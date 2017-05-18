19:50 18 мая

НАТО может возродить арктическое командование

Руководство НАТО рассматривает возможность возрождения арктического и атлантического командований для оценки угроз и противостояния возросшей активности России в этих регионах, передает RNS сообщение газеты The Wall Street Journal.



Указанные командования существовали в альянсе во время холодной войны и занимались в основном отслеживанием советских подлодок.


По словам западных военных экспертов, «подводный флот России укрепляет свои возможности пребывать в Арктике и Северной Атлантике без обнаружения», в то время как аналогичный возможности НАТО заметно снизились со времен холодной войны.

Издание отмечает, что значимость для альянса атлантических морских путей возросла «в связи с разработкой стратегий перемещения тяжелой военной техники из США в Европу» в случае открытого конфликта с Москвой. Натовские специалисты полагают, российские подлодки могут осложнить охрану американских конвоев.

Мы должны оценивать потенциальные угрозы со стороны любого направления, в том числе в Северной Атлантике и Арктике,
сказал глава военного комитета НАТО Петр Павел.

По его словам, перед альянсом «возникли новые проблемы», в частности «использование Россией гибридной военной тактики и растущая угроза терроризма».

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru
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Комментарии 34

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
    Зашевелились янки...Но поздно уже господа!
    ОТДЕЛ
    1. BATUHAN Сегодня, 17:01
      За чей счет банковать-то будут? Родить командование они хотят! Рожалка-то уже не та. Годы по-истрепали. Здоровье не позволит вам даже суслика состряпать, а вы о командовании говорите.
      Тут одна вам надега натовцы - молиться на дядю Сэма.
      Независимые wassat
      BATUHAN
      1. cniza Сегодня, 17:06
        У них есть генерал мороз. laughing , они на границе Норвегии с нами чуть не замерзли...
        cniza
        1. сиг Сегодня, 17:22
          Цитата: cniza
          У них есть генерал мороз. laughing , они на границе Норвегии с нами чуть не замерзли...

          Если уж говорить нечистоты,то климат в России не очень и удобный для проживания человека - мой друг живёт в Новосибирске,я приезжаю иногда к нему в гости,но долго оставаться у вас не хочу- мороз и ещё раз мороз.Я к таким морозами не привык.
          сиг
          1. cniza Сегодня, 17:52
            Если бы не этот мороз , то желающих было бы очень много и отбиться было бы тяжело. laughing
            cniza
      2. Zibelew Сегодня, 17:06
        Пока у американцев нет ничего, чем бы они могли серьезно давить на Россию в Арктике. Скорее наоборот. У России есть атомный ледокольный флот, военные корабли с ледовой защитой, военные базы и порты в Арктике, арктические военные подразделения и колоссальный опыт работы в Арктике. Ничего из этого у американцев нет.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:18
          Им бы поумерить свои аппетиты , а то ведь лопнет пукан с нехилым выхлопом ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:22
            Разевая рот , пасть порвут , без нашей помощи.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:24
              Цитата: cniza
              без нашей помощи.

              Мы им мешать не станем , чему им не мешало бы поучиться . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:27
                Не их это район , хватим им Аляски и то пока.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:29
                  Цитата: cniza
                  хватим им Аляски и то пока.

                  Покакают у себя дома . laughing
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:39
                    Скоро их местные аборигены и оттуда отправят и затрещит США по всем швам.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:50
                      Ой ли , друже ? Давно ждём ...
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:55
                        Обязательно попрут , да и другие штаты хотят самостийности.
                        cniza
              2. DMoroz Сегодня, 17:36
                Про нашу Арктическую группировку
                http://sivilink.ru/karta-pokazyvaet-silu-armii-rf
                -v-arktike/
                DMoroz
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
                  DMoroz
                  Спасибо за ссылку ! hi drinks
                  bouncyhunter
                  1. DMoroz Сегодня, 18:49
                    не за что, сам живу за полярным кругом (широта: 68°58′45″), Арктику знаем... soldier drinks
                    DMoroz
              3. pjastolov Сегодня, 17:57
                мешать надо, они рот раззявили не на флот - их очень интересуют российские нефтяные шельфы, которые они хотят сделать своими, вот такой расклад fool
                pjastolov
              4. рич Сегодня, 18:29
                пара таблиц для наглядности

