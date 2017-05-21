14:13 21 мая

Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру

Специальное подразделение разведки Северной Кореи проводит кибератаки на финансовые учреждения по всему миру, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру


Подразделение 180 (разведки КНДР) вовлечено в хакерские атаки на финансовые институты, они взламывают аккаунты банков, а затем выкачивают деньги,
сказал агентству бывший северокорейский профессор информатики (сейчас проживает в РК) Ким Хын Кван.


По словам профессора, некоторые из его бывших студентов сейчас работают в северокорейской "киберармии".

Он добавил, что сотрудники подразделения зачастую уезжают из КНДР, чтобы не оставлять следов. С ним согласен заместитель главы МИД Южной Кореи Ан Чхон Ги.

КНДР осуществляет хакерские атаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак, а также использует их инфраструктуру в области информационных и коммуникационных технологий,
сказал агентству дипломат.

По словам источников, КНДР для осуществления атак нередко использует малайзийские компании.

Они открыто работают в сфере торговли или в IT-компаниях. Некоторые из них управляют сайтами или продают игровые программы,
рассказал экс-сотрудник южнокорейской полиции Ю Дон Нюль.

В МИД РК полагают, что разведка северного соседа стоит за взломами банков в Пакистане, Вьетнаме, Польше и на Филиппинах.

Использованы фотографии: РИА Новости / Наталья Селиверстова
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:34
    Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
    А как же мы???!!! laughing feel
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
      А как же мы???!!!

      Мы их обучаем...!))) Вот ,что настораживает , это почему у КНДР хим. оружие не находят ?
      ОТДЕЛ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:45
        ОТДЕЛ
        Мы их обучаем...!))) Вот ,что настораживает , это почему у КНДР хим. оружие не находят ?
        hi soldier
        Да,нелёгкие времена у них.Только бабло пока печатаь остаётся.А жвачками нас с джинсами уже не соблазнить.А хим оружие у корейцев обосновать нужно теперь.(Россия, чай не при алконавте)И махающий пробиркой негр в ООН не актуален нынче.
        Наблюдатель2014
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:57
          Цитата: Наблюдатель2014
          Да,нелёгкие времена у них.Только бабло пока печатаь остаётся.А жвачками нас с джинсами уже не соблазнить

          Истину глаглолите ..! Теперь мы начинаем условия выставлять.И за джинсы ,жувачку ЕЩЕ ОТОМСТИМ ! Унизили наше поколение , стыдно жутко мужики! angry
          ОТДЕЛ
          1. NIKNN Сегодня, 11:20
            Цитата: ОТДЕЛ
            И за джинсы ,жувачку ЕЩЕ ОТОМСТИМ !

            Да не будем мы мстить, не наше это как то, а вот посмотреть..., посмотрим как чего ляжет и куда... wink
            NIKNN
        2. cniza Сегодня, 11:18
          Цитата: Наблюдатель2014
          Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
          А как же мы???!!! laughing feel


          Сначала был Китай , потом мы , теперь КНДР... США везде отрабатывает по единому сценарию , сильно себя не утруждая.
          cniza
      2. НЕКСУС Сегодня, 10:57
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы их обучаем...!)))

        НЕКСУС
      3. Уэф Сегодня, 12:09
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Наблюдатель2014
        Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
        А как же мы???!!!

        Мы их обучаем...!))) Вот ,что настораживает , это почему у КНДР хим. оружие не находят ?

        А кто там ищет? Всё закрыто железным занавесом !
        Уэф
    2. arane Сегодня, 10:45
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
      А как же мы???!!! laughing feel

      С языка сняли.
      Как же я теперь жить с этим буду.....
      Даже обидно, блин!
      Меня же убедили уже, что Саурон всего лишь паж Путина.....
      arane
    3. Зяблицев Сегодня, 10:56
      Американцы все таки не последовательны или настолько уверовали в тупость массовки! В одной и той же статье может быть два взаимоисключающих параграфа, грубо говоря:"КНДР - нищая, тоталитарная страна, живущая в первобытнообщинном строе, имеющее в наличии лишь палку-копалку" и "спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру!" laughing
      Зяблицев
      1. Azim77 Сегодня, 11:34

