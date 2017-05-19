Правые солдаты

«Эхо войны», — объяснял большое количество оружия герой известного фильма. Более трех лет прошло после госпереворота на Украине, но активность организованных националистических группировок не снижается. Последний вопиющий случай произошел в городе Каменское Днепропетровской области: охранник депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша прострелил ноги таксисту, отказавшемуся отвечать на приветствие «Слава Украине!». «Лента.ру» разбиралась, почему власти страны не могут справиться с разгулом националистической преступности.Инцидент в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошел 14 мая. Таксист общался с пассажирами на русском языке и отказался реагировать на приветствие «Слава Украине!» (полагается отвечать «Героям слава!» — прим. «Ленты.ру»), что вызвало резкое недовольство клиентов. Два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда он отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта с телескопической дубинкой. Водителю удалось отбежать от машины, и тогда пассажиры начали бить автомобиль. В ходе конфликта один из нападавших прострелил водителю такси обе ноги. На место происшествия подъехали другие таксисты, один из них тут же получил огнестрельное ранение. Пострадавшие были госпитализированы. Позже на YouTube появилось видео, демонстрирующее, как один из националистов пытается сбежать с места драки. Его остановили таксисты, которые пришли на помощь коллеге.Прибывшая полиция задержала двоих пассажиров. Третий с места происшествия сбежал, но его личность уже установлена. По показаниям пострадавшего и свидетелей, стрелял один из задержанных, Роман Малисевич, его имя сообщили местные жители. До недавнего времени Малисевич числился бойцом Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Весной 2017 года он уволился из органов, теперь официально безработный, однако при нем было обнаружено удостоверение бойца «Украинской добровольческой армии» (УДА) и личного охранника депутата Верховной Рады, бывшего лидера запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша под номером 002.Глава городского отделения «Правого сектора» Аскольд Можейко подтвердил, что Роман Малисевич является членом партии «Державницька ініциатива Яроша» (ДІЯ) и личным телохранителем парламентария. «Употребление алкоголя для националиста, а тем более применение оружия "под мухой" под строгим запретом. Считаем, что Ярош и руководство партии должны тщательно разобраться в ситуации и быстро опубликовать в прессе результаты собственного расследования», — посоветовал Можейко. В партии ДІЯ сказали, что Малисевич не принимал участия в инциденте — якобы он вышел встретить друзей и «попал под раздачу». Основным действующим лицом националисты назвали Михаила Навроцкого, тоже бойца «Украинской добровольческой армии» и охранника Яроша. «Он по сей день принимает участие во многих успешных спецоперациях добровольцев и до сих пор, в отличие от большинства населения страны, внутренне находится в состоянии войны. Не пройдя никакой реабилитации за эти четыре года войны и Майдана, он продолжает борьбу за самостоятельность Украины», — подчеркивается в заявлении.Пострадавший водитель в тяжелом состоянии был доставлен больницу, он потерял много крови. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако местные жители в расследование не верят. После инцидента они хотели устроить над пьяными националистами самосуд, но расправу предотвратили полицейские.Украинские националисты были движущей силой Майдана и с тех пор не снижают накала борьбы. Зимой 2014 года в центре Киева они участвовали в силовом противостоянии с «Беркутом», после госпереворота устремились в зону конфликта в Донбассе. Многие из них, однако, после нескольких «котлов» поняли, что в мирных регионах воевать уютнее, благо оружия и там предостаточно. Еще в 2014-м радикалы разворовали оружейные комнаты в некоторых райотделах милиции и управлениях СБУ на западе страны. Так, в одном только Львове в результате захвата райотдела милиции и частей внутренних войск было похищено около 1,2 тысячи единиц огнестрельного оружия. Пропало около тысячи пистолетов Макарова, более 170 автоматов Калашникова, снайперские винтовки и пулеметы Калашникова. Всего в МВД, по приблизительным подсчетам, было украдено 5 тысяч стволов. Чуть меньше потеряла СБУ. К этому следует добавить также оружие, добытое в ходе боевых действий в Донбассе.