Американские СМИ: спецслужбы КНДР проводят кибератаки по всему миру
Специальное подразделение разведки Северной Кореи проводит кибератаки на финансовые учреждения по всему миру, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
По словам профессора, некоторые из его бывших студентов сейчас работают в северокорейской "киберармии".
Он добавил, что сотрудники подразделения зачастую уезжают из КНДР, чтобы не оставлять следов. С ним согласен заместитель главы МИД Южной Кореи Ан Чхон Ги.
По словам источников, КНДР для осуществления атак нередко использует малайзийские компании.
В МИД РК полагают, что разведка северного соседа стоит за взломами банков в Пакистане, Вьетнаме, Польше и на Филиппинах.
Подразделение 180 (разведки КНДР) вовлечено в хакерские атаки на финансовые институты, они взламывают аккаунты банков, а затем выкачивают деньги,сказал агентству бывший северокорейский профессор информатики (сейчас проживает в РК) Ким Хын Кван.
По словам профессора, некоторые из его бывших студентов сейчас работают в северокорейской "киберармии".
Он добавил, что сотрудники подразделения зачастую уезжают из КНДР, чтобы не оставлять следов. С ним согласен заместитель главы МИД Южной Кореи Ан Чхон Ги.
КНДР осуществляет хакерские атаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак, а также использует их инфраструктуру в области информационных и коммуникационных технологий,сказал агентству дипломат.
По словам источников, КНДР для осуществления атак нередко использует малайзийские компании.
Они открыто работают в сфере торговли или в IT-компаниях. Некоторые из них управляют сайтами или продают игровые программы,рассказал экс-сотрудник южнокорейской полиции Ю Дон Нюль.
В МИД РК полагают, что разведка северного соседа стоит за взломами банков в Пакистане, Вьетнаме, Польше и на Филиппинах.
Использованы фотографии: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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