19:44 20 мая

В батальоне НАТО В Латвии будут служить военнослужащие шести стран

Международный батальон НАТО, который разместится в Латвии с июня, будет состоять из 1138 военных из шести стран: Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, передает РИА Новости сообщение информационного портала Минобороны республики sargs.lv

На саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля 2016 года было принято решение разместить на восточном фланге Североатлантического альянса — в Польше и странах Балтии — четыре сводных батальона. Также было решено, что подразделение альянса в Латвии возглавит Канада.




По данным латвийского Минобороны, вооруженные силы Канады направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведывательный взвод.

Второй по численности будет группа из Испании: 300 военнослужащих из механизированной пехотной роты. Также Испания направит в Латвию бронемашины, танки, военных инженеров и элементы поддержки.

Из Италии прибудет рота в составе 160 пехотинцев и бронемашины. Польша в Латвию направит танковую роту с элементами поддержки в составе 160 военнослужащих. Словения направит 50 солдат, а Албания — 18 саперов.

В начале мая в Латвию уже была доставлена первая военная техника и экипировка из Канады для батальона НАТО.

Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
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Комментарии 28

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  1. sgazeev Сегодня, 17:29
    На развод латышей,а то вымирают,бедненькие. drinks
    sgazeev
    1. Pirogov Сегодня, 17:33
      Цитата: sgazeev
      На развод латышей,а то вымирают,бедненькие.

      А что евро выводок Вы думаете потом не сбежит из Латвии ?Как раз наоборот побегут по всему миру папиков искать.))
      Pirogov
      1. рич Сегодня, 17:43
        Международный батальон НАТО, который разместится в Латвии с июня, будет состоять из 1138 военных из шести стран: Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, передает РИА Новости


        Испанцы наверняка сходят на экскурсию "по месам боевой славы" своих соотечественников из голубой дивизии. Заодно и цветочки положат на могилки. Там их много - около 5тысяч
        За время боёв с Красной Армией на территории Латвийской ССР Голубая дивизия понесла следующие потери:
        4957 убитых
        8766 раненых
        326 пропавших без вести
        372 попавших в плен
        452 не боевые потери
        7800 заболели
        рич
        1. Svarog51 Сегодня, 17:54
          Вот если только венки возложить, а то так и просится - "Урок не в прок".
          Svarog51
          1. Тралл Сегодня, 17:59
            Срочно нужны новые газоны. Интернационал хочет сцать красиво. smile
            Тралл
            1. Svarog51 Сегодня, 18:10
              Вот разумная мысль. Пусть клумбы и газоны вскопают и засеют. А потом на свой труд нагадят. good
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 18:23
                Цитата: sgazeev
                На развод латышей,а то вымирают,бедненькие. drinks


                Не поможет , там слишком много нетрадицианалов , им бы кто что то почесал. laughing
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 18:35
                  Ежели только граблями али вилами. Таких мы только традиционно можем причесать или почесать. wassat
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 18:42
                    Ага , держаком.
                    cniza
                    1. Svarog51 Сегодня, 18:46
                      Не дай бог, им понравится.
                      Svarog51
                      1. cniza Сегодня, 18:49
                        Ничего , держаков хватит.
                        cniza
  2. новичок Сегодня, 17:29
    ещё один городок потонет в фекалиях laughing
    новичок
    1. Монос Сегодня, 17:50
      Цитата: новичок
      ещё один городок потонет в фекалиях laughing

      Не-е-ет... Там по программе "особого партнёрства" туалеты в казармах будет чистить специальное подразделение армии Украины.
      Монос
      1. новичок Сегодня, 17:56
        вот те на! до сих пор я думал, что прачечной и клозетами в нато заведуют латыши, ну и швейными тоже.
        новичок
        1. NIKNN Сегодня, 18:54
          Цитата: новичок
          вот те на! до сих пор я думал, что прачечной и клозетами в нато заведуют латыши, ну и швейными тоже.

          Приоритеты меняются и за это борьба идет не хилая...
          NIKNN
  3. volodya Сегодня, 17:38
    Будет много разнокалиберных детей!
    volodya
  4. Горный стрелок Сегодня, 17:45
    А вот и не подерутся! wassat не хотел бы я командовать такой разношёрстной компанией. Ещё во времена СССР такие части, с большими землячествами, считались очень проблемными.
    Горный стрелок
    1. лысова Сегодня, 17:52
      Что то они слабенькое войско поставили. Наше обыкновенное отделение их на уши поставит. И я не утрирую. А это всё для галочки, ну и порадиски - ну и длб эта прибалтика.
      лысова
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:49
    Международный батальон НАТО, который разместится в Латвии с июня, будет состоять из 1138 военных из шести стран: Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании

    Типа они все знают английский? Албанцев то понятно можно на свинарник или продсклад отправить там говорить не надо, "за умных" сойдут...., а остальные, в сержантских и офицерских клубах перестреляют друг друга по пьяни....
    DOCTOR ZLO
  6. sabakina Сегодня, 17:53
    Международный батальон НАТО, который разместится в Латвии с июня, будет состоять из 1138 военных из шести стран: Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании
    Очевидно, эсперанто они у себя учат с грудного возраста.
    sabakina
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:59
      Там в ходу Русский матерный -он воедино их соеденяет wassat
      Изгоняющий либероидов
    2. Masya Masya Сегодня, 17:59
      Очевидно, эсперанто они у себя учат с грудного возраста

      Вы льстите их умственным способностям... wink
      Masya Masya
      1. sabakina Сегодня, 18:19
        Значит, клинопись! Да, Марина? love
        sabakina
        1. Masya Masya Сегодня, 18:21
          даже клинопись много... только жестами и мычанием... lol будут общаться под грустное мычание, под радостное ржание... laughing
          Masya Masya
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:57
    Они там не подерутся? lol Скоро тот регион станет самым милитанизированным по количеству техники на одну прибалтоособь fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 18:04
      железные джунгли... wink
      Masya Masya
  8. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 19:06
    А чё хохлы там не присутствуют?Ониж нацикам свои.
    Мальчиш Кибальчиш
  9. LÄRZ Сегодня, 19:42
    Интерперетрах.
    LÄRZ
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