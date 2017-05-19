Вертолетчики Балтфлота под Калининградом отработали уничтожение бронетехники противника

При выполнении учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-24 отработали задачи по уничтожению наземных подвижных и неподвижных объектов условного противника и его командных пунктов, огневой поддержке подразделений береговых войск флота, а также ведение воздушной разведки,

На одном из полигонов в Калининградской области экипажи вертолетов Ми-24 авиации Балтийского флота в рамках командирских полетов уничтожили «колонны техники, живой силы, укрепления и заграждения условного противника», сообщает пресс-служба Западного военного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «во время вылетов на боевое применение вертолетчики флота наносили удары по целям как одиночно, так и в составе пар с применением неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения».В пресс-службе отметили, что тренировки «способствовали повышению уровня боевой выучки военных пилотов при выполнении задач по предназначению и совершенствованию тактики и способов применения морской авиации».