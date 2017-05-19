11:49 19 мая

Шведский неонацист рассказал, как убивал ополченцев на востоке Украины

Бывший член «Ку-клукс-клана» и снайпер Микаэль Шилльт из Швеции рассказал о боевых действиях в Донбассе, в которых он принимал участие до августа 2015 года. Об этом со ссылкой на «ИноСМИ» пишет газета Взгляд .



Я знаю, что могу убить человека без всяких угрызений совести. Но именно эта уверенность страшно пугает меня. Каждый день. Все время с августа 2015 года, когда я был на фронте в последний раз, мне страшно. Мне страшно, что я могу попасть в ситуацию, когда потеряю контроль над собой и совершенно автоматически убью человека,
рассказал он изданию Det hvite raseriet.


Шилльт работал на стройке, а в феврале 2014 года отправился на Украину, где стал иностранным легионером в батальоне «Азов». Кроме него в батальоне были еще 7 шведов и один норвежец.

Я увидел через оптический прицел русского солдата и выстрелил. "Боже мой! – подумал я. – О черт!" Расстояние было таким большим, что я не мог слышать его крик, но я видел через оптический прицел, что ему было ужасно больно. Думаю, что у него был болевой шок. Это вызвало сильнейший стресс у моего помощника. В конце концов, это ведь он давал мне сведения о расстоянии и силе ветра,
рассказывает Шилльт.

Он крикнул мне изо всех сил: "Три деления выше!" Тогда я снова поднял винтовку и подумал: "Нам нужно закончить все это правильно". Но я попал ему в бедро,
добавил он.

Свое решение отправиться на Украину Шилльт объяснил желанием «воевать на фронте вместе со своими идеологическими братьями».

Если русские захватят Украину, они после этого захватят и Финляндию. А оттуда рукой подать до Стокгольма,
сказал он.

На вопрос о том, сколько человек он убил, Шилльт ответил: «Expressen написала: 20 человек. Я не оспаривал эту цифру». «Помню, что я застрелил одного человека, когда он мочился», – добавил снайпер.

Я вернулся домой с войны девять месяцев назад, но каждый день мне хочется сказать жене: "Пошла к черту. Я уезжаю". Если кто-нибудь из "настоящих" позвонит сегодня и скажет: "Мы уезжаем в Москву воевать…" Тогда не имеет значения, что скажет жена или ребенок, которого мы ждем. Я люблю ее. Но – всего хорошего!
заключил Шилльт.

Использованы фотографии: Кадр из видео
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Комментарии 50

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:43
    Везет же дуракам... ( В смысле живой остался...)
    Вождь краснокожих
    1. Чертков Олег Сегодня, 10:46
      Мы уезжаем в Москву воевать…

      Ага, размечтался. Только холодной тушкой.
      Чертков Олег
      1. Zibelew Сегодня, 10:49
        Сброд со всего мира упражняется на Донбассе. В том числе и этот фашист-недочеловек с психическими отклонениями, который подлежит немедленной аннигиляции, во благо человечества.
        Zibelew
        1. LostCoast Сегодня, 11:44
          навоз ничем кроме убийств безоружного мирного населения не прославился.Так и этот ок скорее карательством в тылу и занимался,чем ратными подвигами.
          LostCoast
      2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:49
        Да, вы не поняли... Ему пофиг за кого и против кого воевать! Пригласят за Берег слоновой кости - и туда поедет!
        Вождь краснокожих
    2. Венд Сегодня, 10:54
      Цитата: Вождь краснокожих
      Везет же дуракам... ( В смысле живой остался...)

      Ему это припомнят, будет раскаиваться в соплях, да поздно.
      Венд
    3. opus Сегодня, 10:57
      Цитата: Вождь краснокожих
      В смысле живой остался..

      наверное это надо поправить?
      За всё в этом мире приходится платить
      .
      opus
      1. Микадо Сегодня, 11:15
        вообще, нашей разведке стоит брать на вооружение методы и мировоззрение МОССАДа - не оставлять таких деятелей без "награды". В любой точке света.
        Микадо
        1. Маз Сегодня, 11:41
          Это ещё неизвестно, кто чьи методы берет на вооружение... Наши не любят светиться, зато евреи обожают рекламировать свой товар на рынке - торгаши, шо с них взять
          Маз
          1. Микадо Сегодня, 11:47
            хорошо рекламируют, что с таким "товаром" предпочитают не связываться..
            Микадо
  2. Дмитрий 2246 Сегодня, 10:43
    Это лечится бомбёжкой.
    Дмитрий 2246
  3. xetai9977 Сегодня, 10:44
    А где написано,что он член "ку-клукс-клана"? Вроде не американец из южных штатов. Или для пущего эффекта?
    xetai9977
  4. Копчёный Сегодня, 10:44
    Как то так наверно.
    Копчёный
  5. 100502 Сегодня, 10:44
    Это просто животное ,зачем подобное здесь печатать?
    100502
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:48
      Ну, почему же... Неделю назад про снайпера из ДНР была статья, на следующей неделе, скорее всего про луганчанина "тиснут" материал, затем про "укропа"... По честному давайте.
      Вождь краснокожих
  6. Pharao7766 Сегодня, 10:45
    Прямо там в Швеции эту мразь повесить!
    Чтобы такие как он знали что не спрятаться им ни где.
    Pharao7766
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
      Генетический выродок , которых нужно искоренять ! am
      Цитата: Pharao7766
      Прямо там в Швеции эту повесить!

