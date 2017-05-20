"В российском обществе еще силен дух большевиков"

К 100-летию событий 1917 года сегодня многие пытаются сформулировать идею, которая позволила бы примирить противоборствующие взгляды на тот исторический период. На этой основе возник и просветительский проект Фонда Андрея Первозванного "Россия 1917. Образы будущего", в рамках которого был проведен анализ восприятия обществом позиций ключевых политических сил 1917 года по ряду вопросов. Результаты оказались неожиданные (для авторов опроса уж точно): ближе всех участникам проекта оказались взгляды большевиков. Некоторые эксперты связывают это с назревшим запросом на "новый проект". Оценки итогов исследования и в целом последствий русской революции для истории страны обсуждались на заседании экспертной сессии в Москве. Подробности - в материале Накануне.RU.Фонд Андрея Первозванного проводил опросы пользователей соцсетей. Им предлагалось ознакомиться с программами ведущих в то время политических сил (большевиков, меньшевиков, эсеров, левых эсеров, кадетов, октябристов, монархистов и анархистов) и определить, чья позиция им ближе. В голосовании приняли участие 30 тыс. 45 человек. Так, участники проекта в соцсети "Вконтакте" отдали предпочтение большевикам (35% голосов). Монархические взгляды разделили 26,7% голосовавших, взгляды анархистов поддерживают 12% пользователей. В фейсбуке за большевиков проголосовали 49,1% участников проекта, за монархистов - 34,9%, за кадетов - 9%. Отмечается, что в соцсетях было множество комментариев относительно лидерства большевиков. Посетители спорили об их роли в истории страны, а также в целом о советской истории. Высказывались суждения об общей гибельности конфликта, который произошел 100 лет назад.Глава попечительского совета Фонда, завкафедрой государственной политики факультета политологии МГУ им. М.А. Ломоносова Владимир Якунин отметил, что для него самого "результаты этого голосования были удивительны". "Я не ожидал. Но мы должны понимать, что голосовали современные люди, активная, продвинутая, образованная часть общества. Их восприятие - определенная трансформация восприятия сегодняшней действительности", - сказал он."Неожиданными и потрясающими" результаты голосования назвал и советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, такие итоги с лидерством большевистских взглядов в аудитории проекта "наводят на серьезные размышления"."Означает ли это, что большинство опрошенных готовы экстраполировать эти образы на нынешнюю ситуацию и правильно ли они понимают позицию большевиков? Позиция у них - всеобщая национализация, отрицание частной собственности, но есть и классовая борьба и ее обострение, насилие, как главный способ реализации своих программ… Если им симпатична позиция большевиков, готовы ли они применять эту позицию сейчас? Так или иначе, это означает, что активная часть социальной среды не боится серьезных перемен, кардинально расходящихся с нынешней социально-экономической политикой в стране", - прокомментировал академик.Другие эксперты не удивлены "победе" большевиков "спустя 100 лет". "Дело не в протестных настроениях, а где-то на иррациональном уровне молодое поколение чувствует, либо желает нового проекта, который в свое время был представлен большевиками, желает прорыва в будущее. Советский проект был конкурентом Западу. Это был вызов миру капитализма, интервенции, наживе. Такой новый проект нужен, и молодежь желает в нем участвовать, конечно, не под лозунгами большевиков. Но в нашей стране для нового прорыва есть большой потенциал", - выразил мнение научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Говоря об альтернативе "планетарного масштаба", которая была предложена русскому народу после революции, Якунин подчеркнул, что Советский Союз выступал не только в качестве геополитического противника, но и в качестве серьезного эволюционного конкурента западному капиталистическому миру. "В советский период времени экономическое развитие достигло того уровня, которым сегодня обладает Китай. В плане военного потенциала эта соревновательность с Западом была еще более серьезной. Такого уровня военного потенциала в сегодняшнем Китае нет", - отметил доктор политических наук Якунин.Тогда, в 1917 году, в условиях тупика, в который был заведен мир системными кризисами и войной, Россия пыталась генерировать образы будущего. Страна выступила конденсатором своего времени, а революция стала не только эпохой потрясений, но и глобальным "движителем".Сегодня в подобного масштаба проекте нуждается не только наша страна, но и мир в целом, констатируют эксперты."Проблемы не только в России. Не только Россия сегодня ожидает изменения социально-экономической политики. Об этом говорит нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, когда заявляет, что пришел конец Вашингтонскому консенсусу, об этом говорят серьезные западные эксперты… Мы находимся в состоянии тектонических трансформаций, все подобные вопросы будут обращены ко всему миру. Мир созрел для изменений. Можно вспомнить ученого, который предсказал крах СССР, когда он еще существовал. На основе математического анализа он сделал вывод о том, что после разрушения социалистической системы пройдет определенное окукливание современного капитализма, он все больше будет превращаться в систему распределения с неизбежными последствиями, как и для социалистической системы", - прокомментировал Якунин.