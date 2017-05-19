Аргентина заморозила переговоры с РФ о поставках МиГ-29

О подписании говорить преждевременно, так как, по имеющейся в "Рособоронэкспорте" информации, аргентинская сторона приняла решение отложить на неопределенное время реализацию проекта закупки самолетов-истребителей,

Мы планируем продолжить переговоры после возобновления заказчиком работы по данному проекту,