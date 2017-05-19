Патрушев: На саммит Совбезов в Твери Украину и Грузию не приглашали

То, что касается наших украинских партнеров, мы их не приглашали, так же как и не приглашали наших партнеров из Грузии

Если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы сможем их приглашать тоже

Но они не только в последние годы сами не принимали участие, но и многим странам рекомендовали не принимать участие (в этих саммитах) тоже

и в этот раз Соединенные Штаты, как ожидается, не будут участвовать во встрече, как и некоторые другие западные страны, которые вежливо извинились в связи с тем, что у них какие-то субъективные обстоятельства и они принять участие не могут