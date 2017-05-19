14:34 19 мая

Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике

Страны Латинской Америки должны заинтересоваться российской бронетехникой и вертолетами, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.

Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике


Накануне в Перу открылась международная военная выставка «СИТДЕФ-2017», на которой представлена продукция 8-ми российских компаний.


Немалый интерес представителей вооруженных сил латиноамериканских стран ожидается к вооружению и военной технике для сухопутных сил. В частности, к танку Т-90С и бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А,
сказал Ладыгин.

Он добавил, что перспективными в регионе считаются и российские средства ПВО: «от ПЗРК до зенитных ракетных систем средней и большой дальности».

Из авиационной техники наиболее востребованными в данном регионе являются военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш. Кроме того, отмечается серьезная заинтересованность заказчиков к боевым вертолетам и другой авиационной технике,
сказал представитель «Рособоронэкспорта».

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 10

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  1. Копчёный Сегодня, 13:27
    Это пока тамошнее население не решит устроить революцию гидности, скинет власть, после чего грошей не будет, а только кредиты от США.
    Копчёный
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 13:34
      у них и так грошей нема , а только кредиты от США.
      Евгений Стрыгин
      1. NIKNN Сегодня, 13:38
        Цитата: Евгений Стрыгин
        у них и так грошей нема , а только кредиты от США.

        Ну что вы сразу весь фокус на Перу ..это только торговая площадка на их территории..., покупателей там без Перу не мало... smile
        А вот:
        Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике
        да ято же уверен, а что дальше интереса? wink
        NIKNN
  2. iConst Сегодня, 13:27
    Съесть-то он съесть, да хто-ж ему дасть... laughing
    iConst
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:30
    Страны Латинской Америки должны заинтересоваться российской бронетехникой и вертолетами

    Угу , должны . Большой Брат прочитает парочку нотаций , подкрепив их своими железобетонными по убедительности аргументами - весь интерес как ветром сдует . Матрасы умеют продавливать свои интересы по всему миру , а уж под боком ...
    bouncyhunter
  4. Orionvit Сегодня, 13:30
    Конечно, потому что амерская техника, запредельно дорогая и не обоснованно "навороченная" гаражного хранения. С другой стороны, Латинская Америка, это традиционная вотчина США, и как хозяин скажет так и будет.
    Orionvit
    1. yuriy55 Сегодня, 13:41
      Цитата: Orionvit
      С другой стороны, Латинская Америка, это традиционная вотчина США, и как хозяин скажет так и будет.

      Вы так уверены или кто сказал? belay Рауль Кастро вам расскажет, как ему "хозяин" говорил и куда он его повёл...
      yuriy55
      1. Orionvit Сегодня, 14:16
        Куба, это единственное исключение, так что не надо ёрничать, и после Кастро, сто пудов, к власти придут продажные "лидеры" и покатится Куба в объятия своего северного соседа. Назовите мне хоть одну латиноамериканскую страну, которая политически и экономически, не зависит от штатов?
        Orionvit
  5. aleksfill Сегодня, 14:02
    "...Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике..."
    ...ну так продайте, или подарите им макеты с выставки и проект разработанного дирижабля заодно....
    aleksfill
    1. karish Сегодня, 14:08
      Цитата: aleksfill
      Руководство «Рособоронэкспорта» уверено в интересе латиноамериканцев к российской технике

      а в кредитоспособности оно уверено ?
      karish
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