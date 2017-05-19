Шведский неонацист рассказал, как убивал ополченцев на востоке Украины
Бывший член «Ку-клукс-клана» и снайпер Микаэль Шилльт из Швеции рассказал о боевых действиях в Донбассе, в которых он принимал участие до августа 2015 года. Об этом со ссылкой на «ИноСМИ» пишет газета Взгляд .
Шилльт работал на стройке, а в феврале 2014 года отправился на Украину, где стал иностранным легионером в батальоне «Азов». Кроме него в батальоне были еще 7 шведов и один норвежец.
Свое решение отправиться на Украину Шилльт объяснил желанием «воевать на фронте вместе со своими идеологическими братьями».
На вопрос о том, сколько человек он убил, Шилльт ответил: «Expressen написала: 20 человек. Я не оспаривал эту цифру». «Помню, что я застрелил одного человека, когда он мочился», – добавил снайпер.
Я знаю, что могу убить человека без всяких угрызений совести. Но именно эта уверенность страшно пугает меня. Каждый день. Все время с августа 2015 года, когда я был на фронте в последний раз, мне страшно. Мне страшно, что я могу попасть в ситуацию, когда потеряю контроль над собой и совершенно автоматически убью человека,рассказал он изданию Det hvite raseriet.
Шилльт работал на стройке, а в феврале 2014 года отправился на Украину, где стал иностранным легионером в батальоне «Азов». Кроме него в батальоне были еще 7 шведов и один норвежец.
Я увидел через оптический прицел русского солдата и выстрелил. "Боже мой! – подумал я. – О черт!" Расстояние было таким большим, что я не мог слышать его крик, но я видел через оптический прицел, что ему было ужасно больно. Думаю, что у него был болевой шок. Это вызвало сильнейший стресс у моего помощника. В конце концов, это ведь он давал мне сведения о расстоянии и силе ветра,рассказывает Шилльт.
Он крикнул мне изо всех сил: "Три деления выше!" Тогда я снова поднял винтовку и подумал: "Нам нужно закончить все это правильно". Но я попал ему в бедро,добавил он.
Свое решение отправиться на Украину Шилльт объяснил желанием «воевать на фронте вместе со своими идеологическими братьями».
Если русские захватят Украину, они после этого захватят и Финляндию. А оттуда рукой подать до Стокгольма,сказал он.
На вопрос о том, сколько человек он убил, Шилльт ответил: «Expressen написала: 20 человек. Я не оспаривал эту цифру». «Помню, что я застрелил одного человека, когда он мочился», – добавил снайпер.
Я вернулся домой с войны девять месяцев назад, но каждый день мне хочется сказать жене: "Пошла к черту. Я уезжаю". Если кто-нибудь из "настоящих" позвонит сегодня и скажет: "Мы уезжаем в Москву воевать…" Тогда не имеет значения, что скажет жена или ребенок, которого мы ждем. Я люблю ее. Но – всего хорошего!заключил Шилльт.
Использованы фотографии: Кадр из видео
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти