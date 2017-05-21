17:46 21 мая
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Губит людей вода

Губит людей вода


17 мая министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов защищал проект строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш... перед еврочиновниками в Брюсселе. Казалось бы, какое дело ЕС до мало кому известной электростанции на далекой горной реке и почему представитель Душанбе едет за одобрением стройки в своей республике в столицу Евросоюза? Но это обычное скучное протокольное мероприятие свидетельствует о том, что в центре Евразии реальная угроза войны. Бывшие советские республики Средней Азии могут вступить в конфликт из-за такого ценного ресурса, как вода. «Лента.ру» разбиралась, насколько вероятен подобный ход событий и снимет ли проблему активное проникновение в Среднюю Азию Китая.

Ирригация и энергетика


Постсоветские и зарубежные СМИ регулярно напоминают о том, что конфликты из-за воды в Средней Азии очень и очень вероятны. Алармистские прогнозы небезосновательны, ведь этот ресурс между странами региона распределен крайне неравномерно. На территории Киргизии и Таджикистана, в верховьях рек — огромные запасы водных ресурсов. А вот ниже по течению, в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане воды не хватает: 77 процентов воды в Узбекистан поступает извне, в Туркменистан — более 90 процентов, в Казахстан — более 40 процентов.

Собственно, конфликты, не переходящие в горячую фазу, возникли практически сразу после того, как бывшие советские республики обрели независимость. Дело в том, что реки можно использовать в двух режимах — ирригационном, то есть для полива, и энергетическом — для выработки электричества на гидроэлектростанциях. Но эти режимы противоречат друг другу: если для полива вода требуется летом, то потребление электричества растет зимой, что вынуждает энергетиков сбрасывать в холодный сезон ресурс, который потребуется земледельцам. В советское время единый водно-энергетический комплекс позволял действовать в общих интересах — новообразованным государствам это не удается.

В 1990-х Бишкек и Душанбе решили реанимировать проекты возведения мощных гидроэлектростанций на реках, ведущих в Узбекистан. В Киргизии запланировали строительство Камбаратинской ГЭС-2 на реке Нарын, в Таджикистане — Рогунской ГЭС на Вахше. Ташкент это расценил как угрозу своей безопасности: плотины станций перекрывали сток вод и оставляли без полива поля узбекских селян. Плюс — о чем редко говорят вслух — плотина гидроэлектростанции в случае неправильной эксплуатации или теракта представляет угрозу для расположенных ниже по течению поселков: удар воды может смести все. В Таджикистане в «лихие» 90-е шла гражданская война с исламистами, которых правительству так и не удалось победить, а Киргизия даже по постсоветским меркам была политически крайне нестабильна. В этих условиях для Узбекистана «стройки века» соседей выглядели чем-то вроде попытки заполучить оружие массового поражения — не очень предсказуемые республики могли стать обладателями универсального средства шантажа зависящей от стока рек страны.


Пока на границах тихо

Шли годы, но проблема никак не решалась. И вот в 2015-м первый президент Узбекистана Ислам Каримов уже без обиняков заявил: водные проблемы в регионе «могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное противостояние, но даже войны». Глава государства пояснил, что возведение Камбаратинской ГЭС ударит по урожаям в Узбекистане, для которого плодоовощная продукция еще и значительная статья экспорта.

Идея фикс Душанбе

В марте 2016-го в Бишкеке с тревогой отметили, что попытка вернуть себе контроль над гидротехническими сооружениями на границе вызвала военную активность Узбекистана — Ташкент развернул дополнительные силы у своих рубежей. В августе того же года у приграничного Касансайского водохранилища с вертолета был высажен десант сотрудников МВД Узбекистана: отношения между двумя республиками вновь обострились из-за спора о водных ресурсах. Киргизия также направила на спорный участок дополнительные силы.

