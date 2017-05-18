Армения передала России осуждённого военнослужащего Пермякова

Передача Пермякова Российской Федерации состоялась 18 мая в порядке, предусмотренном Московской конвенцией 1998 года о передаче осуждённых к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Решение российского суда о признании приговора, вынесенного армянским судом, гарантирует его полное и безоговорочное исполнение в соответствии с действующими двусторонними договорами.

Пресс-служба министерства юстиции Армении сообщает о своём решении по поводу российского военнослужащего Валерия Пермякова. Напомним, что Пермяков получил пожизненный срок за убийство армянской семьи в городе Гюмри. Армянские власти приняли решение передать Пермякова России для отбывания тем наказания в российской колонии. РИА Новости приводит сообщение ведомства Армении:Армянская сторона на основании договорённостей получает право осуществлять запросы на предмет отбывания заключённым наказания в РФ.Напомним, что суд признал Пермякова виновным в совершении убийства членов семьи Аветисян , Пермяков убил шесть человек выстрелами из автоматического оружия и тяжело ранил штык-ножом 6-месячного малыша, который позже скончался в больнице. Перед этим Пермяков совершил самовольное оставление части с оружием. А уже после убийства он пытался пересечь границу Армении и Турции, но был задержан.