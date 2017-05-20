17:01 20 мая
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"В российском обществе еще силен дух большевиков"

"В российском обществе еще силен дух большевиков"


К 100-летию событий 1917 года сегодня многие пытаются сформулировать идею, которая позволила бы примирить противоборствующие взгляды на тот исторический период. На этой основе возник и просветительский проект Фонда Андрея Первозванного "Россия 1917. Образы будущего", в рамках которого был проведен анализ восприятия обществом позиций ключевых политических сил 1917 года по ряду вопросов. Результаты оказались неожиданные (для авторов опроса уж точно): ближе всех участникам проекта оказались взгляды большевиков. Некоторые эксперты связывают это с назревшим запросом на "новый проект". Оценки итогов исследования и в целом последствий русской революции для истории страны обсуждались на заседании экспертной сессии в Москве. Подробности - в материале Накануне.RU.

Фонд Андрея Первозванного проводил опросы пользователей соцсетей. Им предлагалось ознакомиться с программами ведущих в то время политических сил (большевиков, меньшевиков, эсеров, левых эсеров, кадетов, октябристов, монархистов и анархистов) и определить, чья позиция им ближе. В голосовании приняли участие 30 тыс. 45 человек. Так, участники проекта в соцсети "Вконтакте" отдали предпочтение большевикам (35% голосов). Монархические взгляды разделили 26,7% голосовавших, взгляды анархистов поддерживают 12% пользователей. В фейсбуке за большевиков проголосовали 49,1% участников проекта, за монархистов - 34,9%, за кадетов - 9%. Отмечается, что в соцсетях было множество комментариев относительно лидерства большевиков. Посетители спорили об их роли в истории страны, а также в целом о советской истории. Высказывались суждения об общей гибельности конфликта, который произошел 100 лет назад.


Глава попечительского совета Фонда, завкафедрой государственной политики факультета политологии МГУ им. М.А. Ломоносова Владимир Якунин отметил, что для него самого "результаты этого голосования были удивительны". "Я не ожидал. Но мы должны понимать, что голосовали современные люди, активная, продвинутая, образованная часть общества. Их восприятие - определенная трансформация восприятия сегодняшней действительности", - сказал он.

"Неожиданными и потрясающими" результаты голосования назвал и советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, такие итоги с лидерством большевистских взглядов в аудитории проекта "наводят на серьезные размышления".

"Означает ли это, что большинство опрошенных готовы экстраполировать эти образы на нынешнюю ситуацию и правильно ли они понимают позицию большевиков? Позиция у них - всеобщая национализация, отрицание частной собственности, но есть и классовая борьба и ее обострение, насилие, как главный способ реализации своих программ… Если им симпатична позиция большевиков, готовы ли они применять эту позицию сейчас? Так или иначе, это означает, что активная часть социальной среды не боится серьезных перемен, кардинально расходящихся с нынешней социально-экономической политикой в стране", - прокомментировал академик.

Другие эксперты не удивлены "победе" большевиков "спустя 100 лет". "Дело не в протестных настроениях, а где-то на иррациональном уровне молодое поколение чувствует, либо желает нового проекта, который в свое время был представлен большевиками, желает прорыва в будущее. Советский проект был конкурентом Западу. Это был вызов миру капитализма, интервенции, наживе. Такой новый проект нужен, и молодежь желает в нем участвовать, конечно, не под лозунгами большевиков. Но в нашей стране для нового прорыва есть большой потенциал", - выразил мнение научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.



Говоря об альтернативе "планетарного масштаба", которая была предложена русскому народу после революции, Якунин подчеркнул, что Советский Союз выступал не только в качестве геополитического противника, но и в качестве серьезного эволюционного конкурента западному капиталистическому миру. "В советский период времени экономическое развитие достигло того уровня, которым сегодня обладает Китай. В плане военного потенциала эта соревновательность с Западом была еще более серьезной. Такого уровня военного потенциала в сегодняшнем Китае нет", - отметил доктор политических наук Якунин.

Тогда, в 1917 году, в условиях тупика, в который был заведен мир системными кризисами и войной, Россия пыталась генерировать образы будущего. Страна выступила конденсатором своего времени, а революция стала не только эпохой потрясений, но и глобальным "движителем".