      На волне русофобии ему ещё и орденок на родине могут навесить , не удивлюсь . fool
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:08
        Доброго времени Паша , русофобия сегодня самый распространенный и дорогой товар.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:13
          Привет , Витя hi drinks
          Цитата: cniza
          русофобия сегодня самый распространенный и дорогой товар.

          Распространённый - да , а вот перенасыщение рынка давно обвалило цены и сделало русофобию просто "трендом и мейнстримом" (тьфу , тля , простите за срамные слова) .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:16
            "Попрошу не выражаться в моем доме" laughing ... ,на этом тренде выбираются Президенты и вершится мировая политика.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
              Виноват , забыл что "здесьжедети" . lol
              Цитата: cniza
              на этом тренде выбираются Президенты и вершится мировая политика.

              Горькая правда . Быть "нерусофобом" нынче не в моде , но такие политики есть . И тех , кто открыто не разделяет и критикует политику Западного ЦК я уважаю .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:24
                К сожалению , их мало , но мне кажется это пока мало.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
                  Я тоже так считаю . Многие просто не говорят вслух о своих политических взглядах . Но ведь много и тех , кто просто делает популистские заявления в пику политике Фашингтона .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 11:31
                    Цитата: bouncyhunter
                    Но ведь много и тех , кто просто делает популистские заявления в пику политике Фашингтона .


                    И не мало таких , эти переобуваются на раз - два , от того куда дунет ветер , но недовольство политикой США приобретает лавинный характер.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
                      Цитата: cniza
                      недовольство политикой США приобретает лавинный характер.

                      Что меня , как и многих , оченно радует !
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 11:44
                        Палка всегда о двух концах , хочется что бы они рухнули и в то же время понимаешь , что мало от этого никому не покажется , кризис будет ещё тот.
                        cniza
  7. barclay Сегодня, 10:47
    Вот кого нужно за яйца вешать!
    Удивляет спокойствие и уверенность в безнаказанности за содеянное.
    Хотелось бы что бы эта их демократическая прозрачность с открытостью сыграли для этой мерзоты роковую роль, и что бы нашелся тот, который его грохнет.
    barclay
  8. Злой 55 Сегодня, 10:48
    По ходу эта мразь- действительно Член у «Ку-клукс-клана» и не более.Придёт время, прибьются и его уши с указательными пальцами на чью-то стенку..
    Злой 55
  9. Малый Сегодня, 10:48
    Хаха до( матное слово)я их на Москву воевать приежало. Сье( слово матом)ся живым и рад и я типа вояка...
    Малый
    1. barclay Сегодня, 10:59
      Понимаешь, Малый, что эта козлятина не будет воевать в честном бою. И если в Москве или в каком нибудь другом месте наступит "бардак", то она обязательно приедет.
      barclay
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    Мы уезжаем в Москву воевать…"

    Вот это размах. Набрался от украинцев главного - много кричать, махать кулачком в сторону России. Один раз повезло, второй точно не пройдет. А в Швеции не существует закона о наемничестве? Слишком вольно и смело он себя чувствует.
    rotmistr60
  11. Ferdinant Сегодня, 10:51
    Сказочник .
    Ferdinant
  12. PValery53 Сегодня, 10:51
    Этот мракобес выстрелил в прошлом(в прошлое) из винтовки, - будущее выстрелит в него из пушки. Шведский потрох.
    PValery53
  13. Старый военрук Сегодня, 10:53
    Откуда в Швеции ку-клукс-клан, хотя это не важно. Это мразь, которую нужно давить вместе с её идеологическими братьями и нашими доморощенными подвывальщиками. Давить без малейших угрызений совести, не слушая стенания о правах человека.
    Старый военрук
  14. roskot Сегодня, 10:53
    Пусть едет. И для него кусок земли с крестом найдется.Закопаем.
    roskot
  15. Stepan93 Сегодня, 10:54
    Если русские захватят Украину, они после этого захватят и Финляндию. А оттуда рукой подать до Стокгольма,
    сказал он.-по Лаврову" неумный человек б...
    Stepan93
  16. prior Сегодня, 10:56
    Личности, типа Турчинова и Порошенко, набрали уродов, типа этого недошведа и платили им деньги за убийство своих граждан, жителей Донбасса.
    Не ждите и не надейтесь, что русские простят и пощадят кого то из тех и этих уродов.
    prior
  17. Слон Сегодня, 10:57
    Американские спецслужбы давно бы грохнули этого фашика. Жаль, что у нас не стало того всемогущего ГКБ, а новые структуры только деньги народные проедают.
    Слон
  18. domnich Сегодня, 11:05
    Еще до событий 2014 года в г. Счастье случай свел меня с одним местным жителем. Ему пришлось повоевать еще в советское время снайпером. Семь душ убитых им врагов не давали ему покоя ежедневно и много лет. Не знаю, как он относится к происходящему на Украине (г. Счастье под ВСУ) – но воевать он точно не хотел.

