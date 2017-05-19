Патрушев: На саммит Совбезов в Твери Украину и Грузию не приглашали
Россия не приглашала представителей Украины и Грузии на саммит глав Совбезов, который пройдет в Твери 23-25 мая, США и ряд других западных стран сами отказались от участия в этом мероприятии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия 24", передает ТАСС
Представителям США приглашение направлялось, продолжил он.
VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Твери 23-25 мая. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. На саммите планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, а также основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. По словам Патрушева, ожидается, что в мероприятии примут участие представители 85-90 стран.
То, что касается наших украинских партнеров, мы их не приглашали, так же как и не приглашали наших партнеров из Грузии- сказал он, пояснив, что контактов и рабочих отношений с представителями Совбезов этих стран у Москвы сейчас нет -
Если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы сможем их приглашать тоже
Представителям США приглашение направлялось, продолжил он.
Но они не только в последние годы сами не принимали участие, но и многим странам рекомендовали не принимать участие (в этих саммитах) тоже- сказал Патрушев -
и в этот раз Соединенные Штаты, как ожидается, не будут участвовать во встрече, как и некоторые другие западные страны, которые вежливо извинились в связи с тем, что у них какие-то субъективные обстоятельства и они принять участие не могут
VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Твери 23-25 мая. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. На саммите планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, а также основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. По словам Патрушева, ожидается, что в мероприятии примут участие представители 85-90 стран.
Использованы фотографии: http://pvo-info.ru/
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