Сегодня в подобного масштаба проекте нуждается не только наша страна, но и мир в целом, констатируют эксперты.

"Проблемы не только в России. Не только Россия сегодня ожидает изменения социально-экономической политики. Об этом говорит нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, когда заявляет, что пришел конец Вашингтонскому консенсусу, об этом говорят серьезные западные эксперты… Мы находимся в состоянии тектонических трансформаций, все подобные вопросы будут обращены ко всему миру. Мир созрел для изменений. Можно вспомнить ученого, который предсказал крах СССР, когда он еще существовал. На основе математического анализа он сделал вывод о том, что после разрушения социалистической системы пройдет определенное окукливание современного капитализма, он все больше будет превращаться в систему распределения с неизбежными последствиями, как и для социалистической системы", - прокомментировал Якунин.

Размышляя в целом о значении 1917 года для страны, он заявил, что явление русской революции поменяло парадигму развития мира. "Можно по-разному относиться к русской революции, кто-то с ее идеологией солидаризируется, кто-то нет. Но одно бесспорно - ее колоссальное всемирно историческое значение. Мы исходим из того, что события такого масштаба не могут происходить спонтанно или случайно. Был не только внутрироссийский запрос на такие явления, но и мировой запрос", - убежден Якунин.

По-разному этот запрос в разных странах реализовывался, и в современности для разрешения "исторических противоречий" использовались различные варианты. Кто-то пошел по пути забвения собственной истории и с чистого листа начал строить новую жизнь. "В некоторых странах запрещено строить исследования в области социальных наук, трансформируется изучение истории в школах. К чему приводит политика забвения, мы знаем. Она реализовалась в том числе в период СССР, все цари у нас рисовались, как не очень умные люди, непрофессиональные, не представлявшие человека в лучшем понимании слова", - уточнил он. Кто-то предпочел определиться со взглядами и разделиться по сторонам конфликта. Однако такая позиция, по мнению Якунина, в современных условиях может неизбежно привести к возобновлению активной фазы этого конфликта. В Германии, к примеру, был реализован третий вариант - "вселенское покаяние". Но не всегда, по словам главы попечительского совета фонда, это приводит к утихомириванию противоречий.



Наиболее приемлемым и прагматичным способом разрешения исторического конфликта Якунин считает осуществление перехода на методологию цивилизационного подхода, т.е. объективный взгляд на собственную историю и попытка примириться с разностью ее событийной "канвы".

"Это хорошо совпадает с позициями президента РФ, которые были им озвучены в обращении Федеральному Собранию еще в 2012 году. О России он тогда говорил, как об особом типе государственной цивилизации, заявлял, что ее существование не было прервано победившей партией большевиков. Можно предположить, что и Московская Русь, и Российская империя, и СССР представляли собой исторические модификации единой цивилизационной парадигмы", - сказал доктор политических наук.

Такая концепция может быть реализована на основе национальной идеи, в основе которой сформулирована идея патриотизма. Это предполагает консолидацию всех патриотических сил на основе главного - любви к своей Родине, к своей стране. По мнению Якунина, это позволило бы опять сблизить позиции и патриотов красных, и патриотов белых…

Но, по словам представителя РВИО Михаила Мягкова, то, что произошло 100 лет назад, требует большого и детального изучения. "Мы должны знать и причины, приведшие к гражданской войне. Мы никогда точки не поставим, наивно на это рассчитывать. Возможно, речь идет о том, чтобы примириться с той историей начала 20 века в том виде, в каком она состояла", - сказал эксперт.

Об истоках революции 1917 года и ее "порождениях" рассуждал и академик РАН Глазьев. По его словам, крайне важно учитывать роль внешнего фактора, без которого понимание исторических трансформаций России было бы неполным. "Едва ли революция состоялась, если бы не было мировой войны и повального вооружения народа", - отметил он. При этом, как подчеркнул эксперт, любой внешний фактор возможен лишь тогда, когда в социальной системе исчезает "иммунитет" к защите от воздействия извне.



