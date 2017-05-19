Первые Typhoon и Hawk для Омана
Как сообщает BAE Systems , на предприятии в Уортоне прошла церемония выкатки первого истребителя «Тайфун» и первого УТС «Хоук» Mk.128 (AJT), заказанных ВВС Омана.
В торжественной обстановке сообщили о том, что в ближайшее время начнется передача самолетов их приобретателю.
Поставка техники проходит в рамках контракта от декабря 2012 года, заключенного между BAE Systems и Султанатом Оман. Соглашение предусматривает отгрузку 12 многоцелевых истребителей EF-2000 «Тайфун» и 8 учебно-боевых самолетов «Хоук» Mk.128 (AJT). Предполагается, что ВВС Омана получат 9 одноместных и 3 двухместных EF-2000 «Тайфун» «Транш.3».
Предположительно, стоимость контракта составляет 2,5 млрд. фунтов стерлингов (более 4 млрд. долл.). Первый истребитель планируется передать в 2017 году. Оман станет их третьим зарубежным оператором.
Eurofighter Typhoon — двухдвигательный многоцелевой истребитель 4-го поколения со схемой «утка» и треугольным крылом. Поздние модификации данного истребителя относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство Тайфуна ведется фирмой Eurofighter GmbH, которая была создана консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems в 1986 году. Разработку перспективного самолета начали в 1979 году.
В торжественной обстановке сообщили о том, что в ближайшее время начнется передача самолетов их приобретателю.
Поставка техники проходит в рамках контракта от декабря 2012 года, заключенного между BAE Systems и Султанатом Оман. Соглашение предусматривает отгрузку 12 многоцелевых истребителей EF-2000 «Тайфун» и 8 учебно-боевых самолетов «Хоук» Mk.128 (AJT). Предполагается, что ВВС Омана получат 9 одноместных и 3 двухместных EF-2000 «Тайфун» «Транш.3».
Предположительно, стоимость контракта составляет 2,5 млрд. фунтов стерлингов (более 4 млрд. долл.). Первый истребитель планируется передать в 2017 году. Оман станет их третьим зарубежным оператором.
Eurofighter Typhoon — двухдвигательный многоцелевой истребитель 4-го поколения со схемой «утка» и треугольным крылом. Поздние модификации данного истребителя относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство Тайфуна ведется фирмой Eurofighter GmbH, которая была создана консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems в 1986 году. Разработку перспективного самолета начали в 1979 году.
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