В октябре 2016 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон сел за рычаги бульдозера, чтобы скинуть пласт земли в воды Вахша — так было положено начало возведению Рогунской ГЭС. Критики таджикского лидера утверждали, что Рахмон смог позволить себе такой символический жест лишь после ухода из жизни Ислама Каримова — узбекский президент считался патриархом постсоветского пространства и в отстаивании интересов своей страны был последователен и непреклонен. Этого дня Рахмон ждал долго: еще в 2009-м он обязал граждан приобретать акции гидроэлектростанции — для Душанбе стройка, действительно, была и остается идеей фикс.


Строительная площадка Рогунской гидроэлектростанции на реке Вахш

Между тем новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев показал, что курс своего предшественника менять не собирается. Во время мартовского визита в Астану он совместно с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подчеркнул: водные ресурсы — общее достояние всех стран региона. Для Астаны это тоже крайне актуально: вода в республику поступает не только из Узбекистана и Киргизии, но еще и из Китая.

Пути и реки Срединного царства

Истоки рек Или, Иртыш и Текес, питающих водой несколько регионов Казахстана, — на территории КНР, в ледниках. И именно свои северо-западные, пограничные территории Китай наиболее активно развивает в последнее время. Экономика наименее обеспеченного водой Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР требует все больше и больше природных ресурсов. Иртыш и Или уже испытывают на себе последствия бурного развития СУАР — уровень рек снижается. Ледники из-за глобального потепления быстро тают, и проблемы на трансграничных реках будут только нарастать.

Известный китаист Константин Сыроежкин отмечает, что у Астаны в переговорах с Пекином по водной проблеме слабые позиции. «Все козырные карты уже разыграны, и Казахстану остается уповать только на добрую волю китайской стороны», — говорит эксперт. Действительно, трудно спорить со страной, которая инвестировала в твою экономику порядка 24-27 миллиардов долларов — такие данные о вложениях КНР в Казахстан аналитики приводили в 2016 году.


Эксперты «теневого ЦРУ» не скрывают своего пессимизма по поводу ситуации в Средней Азии

Китай так же активно инвестирует и в другие страны региона. Например, по результатам визита президента Узбекистана в Китай Ташкент и Пекин заключили соглашения на сумму в 22 миллиарда долларов. К слову, посещение узбекским лидером китайской столицы имело и символическое значение — Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии форума «Один пояс — один путь». Лозунг «Один пояс — один путь» — формула объединения двух проектов, один из которых предусматривает развитие транзита через Среднюю Азию и Казахстан. Пекин укрепляет свою сырьевую базу и пути торговли с Европой, ему нужна альтернатива традиционным и уязвимым в случае конфликта морским маршрутам. Снижает ли присутствие Китая в регионе риск войны за воду? Судя по пессимистичному тону обозревателей западных СМИ и экспертов — нет.

«Созрели для конфликтов»

В конце 2016-го частная разведывательная компания Stratfor (которую также называют теневым ЦРУ) указала, что «Центральная Азия позволяет [Китаю] проложить путь в Европу подальше от морей, в которых присутствуют США». «Если стабильность в Центральной Азии взорвется, то реализуется ночной кошмар Китая — прибежище вооруженных сепаратистов окажется у его границ», — подчеркнули эксперты Stratfor. Несколькими годами ранее разведчики частной компании предрекали, что внутренняя напряженность в регионе из-за водных проблем в ближайшем будущем не исчезнет.

В январе автор Harvard Inernational Review — журнала Гарвардского университета — признался, что «испытывает скептицизм по поводу возможности решения проблем, которые принимают угрожающие масштабы». В обозримом будущем, по его словам, сценарий развития будет описываться известной революционной фразой «Чем хуже — тем лучше». В марте The Diplomat (с редакцией в Токио) задался вопросом — могут ли войны за воду подорвать проекты Китая в регионе? Автор сам же и ответил: «Пекин должен признать, что Центральная Азия созрела для конфликтов и дестабилизации».

