08:46 19 мая

Первые Typhoon и Hawk для Омана

Как сообщает BAE Systems , на предприятии в Уортоне прошла церемония выкатки первого истребителя «Тайфун» и первого УТС «Хоук» Mk.128 (AJT), заказанных ВВС Омана.

Первые Typhoon и Hawk для Омана


В торжественной обстановке сообщили о том, что в ближайшее время начнется передача самолетов их приобретателю.
Поставка техники проходит в рамках контракта от декабря 2012 года, заключенного между BAE Systems и Султанатом Оман. Соглашение предусматривает отгрузку 12 многоцелевых истребителей EF-2000 «Тайфун» и 8 учебно-боевых самолетов «Хоук» Mk.128 (AJT). Предполагается, что ВВС Омана получат 9 одноместных и 3 двухместных EF-2000 «Тайфун» «Транш.3».


Предположительно, стоимость контракта составляет 2,5 млрд. фунтов стерлингов (более 4 млрд. долл.). Первый истребитель планируется передать в 2017 году. Оман станет их третьим зарубежным оператором.

Eurofighter Typhoon — двухдвигательный многоцелевой истребитель 4-го поколения со схемой «утка» и треугольным крылом. Поздние модификации данного истребителя относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство Тайфуна ведется фирмой Eurofighter GmbH, которая была создана консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems в 1986 году. Разработку перспективного самолета начали в 1979 году.


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Комментарии 9

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  1. Andrey160479 Сегодня, 07:50
    Древние какие то они, как мамонты.
    Andrey160479
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:52
      как наши су - 27 и су -25 и миг-31 и ту -95 wink
      Кот Всапогах
      1. supertiger21 Сегодня, 08:38
        Согласен, со стороны Омана было бы более верным выбор новейших малозаметных F-35, чем EF-2000. Ведь сколько на Тайфун "+" не вешай - пятым поколением он не станет...
        supertiger21
  2. Zaurbek Сегодня, 07:58
    Сами переходят на Ф-35, распродают Тайфуны?
    Zaurbek
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 07:59
    Ну, не всем же на "рапторах" и ф-35 летать!)))) Да и наш пак ф-50 подотстал на этот конкурс((( recourse
    Вождь краснокожих
    1. supertiger21 Сегодня, 08:34
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну, не всем же на "рапторах" и ф-35 летать!)))) Да и наш пак ф-50 подотстал на этот конкурс((( recourse


      F-50??? belay
      supertiger21
  4. Аскар Кидасов Сегодня, 08:00
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью пожалуйста
    Аскар Кидасов
    1. К0щей Сегодня, 08:27
      Аскар Кидасов, и про что там? ты задолбал уже спамить в каждой новости
      К0щей
  5. mvg Сегодня, 08:19
    12 Тайфунов + 8 Хоуков = 4 млрд??? К ним в придачу еще и королеву отдали? Вот где деньги считать умеют.
    mvg
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