Размышляя в целом о значении 1917 года для страны, он заявил, что явление русской революции поменяло парадигму развития мира. "Можно по-разному относиться к русской революции, кто-то с ее идеологией солидаризируется, кто-то нет. Но одно бесспорно - ее колоссальное всемирно историческое значение. Мы исходим из того, что события такого масштаба не могут происходить спонтанно или случайно. Был не только внутрироссийский запрос на такие явления, но и мировой запрос", - убежден Якунин.По-разному этот запрос в разных странах реализовывался, и в современности для разрешения "исторических противоречий" использовались различные варианты. Кто-то пошел по пути забвения собственной истории и с чистого листа начал строить новую жизнь. "В некоторых странах запрещено строить исследования в области социальных наук, трансформируется изучение истории в школах. К чему приводит политика забвения, мы знаем. Она реализовалась в том числе в период СССР, все цари у нас рисовались, как не очень умные люди, непрофессиональные, не представлявшие человека в лучшем понимании слова", - уточнил он. Кто-то предпочел определиться со взглядами и разделиться по сторонам конфликта. Однако такая позиция, по мнению Якунина, в современных условиях может неизбежно привести к возобновлению активной фазы этого конфликта. В Германии, к примеру, был реализован третий вариант - "вселенское покаяние". Но не всегда, по словам главы попечительского совета фонда, это приводит к утихомириванию противоречий.Наиболее приемлемым и прагматичным способом разрешения исторического конфликта Якунин считает осуществление перехода на методологию цивилизационного подхода, т.е. объективный взгляд на собственную историю и попытка примириться с разностью ее событийной "канвы"."Это хорошо совпадает с позициями президента РФ, которые были им озвучены в обращении Федеральному Собранию еще в 2012 году. О России он тогда говорил, как об особом типе государственной цивилизации, заявлял, что ее существование не было прервано победившей партией большевиков. Можно предположить, что и Московская Русь, и Российская империя, и СССР представляли собой исторические модификации единой цивилизационной парадигмы", - сказал доктор политических наук.Такая концепция может быть реализована на основе национальной идеи, в основе которой сформулирована идея патриотизма. Это предполагает консолидацию всех патриотических сил на основе главного - любви к своей Родине, к своей стране. По мнению Якунина, это позволило бы опять сблизить позиции и патриотов красных, и патриотов белых…Но, по словам представителя РВИО Михаила Мягкова, то, что произошло 100 лет назад, требует большого и детального изучения. "Мы должны знать и причины, приведшие к гражданской войне. Мы никогда точки не поставим, наивно на это рассчитывать. Возможно, речь идет о том, чтобы примириться с той историей начала 20 века в том виде, в каком она состояла", - сказал эксперт.Об истоках революции 1917 года и ее "порождениях" рассуждал и академик РАН Глазьев. По его словам, крайне важно учитывать роль внешнего фактора, без которого понимание исторических трансформаций России было бы неполным. "Едва ли революция состоялась, если бы не было мировой войны и повального вооружения народа", - отметил он. При этом, как подчеркнул эксперт, любой внешний фактор возможен лишь тогда, когда в социальной системе исчезает "иммунитет" к защите от воздействия извне."Революция 1917 года начиналась с распада идеологического контура. Если бы российское общество оставалось православным и монархическим, не было бы никакой революции", - отметил Глазьев. Такой распад идеологического контура, на его взгляд, происходит и сегодня. Академик убежден, что сегодня нет ничего нового и привлекательного, ради чего люди пошли бы на баррикады, при этом о готовности людей к протестным проявлениям своей позиции можно спорить.Глазьев считает, что событиям, за которыми последовал крах СССР, тоже присущи черты революции. "Но революционная встряска, которая произошла 25 лет назад, не дала никакого нового качества нашему обществу. В этом смысле оно остается в разобранном состоянии. Революции 1917 года моментально предложена новая идеология, потребовалось 10 лет, чтобы сконцентрироваться на построении социализма, еще через 10 лет система сформировалась, прошла через Великую Отечественную войну и стала глобальной. А мы сейчас прозябаем в состоянии идеологического распада… Утрачен позитивный образ. Мы оказались в историческом тупике. Результаты данного проекта [Фонда Андрея Первозванного] говорят, что времени для формирования привлекательной идеологии, способной сплотить общество, не остается. Общество оказалось настолько расколотым. Выстроить систему на основе гармонизации интересов очень сложно и будет становиться все сложнее", - заключил советник президента РФ.