"Онижедети" против "онижедетей" на Украине
Накануне в центре Киева – под окнами администрации президента Украины – прошёл митинг против решения властей о блокировке социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Обращает на себя внимание тот факт, что митингующими были подростки и представители молодёжи, которые, по данным украинских служб мониторинга, являются наиболее активными пользователями упомянутых социальных сетей.
На плакатах у молодых людей и девушек содержались призывы отменить закон, запрещающий российские социальные сети на Украине. Об этом сообщает украинский информационный портал «Информатор» .
Надписи на плакатах: «Save VK», «Без ВК нам жизнь горька», «Верните информационную свободу».
Проведение митинга в итоге было остановлено киевской полицией.
Между тем, украинские радикалы из числа представителей молодёжи, если можно так выразиться, другой ветви начали распространять угрозы в адрес тех, кто выступает за отмену запрета работы российских социальных сетей на Украине. Вышедших в поддержку ВК украинцев назвали «сепаратистами» и «прокремлёвскими силами».
Стало известно о том, что акцию протеста против запрета ряда российских сайтов и использования российских компьютерных программ, включая 1С, готовят представители украинского малого бизнеса. По заявлениям экспертов, именно малый бизнес Украины понесёт наиболее существенные потери от запрета, введённого ВРУ и поддержанного Порошенко.
На плакатах у молодых людей и девушек содержались призывы отменить закон, запрещающий российские социальные сети на Украине. Об этом сообщает украинский информационный портал «Информатор» .
Надписи на плакатах: «Save VK», «Без ВК нам жизнь горька», «Верните информационную свободу».
Проведение митинга в итоге было остановлено киевской полицией.
Между тем, украинские радикалы из числа представителей молодёжи, если можно так выразиться, другой ветви начали распространять угрозы в адрес тех, кто выступает за отмену запрета работы российских социальных сетей на Украине. Вышедших в поддержку ВК украинцев назвали «сепаратистами» и «прокремлёвскими силами».
Стало известно о том, что акцию протеста против запрета ряда российских сайтов и использования российских компьютерных программ, включая 1С, готовят представители украинского малого бизнеса. По заявлениям экспертов, именно малый бизнес Украины понесёт наиболее существенные потери от запрета, введённого ВРУ и поддержанного Порошенко.
Использованы фотографии: http://informator.news
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