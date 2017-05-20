10:32 20 мая

Двойной теракт в Багдаде

Очередная террористическая атака произошла в столице Ирака. В Багдаде террористы-смертники привели в действие взрывные устройства, находившиеся в двух автомобилях. Один из автомобилей взорвался в непосредственной близости от полицейского участка в районе Абу-Дашир (Абу-Дшейр) на юго-западе города.

По предварительной информации, погибли не менее 13 человек. Ещё около двадцати получили ранения. Шестеро из них, по сообщению медиков, находятся в крайне тяжёлом состоянии.




Буквально несколько минут назад поступило сообщение о том, что в багдадском квартале Каррада сотрудники сил правопорядка обнаружили ещё один заминированный автомобиль. Взрывотехники сумели обезвредить находившееся в нём взрывное устройство.

Только в текущем году от рук террористов в Багдаде погибли и пострадали уже более 400 человек. При этом официальные власти Багдада не в состоянии выстроить полноценную систему безопасности и защитить население от террора, несмотря на заявления западных властей о "всесторонней поддержке иракской демократии". В западной прессе тем временем к терактам на Ближнем Востоке относятся с явной прохладцей, предпочитая их попросту не замечать.


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 07:26
    Это никогда не закончится...Хорошо,что мы забывать стали,что это такое-спасибо спецам нашим-работают... hi
    МПК105
    1. рич Сегодня, 08:01
      Людей жалко. Только в этом году в одном Багдаде пострадало более 400 человек от терактов.
      рич
      1. Тралл Сегодня, 08:05
        Карта терактов в Багдаде за 10 лет.
        Тралл
        1. рич Сегодня, 08:09
          Картина пугающая
          рич
        2. Чёрный Сегодня, 08:55
          дивиденды американской демократии...
          Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 07:27
    Была страна.Был Хусейн.И был порядок и развитие..Пришли заштатники.И нет того,прежнего.Всего.
    210окв
    1. Комментарий был удален.
    2. Ныробский Сегодня, 10:03
      Цитата: 210окв
      Была страна.Был Хусейн.И был порядок и развитие..Пришли заштатники.И нет того,прежнего.Всего.

      Ага............Одна сплошная "демократия".
      Ныробский
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    В Багдаде терракт, в Ливии атака боевиков больше 150 погибших -вот вам и "западная демократия "в действии.
    Изгоняющий либероидов
    1. donavi49 Сегодня, 08:03
      В Ливии Шура покрошлила солдат Хафтара, которые шли с местного парада. Вот этих.


      Там была атака ингимаси - полноценная, а не просто подрыв. Задача максимум была грохнуть Хафтара и египетского генерала, который прибыл на парад. Но застряли в коробках.
      donavi49
  4. капрал Сегодня, 09:23
    В западной прессе тем временем к терактам на Ближнем Востоке относятся с явной прохладцей, предпочитая их попросту не замечать.

    Можно подумать наши на...компост в истерике исходят. То же можно сказать и про Новороссию. request
    капрал
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