22:06 20 мая

"Весенний шторм" в Эстонии: третье ЧП за неделю

Двое британских военнослужащих пострадали в пятницу в результате ДТП, произошедшего во время учений "Весенний шторм" (Kevadtorm) в Эстонии. Об этом сообщила местная газета Postimees, передает ТАСС

По данным издания, в волости Сонда близ деревни Соонурме бронетранспортер вылетел в кювет во время международных военных учений с участием стран НАТО и союзников в Эстонии. В результате пострадали 35-летний водитель и 33-летний пассажир.

"Весенний шторм" в Эстонии: третье ЧП за неделю



Британский офицер связи Джон Лайонс уточнил, что пострадавших госпитализировали.
Врачи практически сразу отпустили их. Сейчас они находятся в казарме
- сказал он.

Учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая. В них задействованы 9 тыс. военных республики, союзных и партнерских государств. Во время учений используется дислоцированная в Эстонии техника НАТО: танки и боевые машины пехоты.

Это уже третий инцидент за неделю, происходящий на учениях. 18 мая автомобиль Сил обороны Эстонии задел антенной линию электропередачи. По информации Err.ee, пострадали три военнослужащих-срочника. У одного из них тяжелые ранения.

17 мая в рамках учений произошло ДТП: грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на резервиста, который отражал атаки условного противника под его прикрытием. О состоянии пострадавшего информации нет.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 20

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  1. Подрезчик Сегодня, 20:55
    Ну молодцы вояки! А что-то быстро отпустили из госпиталя! А-а-а, наверное две шишки на двоих...
    Подрезчик
    1. Teberii Сегодня, 21:30
      Как только освобождаются из крепких объятий "русских разведчиц",сразу за руль,вот и результат ручки дрожат.
      Teberii
  2. Владимирец Сегодня, 20:56
    Учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая.

    Всё по легенде, народ штормит. yes
    Владимирец
  3. Монос Сегодня, 20:57
    Одно из двух: или поубивают друг друга, или Эстонию разнесут по брёвнышку.
    Монос
    1. sabakina Сегодня, 21:24
      Виктор, если даже электричество против них, так что говорить?
      sabakina
      1. pvv113 Сегодня, 21:36
        Это постоянный ток против, а переменный 50 раз в секунду - против, а 50 раз - за wink
        pvv113
    2. Чёрный Сегодня, 21:33
      Цитата: Монос
      Одно из двух: или поубивают друг друга, или Эстонию разнесут по брёвнышку.

      Тут главное им не мешать, не тревожить. laughing
      Чёрный
  4. Cartalon Сегодня, 20:57
    А при учениях Российской армии, также подробно будут освещать все ДТП?
    Cartalon
    1. LostCoast Сегодня, 21:02
      Цитата: Cartalon
      А при учениях Российской армии, также подробно будут освещать все ДТП?

      Ну вставляй уже картинку с тайфуном laughing
      LostCoast
    2. Офицер запаса Сегодня, 21:03
      Такие и подобные происшествия случаются во всех странах на многих учениях. И у нас в том числе. Смысл статьи в чем?
      Офицер запаса
      1. olegyurjewitch Сегодня, 22:01
        Цитата: Офицер запаса
        Такие и подобные происшествия случаются во всех странах на многих учениях. И у нас в том числе. Смысл статьи в чем?

        Смысл, в пострадавших ,заметьте, ПАССАЖИР !
        Цитата: Офицер запаса
        пострадали 35-летний водитель и 33-летний пассажир.
        olegyurjewitch
  5. Masya Masya Сегодня, 21:02
    штормит, ой штормит... девятый вал будет? what
    Masya Masya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:24
      Так одиннадцатый, пологаю, не меньше belay
      Изгоняющий либероидов
      1. Masya Masya Сегодня, 21:29
        Так одиннадцатый, пологаю, не меньше

        кто больше? winked
        Masya Masya
    2. sabakina Сегодня, 21:27
      Цитата: Masya Masya
      штормит, ой штормит... девятый вал будет? what

      Марина, они первый не переживут! Какой нахрен девятый?
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 21:37
        Вячеслав, не то что не переживут... не до живут просто... благополучно в потонут в отходах жизнедеятельности... laughing
        Masya Masya
  6. Mavrikiy Сегодня, 21:04
    17 мая в рамках учений произошло ДТП: грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на резервиста, который отражал атаки условного противника под его прикрытием. О состоянии пострадавшего информации нет.
    Что сообщать. Здоровье резко улучшилось и его отправили домой.
    Mavrikiy
  7. Вадим Голубков Сегодня, 21:18
    Цитата: Подрезчик
    Ну молодцы вояки! А что-то быстро отпустили из госпиталя! А-а-а, наверное две шишки на двоих...


    Они ещё морозов наших не знают, если в Норвегии на учениях в марте они замёрзли НАТОвские солдаты, а у нас по России...даже у нас в Подмосковье до минус 30 бьёт. Морпехи США замёрзли на учениях у границы с Россией
    http://baltnews.ee/mir/20170518/1015986091.html
    Вадим Голубков
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:22
    Черная улитка с пустыми ведрами переползла дорогу бронетранспортеру lol !Она была подослана САМИМ ...да да, вы поняли кем именно lol
    Изгоняющий либероидов
  9. APASUS Сегодня, 21:38
    Ни чего удивительного.Кто нибудь передвигался в колонне в 200 транспортных средств? Я вот передвигался.Как правило пару движков выходят из строя совсем ,один водитель умудриться заехать в дом и один " снайпер"найдет канал с возможностью roll over в верх колесами .Погибших не было ,но головы приходилось перевязывать идиётам
    APASUS
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