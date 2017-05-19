14:31 19 мая

Аргентина заморозила переговоры с РФ о поставках МиГ-29

Правительство Аргентины решило отложить приобретение российских истребителей МиГ-29, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.

Аргентина заморозила переговоры с РФ о поставках МиГ-29


О подписании говорить преждевременно, так как, по имеющейся в "Рособоронэкспорте" информации, аргентинская сторона приняла решение отложить на неопределенное время реализацию проекта закупки самолетов-истребителей,
сказал Ладыгин, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта.


Мы планируем продолжить переговоры после возобновления заказчиком работы по данному проекту,
добавил он.

Ранее сообщалось, что Аргентина планирует закупить в России 15 истребителей МиГ-29.

Справка агентства: «МиГ-29 – семейство легких истребителей. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости».

Использованы фотографии: http://www.vitalykuzmin.net
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Комментарии 24

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:12
    Правительство Аргентины решило отложить приобретение российских истребителей МиГ-29, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.
    невезучий что то "товар"...
    андрей юрьевич
    1. vanek77 Сегодня, 12:29
      Это не первый тендер где мы можем проиграть и не только МиГ. В Малазии проиграли "Сухари". В Индии тоже не все так гладко, мы проигрываем им Т-50 практически со всеми потрохами, они смогут производить и продавать его сколько угодно и кому угодно. Тогда как мы не можем позволить себе подобную роскошь. Ближний Восток готов закупить несколько десятков Су-35, но только с условием, что мы построим там завод по производству легких истребителей пятого поколения .
      У меня язык не поворачивается назвать все это удачными сделками, в долговременной перспективе это поражение и не маленькое.
      vanek77
      1. ИванИванов Сегодня, 12:42
        Честно не понимаю зачем нужна ставка на удачные сделки. делали же отличные т-34 несмотря на отсутствие маркетнига.
        ИванИванов
        1. NIKNN Сегодня, 14:00
          Цитата: ИванИванов
          Честно не понимаю зачем нужна ставка на удачные сделки

          Что касается Аргентины, им и правда истребитель не нужен, они не закупят столько истребителей, что бы что то они (истребители) смогли поменять в расстановке сил. Им нужны ударные самолеты по типу Су 34...они там больше к месту...
          NIKNN
      2. opus Сегодня, 14:06
        Ведущие удачные топ-манагеры та не считают.
        Гляньте на их оклады!
        opus
    2. SSR Сегодня, 13:45
      Цитата: андрей юрьевич
      Правительство Аргентины решило отложить приобретение российских истребителей МиГ-29, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.
      невезучий что то "товар"...

      Не не везучий а откровенно отвратительный маркетинг и сервис.
      Жирные дятлы привкли что у них "деньги есть" и они держатся а по существу они гройники.
      SSR
  2. bouncyhunter Сегодня, 12:13
    "Отложим" - самая вежливая форма отказа . Интересно , в чём причина ?
    bouncyhunter
    1. Кот Всапогах Сегодня, 12:15
      да откуда у них деньги , вот они и будут откладывать до бесконечности lol
      Кот Всапогах
    2. alex73s Сегодня, 12:17
      Цитата: bouncyhunter
      "Отложим" - самая вежливая форма отказа . Интересно , в чём причина ?


      Денег нет. Если только РФ даст Аргентине кредит на покупку, но вернут ли этот кредит вот в чем вопрос
      alex73s
    3. Raf01 Сегодня, 12:17
      Золотого запаса нема.
      Raf01
    4. vanek77 Сегодня, 12:22
      Если Шведы предложат кредит под закупку истребителей "Грипен", то тут без вариантов возьмут его. Россия предлагает истребители выведенные из состава ВКС с модернизацией, до уровня СМ. Шведы предлагают новый истребитель, с АФАР и другими прибамбасами. Французы могут предложить по дешовке "Миражи" с их вооружением, по разумной цене и тоже в кредит. Мы кредит не предлагаем, а без этого в этом регионе мало кто может позволить себе истребители.
      vanek77
      1. tomket Сегодня, 12:25
        Цитата: vanek77
        Мы кредит не предлагаем, а без этого в этом регионе мало кто может позволить себе истребители.

        У Аргентины не оказалось нужного количества каучука и пальмового масла))))) Отложили покупку, пока не добудут )))))
        tomket
      2. AlexTires Сегодня, 12:42
        Вроде бы у Израиля остатки "Кфиров" хотели выкупить, но аргентинское же ВВС-ное начальство отказалось. А переговоры с французами на предмет "Мираж F.1" и "Мираж-2000" (б/у) в прошлом году вели, результат не знаю...
        AlexTires
      3. ИванИванов Сегодня, 12:44
        тут и лоббизм мог сыграть, в аргентине презик то сменился
        ИванИванов
    5. barclay Сегодня, 12:31
      Тут или политика американского "покровителя", или отсутствие денег.
      barclay
      1. vanek77 Сегодня, 12:34
        Скорее всего все вместе взятое.
        vanek77
    6. Александр романов Сегодня, 12:36
      Цитата: bouncyhunter
      Интересно , в чём причина ?

      В этом
      Александр романов
    7. НЕКСУС Сегодня, 13:42
      Цитата: bouncyhunter
      "Отложим" - самая вежливая форма отказа . Интересно , в чём причина ?

      Дело не только в деньгах,Паша.Подозреваю ,что к этому свою руку приложили и матрассы.В Бразилии-соседке,импичмент президента(уверен ,что без США тут не обошлось),и это толстый намек Аргентине...
      НЕКСУС
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    Правительство Аргентины решило отложить приобретение российских истребителей МиГ-29

    Сдается мне, что кто-то сделал предложение, от которого Аргентине трудно отказаться. Ни кому не хочется венесуэльских событий.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
      Цитата: rotmistr60
      Сдается мне, что кто-то сделал предложение, от которого Аргентине трудно отказаться. Ни кому не хочется венесуэльских событий.

      Согласен . Учитывая "обходительность" матрасных дипломатов - думаю что это предложение именно с прямой привязкой к Венесуэле (а не тонким намёком) и прозвучало . А для публики : "Денюх нема !" .
      bouncyhunter
  4. AlexTires Сегодня, 12:40
    У них вообще денег нет. Даже на поддержание текущего парка...
    AlexTires
  5. nubarron Сегодня, 12:48
    Ну да, какие у них деньги, дефицит бюджета дикий, планируют до 2019 снизить, хоть половину, а так они уже в долгах как в шелках. Президент за 1,5 года уже набрал кредитов, которые ни Кишнер за 12 лет правления набрали.
    nubarron
  6. 3vs Сегодня, 12:48
    Не иначе, на F35 нацелились...
    3vs
  7. Berkut24 Сегодня, 13:29
    В мире у всех оружейный ажиотаж, все чуствуют, что всё подходит к какой-то рубежной черте и в политике и в экономике. Только вот не у всех хватает денег на покупку и политической воли отвернуться от старого хозяина.
    Berkut24
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