Франция изменила подходы к Ливии

Ливии необходимо создать национальную армию под гражданским контролем при участии всех сил, которые сражаются с терроризмом в стране, включая отряды под командованием Хафтара.

Согласно информации ТАСС , новостное агентство Reuters сообщило о готовности правительства Франции изменить подходы к гражданской войне в Ливии.Кабинет министров настаивает на интеграции войск, ведущих борьбу с террористами, в единую армию, в состав которой должны быть включены подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.- пояснил официальный представитель французского МИД Ромен Надаль.До настоящего времени среди государственных структур Франции отсутствовало согласие по ливийскому вопросу. Военное ведомство страны выступало в качестве сторонника фельдмаршала Халифу Хафтара. При этом внешнеполитическое ведомство поддерживало главу Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Данный диссонанс удалось преодолеть при новом президенте Пятой республики Эмманюэле Макронае, когда руководителем МИД стал бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.