Аргентина заморозила переговоры с РФ о поставках МиГ-29
Правительство Аргентины решило отложить приобретение российских истребителей МиГ-29, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.
Ранее сообщалось, что Аргентина планирует закупить в России 15 истребителей МиГ-29.
Справка агентства: «МиГ-29 – семейство легких истребителей. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости».
О подписании говорить преждевременно, так как, по имеющейся в "Рособоронэкспорте" информации, аргентинская сторона приняла решение отложить на неопределенное время реализацию проекта закупки самолетов-истребителей,сказал Ладыгин, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта.
Мы планируем продолжить переговоры после возобновления заказчиком работы по данному проекту,добавил он.
Ранее сообщалось, что Аргентина планирует закупить в России 15 истребителей МиГ-29.
Справка агентства: «МиГ-29 – семейство легких истребителей. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости».
Использованы фотографии: http://www.vitalykuzmin.net
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