17:00 19 мая

Вертолетчики Балтфлота под Калининградом отработали уничтожение бронетехники противника

На одном из полигонов в Калининградской области экипажи вертолетов Ми-24 авиации Балтийского флота в рамках командирских полетов уничтожили «колонны техники, живой силы, укрепления и заграждения условного противника», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Вертолетчики Балтфлота под Калининградом отработали уничтожение бронетехники противника


При выполнении учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-24 отработали задачи по уничтожению наземных подвижных и неподвижных объектов условного противника и его командных пунктов, огневой поддержке подразделений береговых войск флота, а также ведение воздушной разведки,
говорится в релизе.


Сообщается, что «во время вылетов на боевое применение вертолетчики флота наносили удары по целям как одиночно, так и в составе пар с применением неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения».

В пресс-службе отметили, что тренировки «способствовали повышению уровня боевой выучки военных пилотов при выполнении задач по предназначению и совершенствованию тактики и способов применения морской авиации».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. NIKNN Сегодня, 14:46
    Мужики не трогайте их...их и так током убивает... ну не будет их вы тоже без дела... laughing laughing laughing
    NIKNN
    1. Tusv Сегодня, 14:57
      Цитата: NIKNN
      Мужики не трогайте их...их и так током убивает... ну не будет их вы тоже без дела...

      Этто не для коррячо луппимых эссоннцеф. Этто от фторженаа арммии плэммэнни тумба юмба
      Tusv
    2. Paranoid50 Сегодня, 15:00
      Цитата: NIKNN
      ну не будет их вы тоже без дела...

      Да,норм,лёгкий троллинг не повредит. До кучи,набрать статистов,говорящих по-польски и по-немецки,для обеспечения условий,приближенных к реальным. По окончании учений , видео - в массы.
      Paranoid50
  2. Владимирец Сегодня, 14:46
    "с применением неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения»"

    Управляемые ракеты уже появятся в войсках или так и будем, как на Ил-2 воевать? request
    Владимирец
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:04
      Цитата: Владимирец
      "с применением неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения»"
      Управляемые ракеты уже появятся в войсках или так и будем, как на Ил-2 воевать? request

      Ай за чем так дэрзско сказал?
      УР дорожэ наверное.....
      DOCTOR ZLO
    2. Tusv Сегодня, 15:15
      Цитата: Владимирец
      Управляемые ракеты уже появятся в войсках или так и будем, как на Ил-2 воевать?

      У Нурсов приличное КВО. Разрыв в 10 метрах превращает Страйкер в решето. Про джихадмобили молчу. ВТО для крупной дичи и их у нас есть
      Tusv
      1. Владимирец Сегодня, 15:24
        Цитата: Tusv
        У Нурсов приличное КВО. Разрыв в 10 метрах превращает Страйкер в решето. Про джихадмобили молчу.

        Это понятно, только выход в атаку НУРСами чреват для вертушки при наличии более-менее современных средств ПВО. А у нас как ни посмотришь Ми-24 с НУРСами, Ми-28 с НУРСами, Су-25 с НУРСами, и даже Су-34 с НУРСами. request
        Владимирец
        1. Tusv Сегодня, 15:57
          Цитата: Владимирец
          Это понятно, только выход в атаку НУРСами чреват для вертушки при наличии более-менее современных средств ПВО

          Я в предыдущем посте говорил, Урсы для крупной дичи. Вооружение ударной вертушки. от 16 Нурсов, 8 штук условно неуправляемыхс(КВО 2 метра) и две высокоточные
          Tusv
  3. barclay Сегодня, 14:48
    На радость ПрибалтОсам! wassat
    barclay
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