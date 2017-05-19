08:48 19 мая

На Украине пригрозили закрыть границу с Приднестровьем

Согласно информации РИА Новости , глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз указала, что при обращении Приднестровской Молдавской республики к России по поводу совместного присутствия на совместных молдавско-украинских КПП Украина может закрыть контрольно-пропускные пункты на её границе.

Заявление главы МИД непризнанного Приднестровья Игнатьева о намерениях обратиться в Москву для размещения ее представителей на пунктах пропуска приднестровского участка границы с Республикой Молдова услышано и не останется без внимания украинской стороны. В случае такого обращения будем инициировать полное закрытие контрольно-пропускных пунктов на этих участках.





К такому шагу, с её слов, приведет появление российских представителей вблизи границы Украины и непризнанной республики.

В рамках посещения 13 февраля премьер-министром Молдавии Павлом Филипом Киева было условлено ускорить создание совместного контроля на приднестровском участке границы. Предполагается, что первый пункт такого рода начнет функционировать до конца 2017 года. Планируется, что общее их количество достигнет 13. По мнению властей ПМР, указанный пограничный контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 млн. долл.


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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:28
    Ага.С Россией по границам-полный крындец.С Приднестровьем-закрываем.По морю с такими-же долбанутыми-пока нормально.С Белоруссией-тоже нормально.Они сами себя кольцом ограничивают,или это садомазохизм топает широко?
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 06:43
      Вот именно!Так и просят-ну,ударьте меня,пожалуйста!
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ага.С Россией по границам-полный крындец.С Приднестровьем-закрываем.По морю с такими-же долбанутыми-пока нормально.С Белоруссией-тоже нормально.Они сами себя кольцом ограничивают,или это садомазохизм топает широко?
      210окв
      1. антивирус Сегодня, 07:25
        вот проверим как Песков учил русский язык в школе.
        Как вывернется из ситуации--" иди, объясни необходимость открытия гуманитарных коридоров для голодающих детей Тирасполя и Рыбницы"
        антивирус
        1. Монос Сегодня, 08:03
          Цитата: антивирус
          " иди, объясни необходимость открытия гуманитарных коридоров для голодающих детей Тирасполя и Рыбницы"

          А они там голодают? Вы гоните.
          Монос
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:33
    В таком случае жители Преднестровья имеют полное право эти КПП перенести на территорию укроины, как можно подальше от своей земли.
    Изгоняющий либероидов
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:47
      Только в район Львова.Далее -территория Республик.Извините.Глупая шутка. recourse
      ВЕРЕСК
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    Украина в пику России пытается кругом залезть и навредить. Сама чуть ли не на ладан дышит, но все равно распускает руки во все стороны. Все хотят показать, что у них все по взрослому и Украина способна решать задачи во внешней политике. Чем еще заниматься если украинцы счастливы и страна процветает, только бороться с Россией и как обычно себе во вред.
    rotmistr60
  4. Аскар Кидасов Сегодня, 07:28
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
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