                рич
      3. рич Сегодня, 18:18
        Пора восстанавливать Гудым (Анадырь-1) и не только как базу хранения. Очень неплохо было бы посадить в окрестностях городка какие-нибудь тополя... что-бы тополиный пух напоминал особо забывчивым американцам библейскую заповедь "из глины вышли, в глину и войдём" ибо девиз российских РВСН: "после нас - тишина!"
        рич
    2. Самаритянин Сегодня, 17:02
      У америкосов свои проблемы, прям кушать не могут, а тут ещё и в Арктику лезут...
      Богатейшие люди в мире всего за сутки потеряли $35 млрд из-за последних скандалов, которые связаны с президентом США Дональдом Трампом. ООсновная причина падения американских фондовых индексов — решение президента США об увольнении директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и начавшееся расследование о связях Трампа с Россией.


      Вот и пойми их, зажрались...
      Самаритянин
    3. aleksfill Сегодня, 17:44
      "....НАТО может возродить арктическое командование...."
      В самый раз, после объявления Гарантом - трубоукладчиком о сокращении в четыре раза
      программы освоения Арктики и строительстве нового атомного ледокола, и об очередных
      Сдвигов ВПРАВО,......
      aleksfill
  2. Комментарий был удален.
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:00
    Мы должны оценивать потенциальные угрозы со стороны любого направления, в том числе в Северной Атлантике и Арктике

    А не поздняк метаться то?
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:14
      Цитата: НЕКСУС
      А не поздняк метаться то?

      Поздняк метаться - ничего не успеть !
      Теперь кусая локти матрасы могут сопеть .
      laughing
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:17
        Сопеть нечем нос замерз.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:19
          Цитата: cniza
          Сопеть нечем нос замерз.

          Ну так пусть и займутся для начала разработкой соплегревной установки , что ли ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:24
            Нет у них опыта , а те спецы которые были давно отдыхают и опыт не передали.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:02
              Цитата: cniza
              Обязательно попрут , да и другие штаты хотят самостийности.

              Убедил (щёлкаю предохранителем) , обождём ...
              bouncyhunter
      2. МПК105 Сегодня, 17:18
        Здравствуйте,Александр Сергеевич,наше всё... hi
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:22
          Ты мне чужие лавры не приписывай , хотя и приятно , признаюсь ... feel
          bouncyhunter
    2. Tusv Сегодня, 17:56
      Цитата: НЕКСУС
      А не поздняк метаться то?

      Так западло американцам чтить Русскую пословицу
      Лучше поздно, чем никогда

      Не, ну как бэ отжали 2/3 Арктики Советского Союза, а сунутся то с не чем. Занято
      Tusv
  4. andrewkor Сегодня, 17:06
    Цитата: ОТДЕЛ
    Зашевелились янки...Но поздно уже господа!

    Опоздали лет на 20!!!
    andrewkor
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:08
      Цитата: andrewkor
      Опоздали лет на 20!!!

      Дело не в опоздании...у них то ледокольного флота нет и в ближайшей перспективе не предвидется. Чего они там собрались оценивать то? Свою немощность?
      НЕКСУС
  5. мичман Сегодня, 17:19
    НАТО обязательно создаст структуру для Арктических регионов. По заданию РАН мы опубликовали в 2017 году монографию "Арктическое пространство России в XXI веке: факторы развития, организация управления" (1451 стр., 51 автор в основном доктора наук). Раскрыты проблемы и показаны пути их решения. Издательство "Наука". В Интернете монография появилась, а по разрешению Правительства ее я преподнес Руководству ICAO. Честь имею.
    мичман
    1. Tusv Сегодня, 18:07
      Цитата: мичман
      В Интернете монография появилась

      Ох уж эти монографии, До исследований Русских океанографов, Северный ледовитый океан, ваще считался Русским внутренним озером. А тут набежало. Как говорил Джером Кей Джером
      Все в сад

      Наслаждаться комическими куплетами
      Tusv
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