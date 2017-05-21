В КНР за два года были разоблачены около 20 агентов ЦРУ
С 2010-го по 2012 год спецслужбы Китая ликвидировали не менее 10-ти информаторов ЦРУ, всего было раскрыто от 18-ти до 20 завербованных американцами агентов, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.
По словам бывших американских чиновников, один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег во дворе одного из правительственных учреждений в Пекине.
Как отметили собеседники газеты, ЦРУ вербовало агентов «в самой глубине пекинской бюрократии». Среди привлеченных к сотрудничеству были граждане КНР, «разочарованные в правительстве».
Источники рассказали, что в 2011 году поток информации из Китая начал иссякать. ЦРУ и ФБР организовали совместное расследование. Оно проводилось в рамках операции «Мёдоед» (Honey Badger). Появились две основные версии: китайским спецслужбам удалось самостоятельно раскрыть шифр, с помощью которого ЦРУ общалось со своими источниками либо в Управлении появился предатель.
В конечном итоге «круг подозреваемых сузился до одного человека – бывшего сотрудника подразделения ЦРУ, осуществлявшего контроль за деятельностью в Китае», пишет газета. Однако собрать достаточный объем доказательств для его ареста не удалось. По словам собеседника, сегодня он проживает в другой азиатской стране.
По словам бывших американских чиновников, один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег во дворе одного из правительственных учреждений в Пекине.
Как отметили собеседники газеты, ЦРУ вербовало агентов «в самой глубине пекинской бюрократии». Среди привлеченных к сотрудничеству были граждане КНР, «разочарованные в правительстве».
Источники рассказали, что в 2011 году поток информации из Китая начал иссякать. ЦРУ и ФБР организовали совместное расследование. Оно проводилось в рамках операции «Мёдоед» (Honey Badger). Появились две основные версии: китайским спецслужбам удалось самостоятельно раскрыть шифр, с помощью которого ЦРУ общалось со своими источниками либо в Управлении появился предатель.
В конечном итоге «круг подозреваемых сузился до одного человека – бывшего сотрудника подразделения ЦРУ, осуществлявшего контроль за деятельностью в Китае», пишет газета. Однако собрать достаточный объем доказательств для его ареста не удалось. По словам собеседника, сегодня он проживает в другой азиатской стране.
Использованы фотографии: REUTERS
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