"Революция 1917 года начиналась с распада идеологического контура. Если бы российское общество оставалось православным и монархическим, не было бы никакой революции", - отметил Глазьев. Такой распад идеологического контура, на его взгляд, происходит и сегодня. Академик убежден, что сегодня нет ничего нового и привлекательного, ради чего люди пошли бы на баррикады, при этом о готовности людей к протестным проявлениям своей позиции можно спорить.

Глазьев считает, что событиям, за которыми последовал крах СССР, тоже присущи черты революции. "Но революционная встряска, которая произошла 25 лет назад, не дала никакого нового качества нашему обществу. В этом смысле оно остается в разобранном состоянии. Революции 1917 года моментально предложена новая идеология, потребовалось 10 лет, чтобы сконцентрироваться на построении социализма, еще через 10 лет система сформировалась, прошла через Великую Отечественную войну и стала глобальной. А мы сейчас прозябаем в состоянии идеологического распада… Утрачен позитивный образ. Мы оказались в историческом тупике. Результаты данного проекта [Фонда Андрея Первозванного] говорят, что времени для формирования привлекательной идеологии, способной сплотить общество, не остается. Общество оказалось настолько расколотым. Выстроить систему на основе гармонизации интересов очень сложно и будет становиться все сложнее", - заключил советник президента РФ.
Автор: Вероника Килина
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112893/


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Комментарии 15

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  1. svp67 Сегодня, 15:05
    В российском обществе еще силен дух большевиков
    Большевики были ПОБЕДИТЕЛЯМИ. И если в обществе жив дух ПОБЕДИТЕЛЕЙ, то тут ничего плохого нет.
    svp67
    1. василий50 Сегодня, 16:00
      Даже в статье про *тестирование взглядов* передёргивают. Почему то сторонники идей БОЛЬШЕВИКОВ *подозревают* в *экстраполяции* событий столетней давности на сегодня, а вот сторонников эсеров и монархистов вообще ни в чём *не подозревают*.
      Сегодня в РОССИИ с трудом и не полностью понимают что такое *кастовое общество*. А ведь в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ почти 80% населения были не только бесправны, но и лишены даже гипотетического права на труд - медицинское обслуживание - образование. Конечно были земские больницы и школы церковно-приходские земские. Вот только всё это было только в отчётах, а в реальности высокая детская смертность, просто страшная статистика, продолжительность жизни около 35 лет.
      Странность ещё и в том что многие почему то считают что при реставрации монархии они *заживут*, упуская что в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ даже дворяне и купцы в основной своей массе служили или царю или хозяину. Очень мало было даже олигархов, намного меньше чем сегодня.
      А чего стоят эсеры и прочие либералы они сами нам показали в девяностые. Очень наглядно.
      василий50
      1. svp67 Сегодня, 16:02
        Цитата: василий50
        А ведь в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ почти 80% населения были не только бесправны, но и лишены даже гипотетического права на труд - медицинское обслуживание - образование.

        Это в какой период её Истории?
        svp67
      2. василий50 Сегодня, 16:25
        Сегодня стараются внушить что именно БОЛЬШЕВИКИ *скинули царя* и развязали Гражданскую войну. В большинстве своём так откровенно врут профессионалы от истории, даже с регалиями за *научный вклад*.
        Впрочем и про *национализацию* окраин РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ тоже врут, как и про многое другое.
        василий50
    2. gladcu2 Сегодня, 16:08
      Статья интересная, но с выводами исследований не согласен.

      Попробую сделать свои выводы на общее суждение.

      40% за большевиков говорит не о интуитивном сознании опрошенных, а о сознательном представлении об экономической системе которая создает взаимоотношения в обществе. 30% за монархию говорит о том что люди хотят стабильности без перемен и ответственность за эту стабильность перекладывают на монарха, не осознавая или не хотят осознавать, что монарх НЕ СМОЖЕТ дать им стабильность и уверенность в будущем. Фактически монархисты это те же большевики, только мало информированные.

      И большевики и монархисты являются союзниками в борьбе против ВЛАДЕЛЬЦЕВ существующей экономической системы, которыми являются банки.

