Со времён Петра Великого

Отечественный Военно-морской флот имеет более чем трёхвековую историю. На его пути были и выдающиеся победы, и тяжёлые утраты. С зарождением флота возникла и традиция торжеств по случаю побед и знаменательных событий.В России праздник флота отмечали с начала XVIII века. Идея ежегодного торжества принадлежала Петру I. Именно при нём начали проводить воинские праздники, так называемые викториальные дни.В 1714 году молодой Российский флот одержал первую крупную морскую победу у мыса Гангут. Произошло это в день святого Пантелеймона. Пётр своим указом обязал ежегодно 27 июля (по старому стилю) отмечать этот праздник торжественными богослужениями, морскими парадами, шествиями войск, фейерверками и салютами. Это был первый флотский праздник, первый случай триумфального ввода в город кораблей русского флота после одержанной на море победы. Победа при Гангуте значима не только тем, что Россия укрепила своё положение на Балтийском море и перенесла военные действия на территорию противника, а ещё и тем, что благодаря ей были заложены основы многих традиций в отечественном Военно-морском флоте.Начиная с 1715 года день победы при Гангуте отмечался ежегодно наряду с годовщинами Полтавского сражения 1709 года – главной победы Русской армии в Северной войне, победы при Лесной в 1708 году и взятия крепости Орешек в 1702 году – первой победы в Северной войне. Впоследствии к ним добавилась и морская победа при Гренгаме, одержанная также в день святого Пантелеймона 27 июля 1720 года.Завершивший великую Северную войну (1700–1721) Ништадтский мирный договор был заключён 30 августа (по старому стилю) 1721 года. По этому случаю в Петербурге гуляли по улицам и катались по воде на баржах и верейках. В Москве же, где празднество происходило в декабре, маскарадная процессия состояла из множества поставленных на полозья судов различной величины и формы. Под предводительством самого Петра, командовавшего флагманским кораблём, процессия с музыкой и пушечной пальбой двигалась по улицам столицы.В 1723 году во вторую годовщину Ништадтского мира вводится новая традиция. По решению Петра в Санкт-Петербург был привезён «дедушка русского флота», как сам император назвал свой ботик. Ботик был торжественно встречен 30 мая 1723 года на Неве у стен Александро-Невского монастыря Невским флотом – флотилией частных судов в Петербурге. По приказу Петра I участие в церемонии встречи ботика было обязательным. Владельцы судов, не явившиеся на встречу, были строго наказаны. На следующий день ботик в сопровождении кораблей Невского флота перешёл к Петропавловской крепости, салютовавшей ему 31 выстрелом. На приветствие ботик ответил тремя выстрелами.В 1920 году по предложению штаба Морских сил Балтийского моря в ближайший к 18 мая выходной день в Петрограде стали отмечать День Красного флотаПервая встреча ботика с боевыми кораблями Балтийского флота состоялась 11 августа 1723 года накануне второй годовщины Ништадтского мира. В честь этого события корабли выстроились в линию на Кронштадтском рейде.Как известно, Пётр I после этого грандиозного морского парада повелел: «Ботик 30 числа августа для торжествования выводить повсегодно на воду и иметь при Александро-Невском монастыре». Однако после кончины императора эта традиция не соблюдалась. Лишь дважды – во времена Елизаветы Петровны в 1744 и 1745 годах – ботик был показан флоту, а практика морских парадов становится нерегулярной и чаще проводится как элемент совместного с сухопутными войсками торжества.При Екатерине II в 1796 году по случаю отправки эскадры адмирала Г.А. Спиридова в Средиземное море на войну с Турцией также состоялся морской парад.В царствование Александра I проводился высочайший смотр эскадры адмирала Д.Н. Сенявина, а также при праздновании столетия со дня основания Петербурга на Неве 16 мая 1803 года «дедушка русского флота» находился на шкафуте 110-пушечного корабля «Гавриил», стоявшего на Неве против Сенатской площади. Почётными стражами ботика были четыре столетних моряка Петровской эпохи. В 1828 году подобный смотр эскадры того же адмирала Д.