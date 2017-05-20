"Весенний шторм" в Эстонии: третье ЧП за неделю
Двое британских военнослужащих пострадали в пятницу в результате ДТП, произошедшего во время учений "Весенний шторм" (Kevadtorm) в Эстонии. Об этом сообщила местная газета Postimees, передает ТАСС
По данным издания, в волости Сонда близ деревни Соонурме бронетранспортер вылетел в кювет во время международных военных учений с участием стран НАТО и союзников в Эстонии. В результате пострадали 35-летний водитель и 33-летний пассажир.
Британский офицер связи Джон Лайонс уточнил, что пострадавших госпитализировали.
Учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая. В них задействованы 9 тыс. военных республики, союзных и партнерских государств. Во время учений используется дислоцированная в Эстонии техника НАТО: танки и боевые машины пехоты.
Это уже третий инцидент за неделю, происходящий на учениях. 18 мая автомобиль Сил обороны Эстонии задел антенной линию электропередачи. По информации Err.ee, пострадали три военнослужащих-срочника. У одного из них тяжелые ранения.
17 мая в рамках учений произошло ДТП: грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на резервиста, который отражал атаки условного противника под его прикрытием. О состоянии пострадавшего информации нет.
По данным издания, в волости Сонда близ деревни Соонурме бронетранспортер вылетел в кювет во время международных военных учений с участием стран НАТО и союзников в Эстонии. В результате пострадали 35-летний водитель и 33-летний пассажир.
Британский офицер связи Джон Лайонс уточнил, что пострадавших госпитализировали.
Врачи практически сразу отпустили их. Сейчас они находятся в казарме- сказал он.
Учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая. В них задействованы 9 тыс. военных республики, союзных и партнерских государств. Во время учений используется дислоцированная в Эстонии техника НАТО: танки и боевые машины пехоты.
Это уже третий инцидент за неделю, происходящий на учениях. 18 мая автомобиль Сил обороны Эстонии задел антенной линию электропередачи. По информации Err.ee, пострадали три военнослужащих-срочника. У одного из них тяжелые ранения.
17 мая в рамках учений произошло ДТП: грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на резервиста, который отражал атаки условного противника под его прикрытием. О состоянии пострадавшего информации нет.
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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