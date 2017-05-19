08:47 19 мая

Американские СМИ представили новые «доказательства» связи Трампа с Москвой

Глава республиканской фракции в конгрессе США Кевин Маккарти еще в июне прошлого года предположил в частном разговоре, что кандидату в президенты Дональду Трампу платят российские власти, передает РИА Новости сообщение газеты Washington Post.



Газета опубликовала текст, который, как утверждается, является расшифровкой аудиозаписи от 15 июня 2016 года, на которой, предположительно, Маккарти говорит:


Думаю, что (президент РФ Владимир) Путин платит двум людям – Рорабакеру и Трампу.


Дана Рорабакер – конгрессмен от Калифорнии, который, как и Трамп, высказывался за сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.

Затем на пленке якобы слышен голос спикера палаты представителей Пола Райана:

Это не под запись. Никаких утечек, ладно? Так мы и узнаем, что мы тут настоящая семья. Не надо выносить сор из избы.


Издание не называет источник утечки, однако статья маркирована не Вашингтоном, а Киевом. Сообщается, что разговор политиков состоялся после встречи премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Как отреагировали на эту публикацию Райан и Маккарти, неизвестно. Их комментарии не приводятся.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Saul Loeb
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 08:18
    "Доказательства" амерзских СМИ-ну это yes вроде насмешки..Даже не нонсенс.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
      А уж вот это :
      Издание не называет источник утечки, однако статья маркирована не Вашингтоном, а Киевом.

      переводит данное "доказательство" в разряд ненаучной фантастики . Привет , Дима ! hi
      bouncyhunter
  2. vladimirvn Сегодня, 08:21
    Вот что мне нравится в США, так это жесткая система. Как бы не был крут президент, куда бы его не заносило, система всегда довернет его туда, куда ей надо.
    vladimirvn
    1. garx Сегодня, 08:27
      Эта система кланов состоящий из "семей" хоть часть из них не относится к политике но они могут сильно повлиять на саму политику как сейчас и происходит. Трамп вроде президент выбранный представителями народа, а вот элита не выбирала его, вот и сопротивляется, потому что это конкурент.
      garx
      1. BATUHAN Сегодня, 08:42
        Цитата: garx
        Трамп вроде президент выбранный

        Вот это верно подмечено. Главное слово вроде.
        Вокруг этого вроде вся возня мышиная.
        Вроде выбран, вроде народом, вроде Кремлем, вроде кланом, вроде семьей, вроде, вроде, вроде...
        Становится ясно как Божий день, что вся их демократия тоже вроде...
        Почему русский народ постоянно склоняют ко всяким экспериментам западным? Как романовы захватили власть, так и понеслось.... Сплошная смута. Уже несколько веков и десятки, если не сотни, миллионов насильственных смертей наших предков.
        BATUHAN
  3. Aaleks1974 Сегодня, 08:34
    Мне вот интересно, сколько нужно заплатить миллиардеру, что бы он плясал под твою дудку?
    Aaleks1974
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