Противолодочная группа ЧФ нашла и «уничтожила» подлодку противника
Противолодочные корабли Черноморского флота в рамках учения отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника торпедами и глубинными бомбами, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.
Сообщается, что после обнаружения подлодки, «экипажи кораблей выполнили противолодочные торпедные стрельбы и нанесли удары реактивными глубинными бомбами по подводной цели».
Для борьбы с подлодками корабли оснащены двумя двухтрубными торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и реактивной бомбометной установкой.
«По итогам учения действия противолодочных сил были признаны успешными», – добавили в пресс-службе.
Корабельная противолодочная ударная группа в составе сторожевого корабля "Сметливый" и малого противолодочного корабля "Суздалец" осуществила поиск подводной лодки условного противника в роли которой выступила ПЛ "Старый Оскол",говорится в релизе флота.
Сообщается, что после обнаружения подлодки, «экипажи кораблей выполнили противолодочные торпедные стрельбы и нанесли удары реактивными глубинными бомбами по подводной цели».
Для борьбы с подлодками корабли оснащены двумя двухтрубными торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и реактивной бомбометной установкой.
«По итогам учения действия противолодочных сил были признаны успешными», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: flot.sevastopol.info, А. Бричевский
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