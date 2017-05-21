10:13 21 мая

В КНР за два года были разоблачены около 20 агентов ЦРУ

С 2010-го по 2012 год спецслужбы Китая ликвидировали не менее 10-ти информаторов ЦРУ, всего было раскрыто от 18-ти до 20 завербованных американцами агентов, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.

В КНР за два года были разоблачены около 20 агентов ЦРУ


По словам бывших американских чиновников, один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег во дворе одного из правительственных учреждений в Пекине.


Как отметили собеседники газеты, ЦРУ вербовало агентов «в самой глубине пекинской бюрократии». Среди привлеченных к сотрудничеству были граждане КНР, «разочарованные в правительстве».

Источники рассказали, что в 2011 году поток информации из Китая начал иссякать. ЦРУ и ФБР организовали совместное расследование. Оно проводилось в рамках операции «Мёдоед» (Honey Badger). Появились две основные версии: китайским спецслужбам удалось самостоятельно раскрыть шифр, с помощью которого ЦРУ общалось со своими источниками либо в Управлении появился предатель.

В конечном итоге «круг подозреваемых сузился до одного человека – бывшего сотрудника подразделения ЦРУ, осуществлявшего контроль за деятельностью в Китае», пишет газета. Однако собрать достаточный объем доказательств для его ареста не удалось. По словам собеседника, сегодня он проживает в другой азиатской стране.

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:56
    Большие деньги вкладываются в свержение власти Китая! Ведь они вторые после Японии кредиторы США..
    ОТДЕЛ
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
      Виталя , мои приветствия soldier drinks А "сломалка" не треснет ? wink
      bouncyhunter
    2. Адекватный Сегодня, 10:10
      В свержение власти в России денег вкладывается не меньше. Не дадим всяким "оппозиционерам" разрушить нашу Родину.
      Адекватный
  2. Nahatak Сегодня, 09:56
    Молодцы РАБОТАЮТ не то что некоторые!!! Только то и делают что орут, а некого не ловят и темболие не сажают за шпионство.
    Nahatak
    1. NIKNN Сегодня, 10:11
      Цитата: Nahatak
      темболие не сажают за шпионство.
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      ОТМЕНА ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
      Nahatak
      0 Teberii Сегодня, 09:57 Новый
      Заработать все хотят,а бывших сотрудников не бывает.
      Teberii
      1 RussianRoulette Сегодня, 09:59 Новый
      один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег
      Я исключительный человеколюб...но, видимо, что-то со мной избирательно не так...читая эти строки я испытал приятные ощущения.
      RussianRoulette
      1 МПК105 Сегодня, 10:02 ↑ Новый
      Я,получается,-тоже садист...
      МПК105
      0 a.s.zzz888 Сегодня, 10:04 Новый
      один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег во дворе одного из правительственных учреждений в Пекине.
      ... Китай особо не церемонится...
      a.s.zzz888
      0 avg-mgn Сегодня, 10:06 Новый
      один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег
      Как то не по китайски - застрелен (в назидание). Если в назидание - то расстрелян , а так - стреляли в воробья, а попали в тело.
      avg-mgn

      Таких не сажают...., их работать на себя заставляют и это самое секретное...Кто же такого сажать будет, это по крайней мере глупо, а вот когда уже бесполезен, могут сдать , чтобы другого спрятать...
      NIKNN
  3. Teberii Сегодня, 09:57
    Заработать все хотят,а бывших сотрудников не бывает.
    Teberii
  4. RussianRoulette Сегодня, 09:59
    один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег

    Я исключительный человеколюб...но, видимо, что-то со мной избирательно не так...читая эти строки я испытал приятные ощущения.
    RussianRoulette
    1. МПК105 Сегодня, 10:02
      Я,получается,-тоже садист... laughing hi
      МПК105
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег во дворе одного из правительственных учреждений в Пекине.

    ... Китай особо не церемонится...
    a.s.zzz888
  6. avg-mgn Сегодня, 10:06
    один из разоблаченных информаторов был застрелен (в назидание) на глазах у своих коллег
    Толмач двоешник! Как то не по китайски - застрелен (в назидание). Если в назидание - то расстрелян , а так - стреляли в воробья, а попали в тело.
    avg-mgn
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:09
    В КНР за два года были разоблачены около 20 агентов ЦРУ
    Мало!!! В России на сей предмет покопайтесь.Тут целый Клондайк.А у Братов бывших, золотая жила с вкралениями алмазов! feel
    Наблюдатель2014
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