Ни сами страны Средней Азии, ни граничащие с ней Китай и Россия не заинтересованы в любых конфликтах в регионе. Но как писал по поводу настроений перед Первой мировой войной один автор, «войны никто не хотел — война была неизбежна». Впрочем, не исключено, что алармистские прогнозы все же не сбудутся, хотя запасы стабильности в регионе в буквальном смысле слова утекают.
Автор: Ахмед Сейидов
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2017/05/18/wasser_krieg/


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Комментарии 17

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  1. тол100в Сегодня, 15:37
    На этой волне дефицита воды Госдеп и начнет организовывать очередной зпицентр нестабильности! Ведь СГА чем больше неразберихи, а тем паче военных конфликтов, то тем лучше для их ВПК! Действительно, чем хуже во всем остальном мире, тем лучше для матрасов!
    тол100в
    1. болот Сегодня, 15:53
      Цитата: тол100в
      На этой волне дефицита воды Госдеп и начнет организовывать очередной зпицентр нестабильности! Ведь СГА чем больше неразберихи, а тем паче военных конфликтов, то тем лучше для их ВПК! Действительно, чем хуже во всем остальном мире, тем лучше для матрасов!

      Да "уши матрасов" видать а ведь Камбаратинскую ГЭС 2 в Киргизии а так же Рогунскую ГЭС в Таджикистане ранние Москва пыталось построить но отказалась от планов из за финансовых трудностей да и за политических осложнений в будущем,да же Китай повел себя осмотрительно.
      болот
      1. Аркадий Гайдар Сегодня, 17:01
        Для Киргизии и Узбекистана есть надёжный вариант. Но он в другой стороне от Китая. Я рассматривал такой сценарий вот здесь:
        https://topwar.ru/109142-pokorenie-evropy.html
        И предположу, что такое событие отодвинет вопросы войны в Средней Азии, выгодные "матрасам", на неопределённый срок.И здесь, только вопрос политической воли руководителей этих республик.
        Войной в Сирии, Украине, а сейчас и приближающимся конфликтом с КНДР, "матрасы" пытаются остановить Китай, отодвигая его от экономического первенства. Китаю перекрывают пути доставки его товаров конечным потребителям. Ахмед Сейидов указывает в статье на это же.
        Если Узбекистан и Киргизия, и дальше будут проявлять политическую вялость, то к ним придёт не только война с соседями, но своя "арабская весна".
        Аркадий Гайдар
        1. болот Сегодня, 17:07
          Цитата: Аркадий Гайдар
          Если Узбекистан и Киргизия, и дальше будут проявлять политическую вялость, то к ним придёт не только война с соседями, но своя "арабская весна".

          С вывода американцев с Манаса их можно сказать нет,кроме Афганистана.Здесь бодается Россия с Китаем.КНР правда выигрывает,мало того осыпали деньгами в виде инвестиции да еще включили в транспортную сеть Шелковый путь.
          болот
    2. Starover_Z Сегодня, 16:12
      Цитата: тол100в
      На этой волне дефицита воды Госдеп и начнет организовывать очередной зпицентр нестабильности!

      Подпишут Эмираты на "финансовую помощь" для постройки плотины и дело в шляпе !
      На "строительство" подпишутся скрытые "бородачи" и Средняя Азия "затанцует" !
      Starover_Z
  2. Простой Сегодня, 15:55
    Цитата: тол100в
    На этой волне дефицита воды Госдеп и начнет организовывать очередной зпицентр нестабильности!


    А этой данностью уже воспользовались в Сирии.
    С 1970-х наблюдается увеличение увеличение засушливости региона. Особенно в годы 2006 по 2011 год в Сирии был периодом непрекрощающихся засух.
    ...
    Воды нет-значит начальник плохой.
    Простой
  3. serega.fedotov Сегодня, 16:02
    Странно почему плотина повредит странам ниже по течению?По-моему наоборот запас воды в водохранилище -это резерв на случай засухи да и уровень реки станет постоянным!Это на равнинах реки из-за плотин "застаиваются"А тут плотина в горной местности...
    Скорее всего причина "разборок" в неспособности местных "шишек" поделить прибыль от проэкта Ну и "любовь" к соседям-Сам в дерьме утону ,но канализацию чистить не дам-пущщай сосед нюхает!
    serega.fedotov
    1. тол100в Сегодня, 16:12
      Цитата: serega.fedotov
      Странно почему плотина повредит странам ниже по течению?

