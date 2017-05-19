Су-30 ВВС Китая осуществляли перехват американского WC-135 Constant Phoenix

Во вторник, 17 мая два китайских истребителя Су-30 сопровождали самолёт WC-135 Constant Phoenix , совершавший плановый полет в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. WC-135 действовал в соответствии с международным правом.

Истребители Су-30 ВВС Китая сегодня были подняты в воздух над водами Восточно-Китайского моря. Поводом к этому послужило появление в указанном районе американского военного самолёта WC-135 Constant Phoenix, который, как утверждает Пентагон, проводил «забор проб в атмосфере». ТАСС приводит заявление представителя американского военного ведомства по линии ВВС Лори Ходж:При этом Ходж отметила, что действия китайских военных лётчиков «нельзя назвать профессиональными». По её словам, на данный момент ведётся обсуждение инцидента с соответствующими структурами КНР.По последним данным, WC-135 действовал в регионе в качестве воздушного средства мониторинга возможного проведения ядерных испытаний в КНДР. Напомним, что несколько дней назад северокорейские войска провели успешные испытания баллистической ракеты, которая в конечном итоге упала в Японское море.