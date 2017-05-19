16:58 19 мая

Противолодочная группа ЧФ нашла и «уничтожила» подлодку противника

Противолодочные корабли Черноморского флота в рамках учения отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника торпедами и глубинными бомбами, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.



Корабельная противолодочная ударная группа в составе сторожевого корабля "Сметливый" и малого противолодочного корабля "Суздалец" осуществила поиск подводной лодки условного противника в роли которой выступила ПЛ "Старый Оскол",
говорится в релизе флота.


Сообщается, что после обнаружения подлодки, «экипажи кораблей выполнили противолодочные торпедные стрельбы и нанесли удары реактивными глубинными бомбами по подводной цели».

Для борьбы с подлодками корабли оснащены двумя двухтрубными торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и реактивной бомбометной установкой.

«По итогам учения действия противолодочных сил были признаны успешными», – добавили в пресс-службе.



Использованы фотографии: flot.sevastopol.info, А. Бричевский
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Комментарии 2

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  1. Владимирец Сегодня, 15:21
    «По итогам учения действия противолодочных сил были признаны успешными»

    ПЛ "Старый Оскол" новейшая, пусть не по проекту, но по вводу в строй, МПК "Суздалец" введен в строй в 1983 году, а "Сметливый" ещё древнее и в строю с 1968 года. smile А теперь вопрос, кто "виноват" в обнаружении лодки?
    1. Раздолбай командир ПЛ.
    2. Высочайшая выучка экипажей кораблей.
    3.Легенда учений.
    4. Пресс-служба флота.
    Владимирец
    1. avg-mgn Сегодня, 16:28
      Скорее всего все таки "легенда". Наверняка поиск провели планово, лодка затихорилась, а результат нужен. Неужели в зоне проведения учений не оказалось лодки "партнеров"? ...
      avg-mgn
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