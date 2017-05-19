Шведская компания Saab представила субмарину, вооруженную ракетами Tomahawk
Крылатые ракеты Tomahawk полноценно «пропишутся» на дизельных подлодках. На выставке IMDEX Asia 2017, которая проходит в эти дни в Сингапуре, шведская компания Saab продемонстрировала макет модернизированной дизель-электрической субмарины проекта A26, оснащенной вертикальными пусковыми установками для ракет Tomahawk, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
Сегодня вертикальные пусковые установки для ракет Tomahawk присутствуют только на атомных подлодках, несущих службу в составе ВМС Великобритании и США. Кроме того, некоторые модели дизель-электрических субмарин оснащены торпедными отсеками, модифицированными для запуска «Томагавков».
Если новая модификация субмарины Saab A26 будет воплощена в металле, она станет первой дизель-электрической подлодкой, способной нести крылатые ракеты в вертикальных пусковых установках. В компании Saab указывают, что новым проектом уже заинтересовались некоторые страны.
В стандартном варианте А26 является модульной субмариной водоизмещением 1900 т. Основное предназначение – ведение операций в прибрежных водах. Длина подлодки – 63 м, численность экипажа составит от 17 до 26 человек. Подводная лодка шведского производства получит воздухонезависмый двигатель Стирлинга, что позволит ей выполнять боевые задачи без всплытия до 20 суток. Модуль с установками для крылатых ракет добавит субмарине 10 м длины и порядка 400–500 т массы. В варианте, представленном на IMDEX Asia 2017, модуль оснащается тремя пусковыми установками вместимостью 6 ракет каждая.
Первым покупателем подлодок А26 являются вооруженные силы Швеции, которые заказали постройку двух единиц. Первая из них должна быть готова к 2022 году. Благодаря модульной конструкции монтаж модуля с вертикальными пусковыми установками для ракет Tomahawk возможен как в новые субмарины, так и уже строящиеся.
Сегодня вертикальные пусковые установки для ракет Tomahawk присутствуют только на атомных подлодках, несущих службу в составе ВМС Великобритании и США. Кроме того, некоторые модели дизель-электрических субмарин оснащены торпедными отсеками, модифицированными для запуска «Томагавков».
Масштабный макет субмарины Saab A26 с вертикальными установками для крылатых ракет
Если новая модификация субмарины Saab A26 будет воплощена в металле, она станет первой дизель-электрической подлодкой, способной нести крылатые ракеты в вертикальных пусковых установках. В компании Saab указывают, что новым проектом уже заинтересовались некоторые страны.
Вертикальные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk
В стандартном варианте А26 является модульной субмариной водоизмещением 1900 т. Основное предназначение – ведение операций в прибрежных водах. Длина подлодки – 63 м, численность экипажа составит от 17 до 26 человек. Подводная лодка шведского производства получит воздухонезависмый двигатель Стирлинга, что позволит ей выполнять боевые задачи без всплытия до 20 суток. Модуль с установками для крылатых ракет добавит субмарине 10 м длины и порядка 400–500 т массы. В варианте, представленном на IMDEX Asia 2017, модуль оснащается тремя пусковыми установками вместимостью 6 ракет каждая.
Первым покупателем подлодок А26 являются вооруженные силы Швеции, которые заказали постройку двух единиц. Первая из них должна быть готова к 2022 году. Благодаря модульной конструкции монтаж модуля с вертикальными пусковыми установками для ракет Tomahawk возможен как в новые субмарины, так и уже строящиеся.
Использованы фотографии: defensenews.com
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