Самым громким скандалом в истории «Правого сектора» времен Яроша стал конфликт в городе Мукачево Закарпатской области. Перестрелка произошла 11 июля 2015 года во время встречи депутата Верховной Рады Михаила Ланьо и командира 1-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса» ПС Романа Стойки (позывной Честный), которого сопровождала группа вооруженных подчиненных на четырех внедорожниках. В результате перестрелки один человек погиб, 13 были ранены. Дальнейшие события больше напоминают не криминальную сводку, а сценарий остросюжетного боевика. После прибытия на место стрельбы сотрудников милиции бойцы «Правого сектора», бросив дымовую шашку, прорвали заслон и вырвались за город, там на трассе Киев — Чоп у села Лавки они с боем прорвали еще один блокпост, применив автоматы, пулемет, установленный на одной из машин, и гранатометы. В итоге были уничтожены три машины милиции и подожжена автозаправочная станция, у которой происходило столкновение. В ходе перестрелки ранения получили шесть милиционеров, пострадали трое мирных граждан, случайно оказавшихся на месте событий. Бойцы «Правого сектора» прорвались в лес, двое из них погибли, еще четверо получили ранения. Силовики готовы были начать штурм, но экстремисты сумели выйти из окружения и скрыться в горах. Спустя два года расследование конфликта так и не завершено, несколько бойцов, участвовавших в перестрелке, все еще находятся в бегах.В январе прошлого года «правосеки» отличились на горнолыжном курорте Драгобрат в той же Закарпатской области. Они устроили драку с обслуживающим персоналом, два охранника турбазы были госпитализированы с резаными ранами и гематомами, у одного диагностировали перелом ноги. Экстремисты объяснили инцидент антиукраинскими высказываниями персонала турбазы. «Как выяснилось, это заведение принадлежит лицам из Донецкой области. Выходцы из Донбасса присутствуют среди его персонала», — подчеркивалось в заявлении экстремистов.Постоянно фигурируют националисты и в церковных разбирательствах. Так, в феврале нынешнего года радикалы захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в честь первомученика Стефана в Тернопольской области. В пресс-службе УПЦ сообщили, что боевики приехали в село Котюжины Збаражского района, назвав своей целью наблюдение за порядком. «Далее рейдеры действовали по стандартной схеме: на общем собрании деревни запугивали верующих и требовали лишить их права молиться в своей канонической церкви, которая по закону принадлежит их общине», — заявили в УПЦ. За последние два года в подчинение Киевского патриархата таким образом перешли более 40 церквей.Эксперты говорят, что в слабом украинском государстве организованные националистические группировки будут бесчинствовать и впредь. Люди, которые понюхали пороху и поняли, что грабежом, разбоем, рейдерством можно заработать больше, чем сидением в офисе и честным трудом, никогда добровольно не откажутся от своих действий. В большинстве случаев радикалы остаются безнаказанными, что еще больше распаляет их агрессивность. Рано или поздно, однако, президенту страны Петру Порошенко придется начать соблюдать законы и ссориться с боевиками. Это грозит нынешним киевским властям обострением ситуации и потерей рычагов управления. Сами националисты своих намерений не скрывают. В марте этого года три крупнейшие националистические организации Украины — «Правый сектор», партия «Свобода» и «Национальный корпус» («Азов») — объединились, объявив «крестовый поход против этой власти».С другой стороны, и потакание националистам может привести к потере власти. Радикалы в какой-то момент могут спокойно, как они это уже не раз за последние годы делали, занять областные администрации и областные советы республики. Украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что власть находится в тупике: «Националисты считаются героями и символом войны против России, которой они якобы дали отпор. Если их тронуть, то начнет рушиться вся выстроенная с 2014 года система пропаганды о войне».Политолог Андрей Золотарев подчеркивает, что государство три года назад поделилось монополией на насилие с радикалами, да так ее и не вернула. «"Патриотическая франшиза" является своего рода индульгенцией для правых радикалов, когда за серьезные уголовное правонарушения не следует наказания. Сейчас на Украине мы наблюдаем творческий союза барыг и нацистов. Руководителям страны, чтобы удержаться у власти, необходимо поддерживать ситуацию перманентного конфликта. Для этого отморозков и используют, этим и объясняется лояльность к ним правосудия. Националистов, с одной стороны, боятся, а с другой стороны — заинтересованы в их услугах. Радикалы отвлекают от действительно насущных вопросов — о воровстве, некомпетентности чиновников, уничтожении остатков промышленности, тарифном геноциде, массовом бегстве населения из страны», — объясняет эксперт.Золотарев считает, что экстремисты нужны власти еще и для того, чтобы замаскировать собственную никчемность: «Власть как бы говорит: "Если не мы, то придут совсем отморозки, поэтому держитесь за нас"». По его словам, в инциденте в Каменском важна реакция местных жителей на происшествие. «Они готовы были устроить самосуд, их остановили только полицейские. Ненависть к радикалам действительно возрастает, и все это может вылиться в массовые волнения», — прогнозирует Золотарев.