Курс — норд!

Современные действия России по укреплению своих военных позиций в Арктике заставляют вспомнить сегодняшнюю, точнее, уже вчерашнюю дату: 18 мая 1933 года началась секретная операция ЭОН (Экспедиция особого назначения) по переброске боевых кораблей Балтийского флота в Северный Ледовитый океан.Группа кораблей в составе эсминцев "Урицкий" и "Рыков", строжевиков "Смерч" и "Ураган", подводных лодок "Декабрист" и "Народоволец", а также — нескольких судов обеспечения прошла по только что построенному и официально еще не введенному в эксплуатацию Беломорско-Балтийскому каналу. 20 июля вся эскадра благополучно достигла порта Сорока на берегу Белого моря. Сложно сказать, зачем понадобилась такая спешка, ведь войны в ближайшее время, вроде бы, не ожидалось. Но у тех, кто тогда принимали решения, теперь уже не спросишь.Особой секретностью сопровождалась отправка подводных лодок. Для их проводки по каналу были сооружены специальные деревянные баржи с высокими бортами и надстройками, полностью закрывающими корпуса и рубки субмарин. Вероятно, наличие у СССР подводных лодок, способных действовать в открытом океане, старались скрыть от потенциальных противников. Ведь раньше весь советский подводный флот базировался либо на Черном море, либо — в Финском заливе, а выход его оттуда на океанский простор невозможно было удержать в тайне от иностранных наблюдателей.Чтобы эсминцы смогли пройти по относительно неглубокому каналу, их пришлось максимально облегчить, вплоть до снятия вооружения и части оборудования. Затем по цепочке шлюзов они преодолели Беломорско-балтийский водораздел, проходяший на высоте более 100 метров над уровнем моря. В Сороке эскадру вновь укомплектовали всем необходимым для боевой службы, а 5 августа она прибыла в Мурманск, где на ее основе была сформирована Северная военная флотилия — ядро будущего Северного флота. Таким образом, ЭОН продолжалась примерно два с половиной месяца.В дальнейшем тем же маршрутом из Ленинграда и Кронштадта на Север переправили еще несколько эсминцев, сторожевых кораблей и более десятка подводных лодок. Подозреваю, что именно эти переброски и были главной целью строительства Беломорканала.Подводная лодка "Декабрист" - первенец подводных сил Северного флота."Декабрист" на Ладоге.Спецбаржа для транспортировки подводных лодок по Беломорканалу.Эсминец "Урицкий" еще в Кронштадте.Сторожевой корабль "Ураган".22 июля на пароходе "Товарищ Анохин" в порт Сорока по Беломорканалу прибыли товарищи Сталин, Ворошилов, Киров и Ягода. Там они осмотрели пришедшие двумя днями ранее корабли ЭОН. В честь этого эпохального события в Сороке был воздвигнут огромный монумент, простоявший до начала 1960-х годов.Слева — руководитель и организатор ЭОН, а затем — первый командир Северной военной флотилии З.А.Закупнев с женой и сыном. Справа — первый командующий Северным флотом флагман 1-го ранга К.И. Душенов. Что характерно, оба оказались врагами народа. Закупнев расстрелян в 1937 году, а Душенов — в 1940-м.