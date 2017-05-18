"....НАТО может возродить арктическое командование...."

Мы должны оценивать потенциальные угрозы со стороны любого направления, в том числе в Северной Атлантике и Арктике,

Руководство НАТО рассматривает возможность возрождения арктического и атлантического командований для оценки угроз и противостояния возросшей активности России в этих регионах, передает RNS сообщение газеты The Wall Street Journal.Указанные командования существовали в альянсе во время холодной войны и занимались в основном отслеживанием советских подлодок.По словам западных военных экспертов, «подводный флот России укрепляет свои возможности пребывать в Арктике и Северной Атлантике без обнаружения», в то время как аналогичный возможности НАТО заметно снизились со времен холодной войны.Издание отмечает, что значимость для альянса атлантических морских путей возросла «в связи с разработкой стратегий перемещения тяжелой военной техники из США в Европу» в случае открытого конфликта с Москвой. Натовские специалисты полагают, российские подлодки могут осложнить охрану американских конвоев.сказал глава военного комитета НАТО Петр Павел.По его словам, перед альянсом «возникли новые проблемы», в частности «использование Россией гибридной военной тактики и растущая угроза терроризма».