10:39 20 мая

"Онижедети" против "онижедетей" на Украине

Накануне в центре Киева – под окнами администрации президента Украины – прошёл митинг против решения властей о блокировке социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Обращает на себя внимание тот факт, что митингующими были подростки и представители молодёжи, которые, по данным украинских служб мониторинга, являются наиболее активными пользователями упомянутых социальных сетей.

На плакатах у молодых людей и девушек содержались призывы отменить закон, запрещающий российские социальные сети на Украине. Об этом сообщает украинский информационный портал «Информатор» .

"Онижедети" против "онижедетей" на Украине



Надписи на плакатах: «Save VK», «Без ВК нам жизнь горька», «Верните информационную свободу».

Проведение митинга в итоге было остановлено киевской полицией.



Между тем, украинские радикалы из числа представителей молодёжи, если можно так выразиться, другой ветви начали распространять угрозы в адрес тех, кто выступает за отмену запрета работы российских социальных сетей на Украине. Вышедших в поддержку ВК украинцев назвали «сепаратистами» и «прокремлёвскими силами».

Стало известно о том, что акцию протеста против запрета ряда российских сайтов и использования российских компьютерных программ, включая 1С, готовят представители украинского малого бизнеса. По заявлениям экспертов, именно малый бизнес Украины понесёт наиболее существенные потери от запрета, введённого ВРУ и поддержанного Порошенко.



Использованы фотографии: http://informator.news
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Комментарии 31

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  1. Чёрный Сегодня, 09:19
    Хренушки им в пятачки - голубые и розовые, а не соцсети. Пущай досыта наедятся "демократии" wassat
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:24
      ЦЕНЗР.net им в помощь..Отличная украинская соц. сеть!
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 09:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        ЦЕНЗР.net им в помощь..Отличная украинская соц. сеть!

        это сайт smile
        Чёрный
        1. Синьор Помидор Сегодня, 09:41
          Цитата: Чёрный
          Цитата: ОТДЕЛ
          ЦЕНЗР.net им в помощь..Отличная украинская соц. сеть!

          это сайт smile


          М-хм, значит, вконтакте - это не сайт... И однокласники не сайт. Интересно, а топвар.ру - это что?
          Синьор Помидор
          1. dorz Сегодня, 10:13
            Скоро запретят таблицу Менделеева, щи и русскую водку. sad
            dorz
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:41
          Цитата: Чёрный
          Цитата: ОТДЕЛ
          ЦЕНЗР.net им в помощь..Отличная украинская соц. сеть!

          это сайт smile

          Я знаю...США помогут и товаищи превратить это в глобальную украинскую соц сеть! Или я не прав.?
          ОТДЕЛ
          1. Монос Сегодня, 09:52
            Давайте все поддержим яростный народный протест! Панду геть! Э... чё там ещё быо-то..? А, ладно! Мы не рабы, рабы не мы! "Вста-ава-ай проклятьем заклеймё-ё-.ённый весь мир пузатых хомяков..."
            Монос
            1. Ефрейтор Валера Сегодня, 10:05
              Сколько рагулей разом забанили! Ай хороший закон!
              Ефрейтор Валера
              1. Монос Сегодня, 10:15
                Цитата: Ефрейтор Валера
                Сколько рагулей разом забанили! Ай хороший закон!

                И Пятро Ляксеич получает премию "Модератор года."! smile
                Монос
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:26
    Вот же дятлы опилочно-стружечные ... lol
    bouncyhunter
    1. Тралл Сегодня, 09:30
      Отдаю Украине бесплатно идею названия собственной социальной сети:
      "Пейджер" smile
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
        Цитата: Тралл
        Отдаю Украине бесплатно

        Бесплатно из уважения к статусу "онижедети" ? laughing
        bouncyhunter
    2. МПК105 Сегодня, 09:34
      Зачем же так-
      Паш,прости,Братишк-но,кроме смеха,у меня никаких эмоций больше не вызывают новости С Украины"Братской"...Не обессудь... hi
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
        Да ладно тебе , Лёха . Мне и самому смешно и грустно ...
        bouncyhunter
  3. Ростовчанин Сегодня, 09:27
    Петро продолжает рубить сук, на котором сидит...
    Ростовчанин
    1. Чёрный Сегодня, 09:29
      Цитата: Ростовчанин
      Петро продолжает рубить сук