      Большевики требуют революции, которая может быть связана с гражданской войной. Но при этом все понимают, что результат такой войны может не совпасть с заданными целями революционером и привести к полной разрухе. Поэтому появляется сектор монархистов, которые и перекладывают ответственность эволюции, переход от капитализма в новые экономические взаимоотношения, на монарха. Отмечу, что монарх должен быть сильной личностью, таким как Сталин, Путин. И мы пришли к выводу когда личность делает историю. А такие личности в истории за тысячи лет можно по пальцам пересчитать.

      Теперь, что же люди хотят?

      Люди хотят стабильности и развития.

      Можно ли дать людям развитие? В России, в Канаде в США ещё можно дать развитие. В Канаде и США в этом уже нет необходимости. В России есть такая необходимость, так как население маленькое по отношению к размерам территории, как для страны сохраняющей суверенитет. В Канаде суверенитет понятие относительное, по большому декларативное, подтвержденное слабыми аргументами. Там развитие не нужно, но нужна стабильность.

      Так вот. Требования общества можно удовлетворить только изменением экономической системы, которую могут дать только большевики. Вопрос о методах.

      Так как революция и идеология получили поражёние и капитализм реинкарнировал, то нужно искать другие пути. Этот путь общеизвестен, это рост всебщего образования, которые происходит без остановки в связи с развитием интернета. Образование в свою очередь приводит к идеям развития. Образование приводит людей к общему мнению. И представление о том, что мнения могут быть разными, становится для многих ложью. Мнений разных быть не может, мнение может быть только одно- общее.

      Теперь, как выбрать путь развития- эволюционно?

      Ответ. Отменить антимонопольные законы и Капитализм эволюционирует в плановую экономику- социализм.

      Для советского, а тем более западного человека мой ответ развития шокирует. Так как он ломает сложившиеся стереотипы. Тем не менее поразмыслив несколько минут у вас появится прозрение.

      Вот такая ситуация.
      gladcu2
  2. yuriy55 Сегодня, 15:14
    Возможно, это дух большевизма. Но ближе и правильнее назвать это социализмом, от названия которого у некоторых бывших коммунистов и комсомольцев сводит скулы...
    yuriy55
  3. Starik72 Сегодня, 15:36
    Я не помню кто сказал это, Коммунизм светлое будущее всего человечества,но что бы достичь этого,нужно всё человечество перевоспитать. Как и каким образом пока ни кто не знает. Была попытка осуществить это в СССР,но потерпела не удачу,по сколько в мире царил и царит капиталистический хаос. Но я оптимист и верю в то,что придёт такое время,когда для ВСЕХ без исключения,наступят РАВНЫЕ ПРАВА и РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,то есть КОММУНИЗМ.
    Starik72
    1. gladcu2 Сегодня, 16:21
      Старик

      СССР, возник не эволюционно, а революционно ценой гражданской войны. СССР создали с помощью технологии, которая называется идеология. Идеология это исскуство созданная мораль. Это исскуство созданная система моральных ценностей. Идеология получила разложение, деградировала.

      КПСС, уверенно превратилась в буржуазную партию со всеми при советскими атрибутами власти. Вот КПСС и привела к реинкарнации капитализма, не без помощи западных ВЛАДЕЛЬЦЕВ экономической системы.

      Ответ на ваш вопрос. Как изменить Капитализм в социализм?

      Ответ. Пока что человечество не накопило тот необходимый уровень знания, который смог бы заменить идеологии. Но рост знаний идёт семимильными шагами. И Капитализм видоизмениться раньше или позже.

      То что это не избежно показывают опросы, как в статье так и политические события в мире. Тот же приход к власти Д.Трампа в США.
      gladcu2
    2. Одиссей Сегодня, 16:28
      Цитата: Starik72
      Была попытка осуществить это в СССР,но потерпела не удачу

      Почему же неудачу ? Напротив,полный успех.Как раз удалось показать,что общество не разделенное классовыми и сословными перегородками ,общество нацеленное на превращение человека из животного в творца возможно.Даже при том,что это общество создавалось в стране с изначально очень низкой материальной базой и в противостоянии со всем капиталистическим миром.
      На определенном этапе не удалось "воспитать воспитателей",был потерян контроль над партией и она под давлением материальных соблазнов и Запада сначала выродилась в новое квази-сословие,а затем и переродилась.Но это дело поправимое,это ошибка организационно-политического(а не фундаментального) характера которую просто нужно больше не допускать.
      Цитата: Starik72
      по сколько в мире царил и царит капиталистический хаос.

