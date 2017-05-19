Американские СМИ представили новые «доказательства» связи Трампа с Москвой
Глава республиканской фракции в конгрессе США Кевин Маккарти еще в июне прошлого года предположил в частном разговоре, что кандидату в президенты Дональду Трампу платят российские власти, передает РИА Новости сообщение газеты Washington Post.
Газета опубликовала текст, который, как утверждается, является расшифровкой аудиозаписи от 15 июня 2016 года, на которой, предположительно, Маккарти говорит:
Дана Рорабакер – конгрессмен от Калифорнии, который, как и Трамп, высказывался за сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.
Затем на пленке якобы слышен голос спикера палаты представителей Пола Райана:
Издание не называет источник утечки, однако статья маркирована не Вашингтоном, а Киевом. Сообщается, что разговор политиков состоялся после встречи премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Как отреагировали на эту публикацию Райан и Маккарти, неизвестно. Их комментарии не приводятся.
Газета опубликовала текст, который, как утверждается, является расшифровкой аудиозаписи от 15 июня 2016 года, на которой, предположительно, Маккарти говорит:
Думаю, что (президент РФ Владимир) Путин платит двум людям – Рорабакеру и Трампу.
Дана Рорабакер – конгрессмен от Калифорнии, который, как и Трамп, высказывался за сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.
Затем на пленке якобы слышен голос спикера палаты представителей Пола Райана:
Это не под запись. Никаких утечек, ладно? Так мы и узнаем, что мы тут настоящая семья. Не надо выносить сор из избы.
Издание не называет источник утечки, однако статья маркирована не Вашингтоном, а Киевом. Сообщается, что разговор политиков состоялся после встречи премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Как отреагировали на эту публикацию Райан и Маккарти, неизвестно. Их комментарии не приводятся.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Saul Loeb
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