      Это полный контроль сельского хозяйства. Если не дать воды в период вегитации, то потом поливать бестолку!
      тол100в
      1. serega.fedotov Сегодня, 16:25
        Так я и написал-неспособность поделить бабки-сиреч договориться!Вы только представте закрыли весной водохранилише(А за зиму оно полное)куда вода-то денется!!!???Ну неделя,ну две а потом кирдык плотине! Только соседу в суп плюнуть....
        А так сели-бы по стопиисят накатили-тебе столько -то акций,мне столько-то,и договорочек чтоб управлять совместно!И был-бы мир\дружба\жвачка!Такие проекты наоборот должны мир укреплять-совместная прибыль она знаете-ли сближает....
        А они извините пи...ками меряются!
        serega.fedotov
    2. болот Сегодня, 16:18
      Цитата: serega.fedotov
      Странно почему плотина повредит странам ниже по течению?По-моему наоборот запас воды в водохранилище -это резерв на случай засухи да и уровень реки станет постоянным!Это на равнинах реки из-за плотин "застаиваются"А тут плотина в горной местности...

      Потому что в летний сезон те воду накапливают а сброс осуществляют зимой когда нужно электричество.А зимой вода не нужна,мало того это приводит к паводкам в весенний период.
      Казахстан как то вышел из этой ситуации построив водохранилища контр регуляторы,или дополнительные каналы в обход, да плотину на Арале,благодаря этому озеро-море еще существует а вот Узбекам негде.
      болот
  4. Бензорез Сегодня, 16:13
    "уровень рек снижается. Ледники из-за глобального потепления быстро тают, и проблемы на трансграничных реках будут только нарастать."
    Мне почему-то всегда думалось, что при быстром таянии ледников в условиях глобального потепления, следует ожидать повышения уровня рек вплоть до наводнений.
    Бензорез
  5. samarin1969 Сегодня, 16:14
    России надо уходить из этих регионов. Чужая земля, другой менталитет. Китай инвестирует - пусть и платит за безопасность региона. 201 базу надо выводить. По границе с Казахстаном: вышки, минные поля и проверку грузов как в аэропорту.
    samarin1969
  6. капрал Сегодня, 16:18
    Кстати, если кто помнит, проблемы у Асада возникли первоначально из-за нехватки воды для фермеров, или как там они назывались.
    Так что устроить повторение сценария - как два пальца...
    Чего, конечно, не хочется, потому что беженцы попрут уже не в европу, а к нам.
    капрал
  7. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 16:20
    Все , абсолютно все геополитические предсказатели давным давно предрекают большую войну в средней Азии то джихад фанатиков , то войну за воду , аж устали все ждать.
    Но наверное рулевые нашей планеты оставляют это горяченькое блюдо на какой-то особый обед , на только им известный срок.
    Я лично был уверен-- рванет , когда помрет Каримов ; однако Каримов отошёл в мир иной унеся с собой и мою самоуверенность в понимании полит . процессов-- с этого момента я уже не гадаю , когда будет ; но уверен , что будет точно , и скорее всего начнется все же с Узбекистана-- узбеков много , и есть у них пассионарность , есть...
    За Родину , мать вашу ))
  8. Простой Сегодня, 16:28
    Цитата: Бензорез
    ...Мне почему-то всегда думалось, что при быстром таянии ледников в условиях глобального потепления следует ожидать повышения уровня рек вплоть до наводнений.


    Уровень в реках это обычно производная обильно выпавших осадков в бассейне реки (её водоразделе) а не таяния ледников.
    Простой
  9. Mavrikiy Сегодня, 16:59
    Эхе-хе. Евросоюз, Евразая, Средняя азия. Да у нас из Челябинска эти нехорошие человечки из Свердловска всю воду ведрами еще 10 лет назад вытаскали. И Урал обмелел....
    Mavrikiy
  10. LÄRZ Сегодня, 17:03
    Ситуёвина застарелая. Прекрасно описина и указан путь её решения, найденный Ходжой Насреддином, в книге Леонида Соловьёва "Очарованный принц".
    LÄRZ
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