Корабли ТОФ покинули Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» в пятницу завершил визит в порт Чанги Республики Сингапур, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.
«На протяжении трех дней российский крейсер принимал участие международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017", его посещали иностранные делегации стран-участниц. В ходе визита офицеры отряда встретились с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Сингапура, посетили другие корабли-участники выставки», говорится в релизе.
В округе напомнили, что отряд кораблей ТОФ выполняет задачи дальнего похода с 1 апреля. Его цель – демонстрация Андреевского флага в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.
«На протяжении трех дней российский крейсер принимал участие международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017", его посещали иностранные делегации стран-участниц. В ходе визита офицеры отряда встретились с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Сингапура, посетили другие корабли-участники выставки», говорится в релизе.
Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул военно-морскую базу Чанги ВМС Сингапур и продолжил выполнение задач дальнего похода,сообщила пресс-служба.
В округе напомнили, что отряд кораблей ТОФ выполняет задачи дальнего похода с 1 апреля. Его цель – демонстрация Андреевского флага в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.
Использованы фотографии: пресс-служба Тихоокеанского флота
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