        На фото - идет мощная кибератака. Используют высокоуровневые языки бейсик, паскаль, продвинутые спецы, например как на фото, компилируют код прямо в wordpad, не говоря уже о тех гуру, кто использует "блокнот" или игру "сапер".
        Azim77
        1. Seva100pol Сегодня, 11:50
          Погугли Lazarus Group APT. Атаки на sony, swift. Фрагмент кода в wannacry. А в блокноте много кто пишет когда саблайм открывать нет необходимости.
          Seva100pol
    4. Офицер запаса Сегодня, 11:07
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
      А как же мы???!!! laughing feel


      А что, про русских всемогущих хакеров уже забыли? Как-то быстро. Обидно даже...
      Офицер запаса
    5. ЮБОРГ Сегодня, 11:34
      Походу они что то попутали?! Они хотели это сказать о себе, но вовремя вспомнили кто им спать на даёт.
      ЮБОРГ
    6. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:29
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
      А как же мы???!!! laughing feel

      Мы такие же технически отсталые, у нас компы на перфокартах, санкции все решат... wink
      Наблюдатель 33
  2. МПК105 Сегодня, 10:36
    Вот ведь собаки такие... am Ату их,братья-американцы...ВСЕ АВИАНОСЦЫ туда...ВСЕ,и забомбить их в каменный век!!!И Китай,и Россию до кучи...Вы ведь к этому ведёте дело... wink
    МПК105
    1. Masya Masya Сегодня, 10:46
      ау!!! Алексей! ничего то, что мы рядом? belay
      Masya Masya
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:54
        МПК105
        Вот ведь собаки такие... am Ату их,братья-американцы...ВСЕ АВИАНОСЦЫ туда...ВСЕ,и забомбить их в каменный век!!!И Китай,и Россию до кучи...Вы ведь к этому ведёте дело..

        Masya Masya
        ау!!! Алексей! ничего то, что мы рядом?

        hi
        В воздухе витает страшный дух праздника ! Воскресенье! laughing Хоть на очередной бан не наговорить. lol drinks
        Наблюдатель2014
        1. Masya Masya Сегодня, 11:03
          Воскресенье — день тяжёлый,
          Хоть зовётся «день-бездельник».
          Но… такой, однако, клёвый…
          Жаль, что завтра понедельник. wink love
          Masya Masya
          1. МПК105 Сегодня, 11:15
            Прикинь-12 ТАКИХ ОРД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
            Зря,что-ли,строили laughing laughing laughing -
            Надо в дело пускать...Уфффф....Зря мне Главного Корабельного Старшину дали,дали бы Адмирала-ВЕСЬ МИР В ТРУХУ стёр бы,аж самому страшно стало-спички детям не игрушки... tongue
            МПК105
            1. Masya Masya Сегодня, 11:27
              [quoteВЕСЬ МИР В ТРУХУ стёр бы,аж самому страшно стало-спички детям не игрушки...][/quote]
              Ага, а потом выколупывайся из под радиоционного пепла, а там ядерная зима...ЖУТЬ!!!!
              Masya Masya
            2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:27
              МПК105
              Прикинь-12 ТАКИХ ОРД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
              И что?По две такие штуки с ядерныой бч в ответ .Одна на поверхности ,а вторая под воду АПЛ которая там,накрыть.
              Наблюдатель2014
            3. NIKNN Сегодня, 11:27
              Цитата: МПК105
              Прикинь-12 ТАКИХ ОРД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

              Плотно идут...цель хорошая..., сами свои противоракеты наверное при такой плотности сбивать будут... Тут уже сказывается "минимальный радиус поражения по моему....
              NIKNN
          2. NIKNN Сегодня, 11:25
            Цитата: Masya Masya
            Жаль, что завтра понедельник.

