Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике
Страны Латинской Америки должны заинтересоваться российской бронетехникой и вертолетами, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.
Накануне в Перу открылась международная военная выставка «СИТДЕФ-2017», на которой представлена продукция 8-ми российских компаний.
Он добавил, что перспективными в регионе считаются и российские средства ПВО: «от ПЗРК до зенитных ракетных систем средней и большой дальности».
Накануне в Перу открылась международная военная выставка «СИТДЕФ-2017», на которой представлена продукция 8-ми российских компаний.
Немалый интерес представителей вооруженных сил латиноамериканских стран ожидается к вооружению и военной технике для сухопутных сил. В частности, к танку Т-90С и бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А,сказал Ладыгин.
Он добавил, что перспективными в регионе считаются и российские средства ПВО: «от ПЗРК до зенитных ракетных систем средней и большой дальности».
Из авиационной техники наиболее востребованными в данном регионе являются военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш. Кроме того, отмечается серьезная заинтересованность заказчиков к боевым вертолетам и другой авиационной технике,сказал представитель «Рособоронэкспорта».
Использованы фотографии: http://rostec.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти