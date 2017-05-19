08:45 19 мая

Франция изменила подходы к Ливии

Согласно информации ТАСС , новостное агентство Reuters сообщило о готовности правительства Франции изменить подходы к гражданской войне в Ливии.

Кабинет министров настаивает на интеграции войск, ведущих борьбу с террористами, в единую армию, в состав которой должны быть включены подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.




Ливии необходимо создать национальную армию под гражданским контролем при участии всех сил, которые сражаются с терроризмом в стране, включая отряды под командованием Хафтара.

- пояснил официальный представитель французского МИД Ромен Надаль.

До настоящего времени среди государственных структур Франции отсутствовало согласие по ливийскому вопросу. Военное ведомство страны выступало в качестве сторонника фельдмаршала Халифу Хафтара. При этом внешнеполитическое ведомство поддерживало главу Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Данный диссонанс удалось преодолеть при новом президенте Пятой республики Эмманюэле Макронае, когда руководителем МИД стал бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.


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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:09
    Эммануэль.Интересно.Ассоциации с небезызвестным фильмом 90-х.Интересно.Он так-же себя поведёт?Посмотреть будем.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 07:46
      Прежде чем изменить подход надо было убить страну..
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 08:02
      Именно по наводке французов был обнаружен и зверски убит полковник Каддафи. Поставили аж фельдмаршала. И что, стало лучше? belay
      сибиралт
  2. Синьор Помидор Сегодня, 07:15
    Ну так они и вбомбили в прошлый век Ливию. Они привыкли так делать - сначала вбомбим, а потом скажем "Ой, извините, мы не хотели."
    Синьор Помидор
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:18
      Ну так они и вбомбили в прошлый век Ливию.Не без помощи некоторого меленького тела,в бытность президентом одной немаленькой страны.
      ВЕРЕСК
      1. К0щей Сегодня, 08:20
        Цитата: ВЕРЕСК
        Не без помощи некоторого меленького тела,в бытность президентом одной немаленькой страны.

        слишком иносказательно. прямым текстом давайте.
        К0щей
  3. Аскар Кидасов Сегодня, 07:25
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  4. demo Сегодня, 07:53
    Да ну нах.....!
    Прямо то так и изменили?
    Создали видимость конструктивного подхода?
    Вот что значит поменять президента бабника-мотоциклиста на гомосексуалиста-старушатника.
    demo
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