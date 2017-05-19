Индийская армия получила первую партию буксируемых гаубиц M777
Индийская армия впервые за тридцать лет вооружилась новыми гаубицами. Американское подразделение британской компании BAE Systems поставило вооружённым силам Индии первую партию буксируемых гаубиц M777, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com
В 2006 году индийское военное ведомство объявило о намерении приобрести 155-мм буксируемые гаубицы M777, но только в ноябре прошлого года утвердило их закупку. Согласно подписанному контракту, за $737 млн Минобороны Индии получит 145 гаубиц M777 в модификации A2. При этом 25 орудий прибудет из США, а ещё 120 единиц соберут на индийском предприятии Mahindra Defence Systems.
18 мая 2017 г. стало известно о том, что в Индию прибыли первые две гаубицы, которые были доставлены на военную базу Покран в одноимённом городе (штат Раджастхан). Первые орудия будут использоваться для тестирования с различными снарядами индийского производства и составления баллистических таблиц. Поставка следующей партии орудий запланирована на сентябрь 2018 года.
Последний раз попытка закупить буксируемые гаубицы для вооружённых сил Индии закончилась так называемым делом «Бофорса». В 80-е годы Минобороны Индии и шведская компания Bofors подписали контракт на поставку гаубиц FH-77B на сумму порядка $1,2 млрд, но он был отменён из-за громкого коррупционного скандала.
Гаубица M777 была разработана британской компанией BAE Systems и состоит на вооружении армий США (около 1000 единиц), Канады (37 единиц) и Австралии (35 единиц). В США эти гаубицы поступили на вооружение в 2005 году и заменили артиллерийские системы M198. За счёт применения алюминиевых и титановых сплавов разработчикам удалось снизить вес артсистемы до 4,2 т, что сделало M777 самой лёгкой гаубицей в своём классе. Для сравнения, российское орудие 2А65 «Мста-Б» весит 7 т, а масса M198 составляет 7,1 т. Благодаря малой массе M777 можно перевозить на внешних подвесах вертолётов. Максимальная дальность полёта стандартного снаряда у M777 составляет 24 км, при использовании «умных» боеприпасов M982 Excalibur — до 40 км.
В 2006 году индийское военное ведомство объявило о намерении приобрести 155-мм буксируемые гаубицы M777, но только в ноябре прошлого года утвердило их закупку. Согласно подписанному контракту, за $737 млн Минобороны Индии получит 145 гаубиц M777 в модификации A2. При этом 25 орудий прибудет из США, а ещё 120 единиц соберут на индийском предприятии Mahindra Defence Systems.
Гаубица M777
18 мая 2017 г. стало известно о том, что в Индию прибыли первые две гаубицы, которые были доставлены на военную базу Покран в одноимённом городе (штат Раджастхан). Первые орудия будут использоваться для тестирования с различными снарядами индийского производства и составления баллистических таблиц. Поставка следующей партии орудий запланирована на сентябрь 2018 года.
Последний раз попытка закупить буксируемые гаубицы для вооружённых сил Индии закончилась так называемым делом «Бофорса». В 80-е годы Минобороны Индии и шведская компания Bofors подписали контракт на поставку гаубиц FH-77B на сумму порядка $1,2 млрд, но он был отменён из-за громкого коррупционного скандала.
Гаубица M777 была разработана британской компанией BAE Systems и состоит на вооружении армий США (около 1000 единиц), Канады (37 единиц) и Австралии (35 единиц). В США эти гаубицы поступили на вооружение в 2005 году и заменили артиллерийские системы M198. За счёт применения алюминиевых и титановых сплавов разработчикам удалось снизить вес артсистемы до 4,2 т, что сделало M777 самой лёгкой гаубицей в своём классе. Для сравнения, российское орудие 2А65 «Мста-Б» весит 7 т, а масса M198 составляет 7,1 т. Благодаря малой массе M777 можно перевозить на внешних подвесах вертолётов. Максимальная дальность полёта стандартного снаряда у M777 составляет 24 км, при использовании «умных» боеприпасов M982 Excalibur — до 40 км.
Использованы фотографии: army-technology.com
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