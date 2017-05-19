14:28 19 мая

Патрушев: На саммит Совбезов в Твери Украину и Грузию не приглашали

Россия не приглашала представителей Украины и Грузии на саммит глав Совбезов, который пройдет в Твери 23-25 мая, США и ряд других западных стран сами отказались от участия в этом мероприятии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия 24", передает ТАСС

То, что касается наших украинских партнеров, мы их не приглашали, так же как и не приглашали наших партнеров из Грузии
- сказал он, пояснив, что контактов и рабочих отношений с представителями Совбезов этих стран у Москвы сейчас нет -
Если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы сможем их приглашать тоже


Патрушев: На саммит Совбезов в Твери Украину и Грузию не приглашали



Представителям США приглашение направлялось, продолжил он.
Но они не только в последние годы сами не принимали участие, но и многим странам рекомендовали не принимать участие (в этих саммитах) тоже
- сказал Патрушев -
и в этот раз Соединенные Штаты, как ожидается, не будут участвовать во встрече, как и некоторые другие западные страны, которые вежливо извинились в связи с тем, что у них какие-то субъективные обстоятельства и они принять участие не могут


VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Твери 23-25 мая. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. На саммите планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, а также основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. По словам Патрушева, ожидается, что в мероприятии примут участие представители 85-90 стран.

Использованы фотографии: http://pvo-info.ru/
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Комментарии 12

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  1. AID.S Сегодня, 12:29
    Патрушев в Тверь, штаты в дверь..
    AID.S
    1. Татьяна Сегодня, 14:10
      Наши грамотно поступили!
      Одобряю действия Совета безопасности России в этом вопросе!
      Татьяна
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    Правильно сделали, что не пригласили. В противном случае те демонстративно бы отказались стараясь унизить Россию.
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 12:38
      От Ленина было, что приглашали приехать на доклад в Кремль( до того вызывали в покои императора)
      как слабы и напыщенны.Сколько еще предстоит пройти дорог дипломатам( и солдатам)и тыс км 3Д-принтеру в камере для полного подчинения "суверенщиков"?
      антивирус
  3. Подрезчик Сегодня, 12:31
    И правильно! Они сами отказались от своей безопасности! Чего приглашать?
    Подрезчик
  4. Чёрный Сегодня, 12:31
    Я думаю сей факт ну никак не скажется на международой безопасности....мир обойдется как-нибудь без двух этих американских шестёрок.
    Чёрный
    1. 30 вис Сегодня, 12:40
      Они гордятся ролью шестёрок ! Гордые шестёрки - шныри по обще уголовной фени .. А по нашему предатели -ИУДЫ .. Время всё рассудит и накажет ! Вот только простых людей жалко .Предают элиты ,а страдает народ .
      30 вис
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:47
      Россия не приглашала представителей Украины и Грузии на саммит глав Совбезов, который пройдет в Твери 23-25 мая, США и ряд других западных стран сами отказались от участия в этом мероприятии.

      Вот и правильно - нефиг террорюгам участвовать в таком саммите .
      bouncyhunter
      1. NIKNN Сегодня, 13:46
        Цитата: bouncyhunter
        нефиг террорюгам участвовать в таком саммите .

        Спасение "террорюг", дело рук самих "террорюг" smile
        NIKNN
  5. Masya Masya Сегодня, 12:37
    США и ряд других западных стран сами отказались от участия в этом мероприятии

    у них другая стезя... добросовестно полешки в огонь подбрасывать, а безопасность не их удел...
    Masya Masya
  6. Васян1971 Сегодня, 13:07
    "На саммит Совбезов в Твери Украину и Грузию не приглашали."
    Потому, что в случчего безопасности им обещать не можем. request
    Васян1971
  7. demo Сегодня, 13:12
    Как в отдельных случаях можно слово "затаскать".
    ПАРТНЕРЫ!

    На ум сразу приходит продолжение - гомосексуальные.
    Какие они партнеры?
    Злыдни уродливые.
    demo
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