            Тут вот спорить бесполезно... no no Им бы понедельники взять да отменить...и могли бы жить crying
            NIKNN
        2. sabakina Сегодня, 11:30
          Сергей, у Вас сколько? Я вчера третий получил от смирнова, одного новоеврея педальным назвал. Конём. Только, причём тут детская игрушка? what
          sabakina
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:36
            sabakina
            Сергей, у Вас сколько?
            Предлагаю банами меряться! Один у меня.Пару месяцев назад начудил laughing feel
            Наблюдатель2014
            1. sabakina Сегодня, 11:40
              Со вчерашнего три. Еврею karich не понравилась лошадка с педалями.
              sabakina
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:46
                sabakina
                не понравилась лошадка с педалями.
                Нужно было лошадку с гибридным двиглом предлагать laughing hi
                Наблюдатель2014
                1. sabakina Сегодня, 11:50
                  Эт как? С одной педалью? what Надо порыскать на чердаке, может не выкинули?
                  sabakina
  3. APASUS Сегодня, 10:40
    Даже когда американцев ловят за руку,когда президент США выступает с речью и признает кибер шпионаж виноваты русские,китайцы или вот уже корейцы.
    APASUS
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:40
    КНДР осуществляет хакерские атаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак, а также использует их инфраструктуру в области информационных и коммуникационных технологий,

    Оказывается в нашем полку прибыло. wassat Теперь не только российские хакеры кошмарят бедных матрассов,но и корейские...глядишь,скоро и китайские с индийскими хакерами подтянутся. А самый цимис будет,когда иранские хакеры объявятся. laughing
    НЕКСУС
  5. Masya Masya Сегодня, 10:41
    у них там что, релюшка сработала? recourse чик и переключились... wink
    Masya Masya
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:44
    Ну надо же! А как же Путинские хакеры? Нас "сливают" wassat Наши хакеры не самые-самые? И теперь НЕ РОССИЯ главное пугало на американском огороде?
    Горный стрелок
  7. новичок Сегодня, 10:45
    ну а шо делать, если круго санкции. остаётся только взламывать банки санкционеров laughing . надо ж как то жить feel . если серьёзно, то меня умиляет, янки чудят по всему свету, всегда находя на кого спихнуть. воистину: “битый не битова везёт“.
    новичок
    1. Подрезчик Сегодня, 10:53
      Да треп это, мне кажется! Просто очередной фейк, дабы очередной раз обвинить КНДР, а то уже и подзабыли ее!
      Подрезчик
      1. новичок Сегодня, 10:56
        ну так а я о чём?
        новичок
  8. Познающий Сегодня, 10:49
    Если они такие умные ( Специальное подразделение разведки Северной Кореи проводит кибератаки на финансовые учреждения по всему миру...) ЧО они в КНДР такие бедные... recourse request
    Познающий
  9. prior Сегодня, 10:57
    А "пробирка" то оказывается северокорейская !
    Скучно, америкосики...
    prior
    1. Masya Masya Сегодня, 11:12
      Скучно, америкосики...

      wink
      Masya Masya
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:34
        Все верно, скучно и банально!
        ОТДЕЛ
  10. Olegater Сегодня, 11:05
    С такими высказываниями этих ........... на память приходит принятый конгрессом закон во времена обамыча - суть его в том, что кибер атаки совершенные в отношении сша приравниваются к объявлении реальной войны этим сша. В связи с этим у избранно-исключительных появляется повод для вторжения или разгром государства в военном плане. Вот и думай зачем такие законы принимают за несколько лет до такого или иного события. Я считаю, что план по нападению КНДР и развязывания войны в АТР были составлены задолго до таких обострений. А что мы еще не знаем!!!!!!!!
    Olegater
  11. Monster_Fat Сегодня, 12:01
    Скажу вам "по-секрету"-в США 90% населения не читает уже ничего из того где нужно прочесть больше трех-пяти предложений-они просто не могут сконцентрироваться на каком "огромном" тексте. Подавляющее большинства населения США новости не читает, а слушает и смотрит. Типичное американское утро-полусонное население лениво пожирает омлет с беконом и бобами или хлопья сидя в кафе, забегаловке разного вида или домa обязательно, смотря в телевизор, где вещает очередная говорящая голова....при этом слушая только местные новости, а международные пропускают мимо ушей, иногда только прислушиваясь, если они идут в режиме "вау!"....
    Monster_Fat
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:34
      Цитата: Monster_Fat
      Скажу вам "по-секрету"-в США 90% населения не читает уже ничего из того где нужно прочесть больше трех-пяти предложений-они просто не могут сконцентрироваться на каком "огромном" тексте.

      Мы это знаем ! И уже давно....

      А грабить ,они умеют и это мы тоже знаем... negative
      ОТДЕЛ
Картина дня