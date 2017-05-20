"Бедро хищника": На чём летают казахстанские пограничники

Наш корреспондент Григорий Беденко побывал на базе пограничной авиации, расположенной в посёлке Боралдай под Алматы, где базируются штурмовые вертолёты Ми-171Ш.Ми-171Ш (штурмовой) – российская экспортная модификация одного из самых массовых серийных боевых вертолётов в мире – Ми-8 АМТШ, разработанного специально для армии и силовых структур. В кодификационных реестрах НАТО вертолёты этого семейства получили название Hip ("Бедро") – очевидно, за характерную скруглённую форму задней части фюзеляжа, напоминающую бедренную мышцу. Данная военная транспортно-штурмовая модификация превращает вертолёт в грозную ударную боевую машину с широкими возможностями применения различных авиационных средств поражения.Сегодня в Казахстане на вооружении авиакрыла Пограничной службы КНБ стоит шесть таких вертолётов в боевой комплектации и один без боевых систем – он выполняет функции транспортника.Вертолёты были получены 4 года назад "в масле" с авиазавода в Улан-Удэ. В настоящее время для полётов на них подготовлены 12 экипажей. Лётчики с помощью очков ночного видения могут совершать полёты и применять авиационные средства поражения в тёмное время суток, что весьма немаловажно, когда речь идёт об охране государственной границы. Любопытно, что комплектация казахстанских Ми-171Ш производилась с учётом требований заказчика. Кроме боевых систем на них установлены тепловизоры Spectrolab и система громкоговорящей связи.Любопытно, что лётчики нашей пограничной авиации первыми освоили новейшие машины и даже научились использовать их боевое применение в ночных условиях. Министерство обороны получило Ми-171Ш только в конце прошлого года. Кроме того, комплектация бортов для пограничной службы серьёзнее, чем для армейской авиации, и позволяет раскрыть потенциальные возможности вертолёта.Учения с применением пограничной авиации обычно проводятся в двух местах. Это полигон Военного института сухопутных войск Министерства обороны, который расположен севернее Алматы, и полигон в районе Учарала – в 50 километрах от озера Алаколь.Первый полигон находится в местности с достаточно высокой плотностью населения. Поэтому некоторые виды боеприпасов заменены на имитаторы: такие, например, как практические авиационные бомбы П-50-75.Практическая бомба позволяет военным авиаторам работать на тех полигонах, которые не предназначены для применения реальных боеприпасов. Радиус разлёта осколков реальной бомбы, как правило, составляет 250 метров. Данные же авиабомбы позволяют увидеть, куда конкретно они падают, насколько точно прицелился лётчик. Боеприпас полностью разрушается после падения, так как на нем стоит специальный взрыватель с замедлением.Запуск двигателей производится в точно обозначенное время – 9.30.– Ми-171Ш позволяют выполнять любые задачи днём и ночью, в сложных метеоусловиях, – рассказывает заместитель командира эскадрильи Мухамед Унбаев. – Поэтому мы активно используем их при охране государственной границы. Уже есть реальные задержания. Есть реальные достижения наших лётчиков. То, что раньше нам было не под силу ввиду технических особенностей тех вертолётов, которые стояли на вооружении, сейчас делается без особых проблем. Появились новые тактические приёмы в охране государственной границы.Ведущий вертолёт выруливает на полосу Бурундайской авиабазы. Машину пилотирует командир авиабазы полковник Игорь Кармыков. В этом вылете он инструктор у лётчика-штурмана Эдуарда Казаряна. Сверху открываются красивые виды на весенние пригороды Алматы.Примерно полчаса мы кружим в специальной зоне ожидания. По сценарию учений работа авиации должна начаться по команде с земли. Наводить вертолёт на цель и применять авиационные средства поражения предстоит лётчику-штурману Даурену Бухарову.Особенность учений в том, что здесь взаимодействуют подразделения двух силовых ведомств – Военного института Министерства обороны и Академии Пограничной службы КНБ при поддержке пограничной авиации. Командир ведомого борта внимательно следит за соблюдением дистанции. Во время стрельбы это очень важный фактор.Наконец, в заданное время выходим в район полигона. Он расположен недалеко от юго-западного берега Капчагайского водохранилища. Каждый борт несёт по четыре авиабомбы П-50-75 и по два пулемёта. Бортовой стрелок готовится открыть огонь. Это делается по команде штурмана, так как обстреливаемая цель сзади не видна. Вся операция продолжается буквально считанные минуты.– Нам необходимо было уничтожить автомобильную колонну противника, – рассказывает командир авиационной базы Пограничной службы КНБ РК Игорь Кармыков. – Порядок действий таков: вначале производится подавление ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс), затем наносится ракетный удар по колонне. Она обозначается на местности. После этого подходит основная ударная группа, которая наносит бомбово-штурмовой или ракетно-бомбовый удар. Тогда уже поражение происходит с вероятностью до 90%. В реальном бою два вертолёта гарантированно уничтожают то количество техники, которое было представлено на учениях. Сегодня была имитация. Ракетный удар мы изобразили пулемётами, потому что прицельные данные такие же.– Вообще, сценарий очень похож на действия ВКС России в Сирии.– Да, вы правы. На сегодняшний день мы полностью владеем информацией: кто как воюет, какие средства и вооружение применяет. Внимательно изучаем опыт Воздушно-космических сил России. И применяем его уже с учётом того, что мы имеем. Учитываем самое передовое, самое позитивное, если можно так выразиться.– В последнее время военные учения у нас всё чаще проводятся с целью взаимодействия разных ведомств. С чем это связано?– Особенность нашей страны в том, что все угрозы исходят со стороны границы. Все силовые структуры своевременно и в тесном взаимодействии должны быть готовы отразить подобные атаки. К сегодняшней операции готовились только по картам, а выполнили сходу: своевременно вышли на цель, нанесли ракетно-бомбовый удар, бомбово-штурмовой удар и совершили зачистку района, где находятся вооружённые формирования.– Сейчас в Казахстане идёт активное перевооружение силовых структур по программе ОДКБ. В первую очередь обновляется авиационный парк. Как у вас с этим обстоят дела?– У нас тоже идёт обновление авиационного парка. В конце прошлого года мы получили новые транспортные самолёты Sukhoi Superjet 100 и Ан-74. Также у нас на вооружении стоят вертолёты Ми-171Ш и Ми-8ВМ (высотные модернизированные). Все вертолёты у нас прошли модернизацию, подготовлены к работе с приборами ночного видения. Модернизация проводилась на базе авиаремонтного завода №405 в Алматы.