08:45 19 мая

Су-30 ВВС Китая осуществляли перехват американского WC-135 Constant Phoenix

Истребители Су-30 ВВС Китая сегодня были подняты в воздух над водами Восточно-Китайского моря. Поводом к этому послужило появление в указанном районе американского военного самолёта WC-135 Constant Phoenix, который, как утверждает Пентагон, проводил «забор проб в атмосфере». ТАСС приводит заявление представителя американского военного ведомства по линии ВВС Лори Ходж:
Во вторник, 17 мая два китайских истребителя Су-30 сопровождали самолёт WC-135 Constant Phoenix , совершавший плановый полет в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. WC-135 действовал в соответствии с международным правом.


Су-30 ВВС Китая осуществляли перехват американского WC-135 Constant Phoenix




При этом Ходж отметила, что действия китайских военных лётчиков «нельзя назвать профессиональными». По её словам, на данный момент ведётся обсуждение инцидента с соответствующими структурами КНР.

По последним данным, WC-135 действовал в регионе в качестве воздушного средства мониторинга возможного проведения ядерных испытаний в КНДР. Напомним, что несколько дней назад северокорейские войска провели успешные испытания баллистической ракеты, которая в конечном итоге упала в Японское море.

Использованы фотографии: AgsAir - DeviantArt
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Комментарии 13

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:55
    Constant Phoenix, который, как утверждает Пентагон, проводил «забор проб в атмосфере»
    Вот взял бы и озаботился пробами воздуха над "американской Фукусимой"..
    Mavrikiy
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:00
      И после встречи с СУ-30 пробы воды и грунта !
      Uncle Lee
      1. Thor Сегодня, 06:06
        Да вообще, если уж поставляем косорылым сушки, то им надо сразу брать пробы этого ватерклозета-135! laughing
        Thor
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:56
    Су 30 вообще-то это Русское их название, а как они по китайски называются?
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:59
      При этом Ходж отметила, что действия китайских военных лётчиков «нельзя назвать профессиональными»
      только янки профи-это понятно...
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Су 30 вообще-то это Русское их название, а как они по китайски называются?

      так и называются...это наши самолёты,их аналог-Shenyang J-16.
      андрей юрьевич
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:28
        Юрьевич drinks вот за это спасибо! good Нужно было нашим написать j16 -тогда бы оно вернее было.
        Изгоняющий либероидов
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:02
    действия китайских военных лётчиков «нельзя назвать профессиональными». Вот и китаезы попали .От нас отстали-теперь нашли,к кому применить термин.Матрасы-"молодцы"!Только они летают "профессионально".А,да-ещё и мы в их глазиках.С недавнего времени.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
      Товарищ или господин ВЕРЕСК -судя по всему Вы бывший или действующий летчик????
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:38
        Товарищ или господин Не надо так официально.Простой борттехник.Ми-8Т,АН-74.В запасе нынче.15 лет уже.
        ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:28
    действия китайских военных лётчиков «нельзя назвать профессиональными»

    Это американцы от неожиданости, привыкли там спокойно летать. Ничего попривыкнут и будут называть действия профессиональными. С российскими самолетами по началу та же картина была и заявления один в один.
    rotmistr60
  5. zulusuluz Сегодня, 06:40
    Если все летчики, летающие вокруг американских самолетов не профессиональны, то может на самом деле все как раз и наоборот???
    zulusuluz
  6. Аскар Кидасов Сегодня, 07:31
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  7. pvv113 Сегодня, 08:09
    WC-135 действовал в соответствии с международным правом

    Тут никаких сомнений и быть не может
    pvv113
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