Н. Сенявина с участием ботика проводил Николай I.В последний раз ботик был показан флоту на морском параде в 1836 году. Император Николай I распорядился установить его на пароход «Геркулес». Все корабли Балтийского флота были выстроены под флагом 84-летнего адмирала Романа Кроуна на кронштадтском рейде в три линии. И по сигналу императора «Геркулес» с ботиком на палубе прошёл, принимая почести, между линиями кораблей. Стоявшие на рейде расцвеченные флагами иностранные суда при приближении «Геркулеса» также салютовали ему флагами.Десятилетняя годовщина победы при Гангуте была последней, отмечавшейся при жизни Петра I. После 1724 года традиция гангутско-гренгамского флотского праздника в его прежней форме с орудийными залпами, расцвечиванием кораблей флагами постепенно угасла. Этот викториальный день отмечали лишь богослужением.Петровская традиция возродилась в середине XIX века. В Морском уставе 1853 года появилось предписание в день Гангутской виктории наряду с церковными службами производить салют и расцвечивать корабли флагами. Полагалось производить 21 выстрел с каждого корабля. Закреплён этот церемониал был и в последующих Морских уставах 1885 и 1899 годов. Такой порядок празднования в Российском флоте сохранялся вплоть до 1917 года.В период правления Александра III и Николая II количество высочайших смотров и морских парадов сократилось. Большие торжества с привлечением Военно-морского флота проводились в 1903 году по случаю 200-летия Санкт-Петербурга. Практиковались построения кораблей и по случаям визитов в Россию заморских высоких особ. Но о постоянстве таких событий или традиционности говорить не приходилось.В Морском уставе 1853 года появилось предписание в день Гангутской виктории производить салют и расцвечивать корабли флагамиВ 1920 году по предложению штаба Морских сил Балтийского моря в ближайший к 18 мая выходной день в Петрограде стали отмечать День Красного флота. Именно в этот день (7 мая по старому стилю) в 1703 году русские воины одержали первую победу на Балтике: в абордажном бою под общим командованием Петра I были захвачены два шведских военных судна: бот «Гедан» и шнява «Астрильд». В ознаменование первой морской победы над шведами в устье Невы 18 мая (по новому стилю) считается днём основания Балтийского флота и отмечается ежегодно как один из важных флотских праздников.В 1920-е годы на Неве устраивались парады кораблей Балтийского флота и водноспортивные праздники. Фасады зданий украшали государственной и морской символикой, флагами расцвечивания. Моряки проходили торжественным маршем под звуки оркестра по площади Урицкого (Дворцовая площадь). Затем на площади устраивали спортивный праздник, и краснофлотцы демонстрировали силу и ловкость.Кульминацией спортивного праздника были состязания по перетягиванию каната. Руководство молодой Советской Республики сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников 1 Мая и 7 Ноября. Однако День Красного флота отмечался лишь несколько лет подряд и постепенно «угас».Таким образом, можно считать, что День Военно-морского флота и традиция проведения военно-морских парадов возникли ещё во времена царствования Петра I. Однако практически во всех современных источниках отмечается, что впервые в нашей стране День ВМФ с проведением военно-морских парадов на всех флотах и флотилиях стали отмечать в 1939 году.В Советском Союзе День Военно-морского флота был установлен постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июля 1939 года. В постановлении говорилось: «В целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР и стоящих перед ним задач установить День Военно-Морского Флота Союза ССР». Любопытно, что в 1939 году День Военно-морского флота отмечался 24 июля, что совпало с днём рождения народного комиссара ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова. Существует версия, что это был своеобразный подарок вождя молодому наркому и аванс на будущее.Впоследствии День Военно-морского флота стали отмечать в последнее воскресенье июля, поскольку этот день, по данным метео­наблюдений, является самым тёплым на всех флотах нашей страны.