    Вот так в общем-то нормальные люди (в отличие от моральных уродов-нацистов) переживают то, что когда-то произошло с ними на войне…
    domnich
  19. Blue Fox Сегодня, 11:08
    Я вернулся домой с войны девять месяцев назад, но каждый день мне хочется сказать жене: "Пошла к черту. Я уезжаю". Если кто-нибудь из "настоящих" позвонит сегодня и скажет: "Мы уезжаем в Москву воевать…" Тогда не имеет значения, что скажет жена или ребенок, которого мы ждем. Я люблю ее. Но – всего хорошего!
    Слова морального дегенерата. Т.е. не родную Стокгольмщину и семью защищать, этим он просто удобно прикрывается, да и то тут же расписывается в обратном, а ехать в другую страну убивать её жителей якобы за то они планируют напасть на Швецию. А, вообще, просто тяга к сафари на человека.
    По моему опыту наблюдения за такими персонажами эта страсть и азарт заканчиваются после первой своей крови, это у тех, кто имеет Фаберже, а прочим достаточно прилёта поближе. Ну что ж, поживём-увидим. Лицо своё он уже засветил.
    Blue Fox
  20. Тургон Сегодня, 11:23
    Вот читаю я этот рассказ и удивляясь автору у меня возникает вопрос - Какую же вы хотите получить реакцию от нормального гражданина, он что должен теперь убивать каждого знакомого и незнакомого шведа ??? Зачем вы пытаетесь нагнетать страсти????
    Тургон
  21. игорка357 Сегодня, 11:26
    Да я много и наших таких по пьяни встречал,и все почему то капитаны ВДВ и ГРУ,и прям так в подробностях описывают,как они моджахедов пачками валили...есть такая категория людей!А как спросишь процедуры перед выходом так такую ахинею несут,или же вообще затыкаются,тупой вопрос растяжки на радиста ставит их в тупик.. laughing !
    игорка357
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 11:26
    Я знаю, что могу убить человека без всяких угрызений совести. Мне страшно, что я могу попасть в ситуацию, когда потеряю контроль над собой и совершенно автоматически убью человека,

    хвастливая бравада...
    В Москву, говоришь..... Ну-ну.... многие пробовали.
    "Награда", надеюсь, найдет "героя" финского, шведского, украинского , немецкого ...
    У них пока есть такая возможность - тренироваться на Донбассе. Что ж как есть...
    Только не стоит забывать, что с другой стороны то же не спят....
    Но появление таких "героев" только следствие происходящих сейчас событий. Нужно "лечить" начиная с головы.
    КОТ БАЮН
  23. Шукшин Сегодня, 11:28
    Моральный . Видимо в детстве его постоянно унижали.
    Шукшин
  24. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:31
    Неправильный гейропейский фашист-садист. Правильные покаялись и воюют за Новороссию, искупив кровью нацизм и сабакорез.

    Молодой_Коммунист
  25. avg-mgn Сегодня, 11:35
    Этот нечел. (человеком назвать пальцы не слушаются) еще проявит себя на родине, устроит пальбу или подорвет кого из мирных, а свалят на мигрантов. Он хроник и место ему в психушке.
    avg-mgn
  26. Шевер Сегодня, 11:42
    Свое решение отправиться на Украину Шилльт объяснил желанием «воевать на фронте вместе со своими идеологическими братьями»


    Ага. Щас. Это на сколько надо быть альтернативно одаренным, чтоб ехать воевать куда то по политическим причинам? Сказал бы ужа правду, что за определенное жалование fool
    Шевер
  27. Горный стрелок Сегодня, 11:42
    Судоплатова на них нет. am Придумал бы какой нибудь "самонаводящийся" кирпич. Такие не должны размножаться. Жить - тоже!
    Горный стрелок
  28. MaksoMelan Сегодня, 11:44
    Вроде писали что он был убит! А если ещё нт то почему на свободе? Нацист открытый убивавший. Таких надо уничтожать. Почему наши спецслужбы такое пропускают? И политики!
    MaksoMelan
  29. sl3 Сегодня, 11:49
    Неужели в Швеции нет ни кого из знающих и умещих людей из России,которые это шваль могли пером в подворотне?
    sl3
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