      Они его сами презиком избрали... laughing
      Чёрный
    2. papas-57 Сегодня, 09:38
      Если бы Петро ещё что-то решал. За него решают другие, а он работает попугаем озвучивая эти инструкции.
      papas-57
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:29
    Укропчике власти от "стрельбы в ногу" перешли ( в силу малой эффективности этого) к стрельбе между ног. Совершенно оторвавшись от реалий, ВРУ ( а именно она имеет власти больше, чем презик, в этой парламентско - президентской "республике") зафонтанировала разрушительными проектами законов. При этом Порошенко подписывает их, видимо, не читая. Лодку продолжают раскачивать. Уже бортами черпает. План "Шатун" в действии? laughing
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 09:33
      Я очень завидую украинцам. У них там тоже кризис, тоже зарплаты урезают, а коммуналка дорожает. Но зато у них весело, у них цирк, у них клоуны. А у нас скукатища wassat
      Чёрный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:47
        Цитата: Чёрный
        Я очень завидую украинцам. У них там тоже кризис, тоже зарплаты урезают, а коммуналка дорожает. Но зато у них весело, у них цирк, у них клоуны. А у нас скукатища wassat

        Я им если честно, тоже завидую, а мы скучно живем.. laughing
        Пора тоже повеселится , как в старые добрые времена...

        Так хочу умереть...Чтобы на пулеметы! soldier
        ОТДЕЛ
        1. Чёрный Сегодня, 09:49
          Цитата: ОТДЕЛ
          Так хочу умереть...

          Запишись в добровольцы - подорви колонну игил... laughing
          Чёрный
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:03
            Цитата: Чёрный
            Цитата: ОТДЕЛ
            Так хочу умереть...

            Запишись в добровольцы - подорви колонну игил... laughing

            Чертей и без меня мочат ..
            А я так хочу еще...

            Вы не знаете как душа болит и стонет читая все это..
            ОТДЕЛ
      2. user1212 Сегодня, 10:31
        Цитата: Чёрный
        Я очень завидую украинцам. У них там тоже кризис, тоже зарплаты урезают, а коммуналка дорожает. Но зато у них весело, у них цирк, у них клоуны. А у нас скукатища

        Так надо меньше работать и больше на митинги ходить тогда и у нас такой цирк будет laughing
        user1212
  5. brasist Сегодня, 09:38
    По всей видимости от скакания начинают потихоньку очищаться мозги от опилок и пропадает любовь к зомбоферме...
    brasist
  6. НЕКСУС Сегодня, 09:42
    А молодежь то украинская совсем не желает быть изолирована от русскоязычного мира то...ведь есть Фейсбук,Твиттер,Инстаграм,а они возмущаются по поводу российских соц.сетей. То есть процесс изоляции от России и русскоязычного коснулся их лично. А до этого момента,плевать им было,что творится в Киеве и вообще с Украиной...
    НЕКСУС
  7. samarin1969 Сегодня, 09:46
    Осталось ввести латиницу и католичество...и будут "младополяки".
    samarin1969
  8. NUR Сегодня, 09:54
    Антисоветский тоталитарный режим.
    NUR
  9. Berkut24 Сегодня, 10:10
    Не за горами запрет кружевных трусиков из Иваново.
    Berkut24
  10. Molot1979 Сегодня, 10:26
    Еще не раз вспомнят Яныка добрым словом. Вот когда свобода была.
    Molot1979
  11. Alexaner Arier Сегодня, 10:29
    а что россияне не понимают что из в гетто загоняют. укроанцисты как раз и меют цель уничтожить русский язык и кусскую культуру у русского населения украины. из 35 оставшихся миллионов примерно 25млн русские и 10 млн западецев. при той многолетней политике что ведут власти власти россии на свой замыкание в границах россии что бы позволено было американцами воровать в стране как хотят и в каках хотят размерах, россия уже потеряла все многомиллионные населения в странах бывшего ссср. все видят трусливость и никчемность властей россии поэтому уважение в мире потеряно. на россию могут плевать все кому хочется, и западенцы, и прибалты, и поляки, и чехи, и венгры и так далее........... россия утираестся и несёт какую то чушь.
    Alexaner Arier
  12. victorrat Сегодня, 10:37
    Конечно, бездари Порошенко показалось что закрыть сайты легче, чем построить стену, которую уже распилили. Заблокированы счета Яндекса и ВКонтакте, что и являлось главной целью. И СБУ работёнку нашёл. Выявить всех сепаратистов, кто на русском общается. Укронацисты уже книги сжигают, факельные шествия проводят, а теперь перещеголяли Гитлера! Они понимают, что в интернете есть угроза! Героическим усилием хунты будут устранять.
    victorrat
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