      Современный капиталистический глобализм очень трудно назвать хаосом.Это очень жестко структурированная и управляемая система.
      В содержательном же плане буржуазный глобализм это смерть для человечества (и быстрая смерть для России).Так что социализм является единственной и жизненно необходимой альтернативой.
      Одиссей
  4. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 15:51
    Кажется люди плохо понимают,что большевизм это гражданская война,голод,нищета.Большевики были сторонниками жесточайшей диктатуры,т.е.отмены всех прав и гражданских свобод.Понравилось бы голосовавшим за Ленина,если бы у них отобрали квартиру или в дом попал шальной снаряд ?!
    АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
    1. gladcu2 Сегодня, 16:28
      АЛЕКСЕЙ

      Вы далеко отстали.

      Большевизм, это не гражданская война. Большевизм это стремление большинства создать комфортную, САМОУПРАВЛЯЕМУЮ систему существования, которая смогла бы удовлетворить БОЛЬШИНСТВО.

      А методы достижения, это не обязательно гражданская война. Хотя и не без этого.
      gladcu2
      1. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 16:46
        Читайте Ульянова-Ленина : ,,...превратить войну империалистическую в войну гражданскую...,,.Захват власти большевиками НЕИЗБЕЖНО приводил к гражданской войне.
        АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      2. ротмистр Сегодня, 17:00
        gladcu2 , Большевизм, это течение в свое время в РСДРП и никакого от ношения к большинству народа России не имеет.. Привожу пример. Мой покойный дедушка воевал в 1-й Конной Армии. В 1973году я был в отпуске, отдыхал у него в деревне. Попросил его рассказать о Гражданской войне. В ходе разговора он высказался, что коммунисты подлецы , а большевики были за народ. Я попытался ему объяснить, что это одно и то-же. Он твердо стоял на своем. Говорит большевики дали крестьянам землю и он пошел воевать за них, а коммунисты ее забрали. К моему удивлению, мой дед был не одинок среди односельчан. Кстати инвалид Великой Отечественной войны.
        ротмистр
  5. Одиссей Сегодня, 15:56
    Ничего удивительного в результатах нет. Приблизительно такими бы и были результатов выборов в России если бы они проводились при действительном соблюдении стандартов буржуазной демократии.То есть, без административного ресурса,с доступом всех партий к СМИ.И с реальными партиями,а не с оппозиционными партиями-фантомами подчиненными администрации Президента и служащими для выпуска пара.
    Конечно,буржуазная демократия сама по себе обман и в странах первого кап.мира им удалось создать устойчивую систему с выбором без выбора,но в кризисных странах третьего мира это не работает,почему они и управляются через фиктивные выборы с прямым вмешательством правительства.
    Единственное при проведение реальных выборов в общероссийском масштабе(а не в интернете),у наследников большевиков голосов было бы еще больше,а у анархистов и наследников кадетов поменьше.
    Отсюда ,кстати,проблема для наших прозападных либералов-как бы так перехватить власть у Путина ,но при этом не проводить реальных выборов,сменив диктатуру Путина на диктатуру Навального-Ходорковского.
    Одиссей
    1. ротмистр Сегодня, 16:51
      Уважаемый Одиссей. У меня к Вам вопрос.Вы пишете: Конечно,буржуазная демократия сама по себе обман и в странах первого кап.мира им удалось создать устойчивую систему с выбором без выбора,но в кризисных странах третьего мира это не работает,почему они и управляются через фиктивные выборы с прямым вмешательством правительства.
      Извините, но какую Вы еще знаете демократию, кроме буржуазной? В СССР была диктатура пролетариата на первом этапе, а в последующем однопартийная система, с жестким централизмом.Так какие еще бывают демократии?
      ротмистр
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