертизы, ведётся работа с пострадавшими в ходе теракта, устроенного группировкой в Северной столице.