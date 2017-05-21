Немецкие СМИ: Трамп намерен уничтожить ИГ на корню
Если всё пойдет по плану Дональда Трампа, репатриантов, возвращающихся с территорий, подконтрольных террористам в Сирии и Ираке, скоро не будет, пишет немецкая газета Bild. Трамп собирается уничтожить ИГ (группировка запрещена в РФ) на корню.
«Трамп не желает больше видеть репатриантов. Исламисты всё чаще возвращаются в свои родные страны. Часть из них избавляется от иллюзий, однако во многих случаях возникают подозрения, что террористы целенаправленно послали их назад, на родину, для осуществления террористической деятельности. С Трампа этого довольно», – приводит статью ИноTV .
По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, «иностранные боевики представляют стратегическую угрозу, если они возвращаются в Тунис, Куала-Лумпур, Париж, Детройт или куда-нибудь ещё». Поэтому нынешний план армейского руководства США состоит в следующем: «вместо того чтобы продолжать оттеснять террористов и прогонять их, теперь предполагается окружить их – чтобы уничтожить ИГ», заявил Мэттис.
В американской администрации этот план назвали «кампанией по уничтожению».
Мэттис отметил, что террористы к настоящему времени «потеряли 55% территорий, которые они захватили в Сирии и Ираке, однако по-прежнему контролируют сирийский город Ракка, а также части долины Евфрата и небольшую часть иракского города Мосул».
Сообщается, что дальнейшие действия против террористов Дональд Трамп обсудит с руководством Саудовской Аравии в ходе визита в Эр-Рияд.
«Есть большая проблема: Россия тоже ведёт борьбу в Сирии – причём на стороне диктатора Асада», – отмечает газета. Между тем глава Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд в пятницу заявил, что американская армия «успешно работает над разрешением конфликта интересов с Россией в отношении операций в Сирии при помощи обмена информацией». Данфорд также отметил, что Пентагон внес «предложение по дальнейшему улучшению ситуации», однако детали уточнять не стал, пишет немецкий таблоид.
«Трамп не желает больше видеть репатриантов. Исламисты всё чаще возвращаются в свои родные страны. Часть из них избавляется от иллюзий, однако во многих случаях возникают подозрения, что террористы целенаправленно послали их назад, на родину, для осуществления террористической деятельности. С Трампа этого довольно», – приводит статью ИноTV .
По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, «иностранные боевики представляют стратегическую угрозу, если они возвращаются в Тунис, Куала-Лумпур, Париж, Детройт или куда-нибудь ещё». Поэтому нынешний план армейского руководства США состоит в следующем: «вместо того чтобы продолжать оттеснять террористов и прогонять их, теперь предполагается окружить их – чтобы уничтожить ИГ», заявил Мэттис.
В американской администрации этот план назвали «кампанией по уничтожению».
Мэттис отметил, что террористы к настоящему времени «потеряли 55% территорий, которые они захватили в Сирии и Ираке, однако по-прежнему контролируют сирийский город Ракка, а также части долины Евфрата и небольшую часть иракского города Мосул».
Сообщается, что дальнейшие действия против террористов Дональд Трамп обсудит с руководством Саудовской Аравии в ходе визита в Эр-Рияд.
«Есть большая проблема: Россия тоже ведёт борьбу в Сирии – причём на стороне диктатора Асада», – отмечает газета. Между тем глава Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд в пятницу заявил, что американская армия «успешно работает над разрешением конфликта интересов с Россией в отношении операций в Сирии при помощи обмена информацией». Данфорд также отметил, что Пентагон внес «предложение по дальнейшему улучшению ситуации», однако детали уточнять не стал, пишет немецкий таблоид.
Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Стенин
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