Двойной теракт в Багдаде

Очередная террористическая атака произошла в столице Ирака. В Багдаде террористы-смертники привели в действие взрывные устройства, находившиеся в двух автомобилях. Один из автомобилей взорвался в непосредственной близости от полицейского участка в районе Абу-Дашир (Абу-Дшейр) на юго-западе города.По предварительной информации, погибли не менее 13 человек. Ещё около двадцати получили ранения. Шестеро из них, по сообщению медиков, находятся в крайне тяжёлом состоянии.Буквально несколько минут назад поступило сообщение о том, что в багдадском квартале Каррада сотрудники сил правопорядка обнаружили ещё один заминированный автомобиль. Взрывотехники сумели обезвредить находившееся в нём взрывное устройство.Только в текущем году от рук террористов в Багдаде погибли и пострадали уже более 400 человек. При этом официальные власти Багдада не в состоянии выстроить полноценную систему безопасности и защитить население от террора, несмотря на заявления западных властей о "всесторонней поддержке иракской демократии". В западной прессе тем временем к терактам на Ближнем Востоке относятся с явной прохладцей, предпочитая их попросту не замечать.