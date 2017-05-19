"...Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике..."

Немалый интерес представителей вооруженных сил латиноамериканских стран ожидается к вооружению и военной технике для сухопутных сил. В частности, к танку Т-90С и бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А,

Из авиационной техники наиболее востребованными в данном регионе являются военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш. Кроме того, отмечается серьезная заинтересованность заказчиков к боевым вертолетам и другой авиационной технике,