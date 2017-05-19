Шведский неонацист рассказал, как убивал ополченцев на востоке Украины

Я знаю, что могу убить человека без всяких угрызений совести. Но именно эта уверенность страшно пугает меня. Каждый день. Все время с августа 2015 года, когда я был на фронте в последний раз, мне страшно. Мне страшно, что я могу попасть в ситуацию, когда потеряю контроль над собой и совершенно автоматически убью человека,

Я увидел через оптический прицел русского солдата и выстрелил. "Боже мой! – подумал я. – О черт!" Расстояние было таким большим, что я не мог слышать его крик, но я видел через оптический прицел, что ему было ужасно больно. Думаю, что у него был болевой шок. Это вызвало сильнейший стресс у моего помощника. В конце концов, это ведь он давал мне сведения о расстоянии и силе ветра,

Он крикнул мне изо всех сил: "Три деления выше!" Тогда я снова поднял винтовку и подумал: "Нам нужно закончить все это правильно". Но я попал ему в бедро,

Если русские захватят Украину, они после этого захватят и Финляндию. А оттуда рукой подать до Стокгольма,

Я вернулся домой с войны девять месяцев назад, но каждый день мне хочется сказать жене: "Пошла к черту. Я уезжаю". Если кто-нибудь из "настоящих" позвонит сегодня и скажет: "Мы уезжаем в Москву воевать…" Тогда не имеет значения, что скажет жена или ребенок, которого мы ждем. Я люблю ее. Но – всего хорошего!