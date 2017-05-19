На Украине пригрозили закрыть границу с Приднестровьем

Заявление главы МИД непризнанного Приднестровья Игнатьева о намерениях обратиться в Москву для размещения ее представителей на пунктах пропуска приднестровского участка границы с Республикой Молдова услышано и не останется без внимания украинской стороны. В случае такого обращения будем инициировать полное закрытие контрольно-пропускных пунктов на этих участках.

Согласно информации РИА Новости , глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз указала, что при обращении Приднестровской Молдавской республики к России по поводу совместного присутствия на совместных молдавско-украинских КПП Украина может закрыть контрольно-пропускные пункты на её границе.К такому шагу, с её слов, приведет появление российских представителей вблизи границы Украины и непризнанной республики.В рамках посещения 13 февраля премьер-министром Молдавии Павлом Филипом Киева было условлено ускорить создание совместного контроля на приднестровском участке границы. Предполагается, что первый пункт такого рода начнет функционировать до конца 2017 года. Планируется, что общее их количество достигнет 13. По мнению властей ПМР, указанный пограничный контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 млн. долл.