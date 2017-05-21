14:16 21 мая

Немецкие СМИ: Трамп намерен уничтожить ИГ на корню

Если всё пойдет по плану Дональда Трампа, репатриантов, возвращающихся с территорий, подконтрольных террористам в Сирии и Ираке, скоро не будет, пишет немецкая газета Bild. Трамп собирается уничтожить ИГ (группировка запрещена в РФ) на корню.

Немецкие СМИ: Трамп намерен уничтожить ИГ на корню


«Трамп не желает больше видеть репатриантов. Исламисты всё чаще возвращаются в свои родные страны. Часть из них избавляется от иллюзий, однако во многих случаях возникают подозрения, что террористы целенаправленно послали их назад, на родину, для осуществления террористической деятельности. С Трампа этого довольно», – приводит статью ИноTV .


По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, «иностранные боевики представляют стратегическую угрозу, если они возвращаются в Тунис, Куала-Лумпур, Париж, Детройт или куда-нибудь ещё». Поэтому нынешний план армейского руководства США состоит в следующем: «вместо того чтобы продолжать оттеснять террористов и прогонять их, теперь предполагается окружить их – чтобы уничтожить ИГ», заявил Мэттис.

В американской администрации этот план назвали «кампанией по уничтожению».

Мэттис отметил, что террористы к настоящему времени «потеряли 55% территорий, которые они захватили в Сирии и Ираке, однако по-прежнему контролируют сирийский город Ракка, а также части долины Евфрата и небольшую часть иракского города Мосул».

Сообщается, что дальнейшие действия против террористов Дональд Трамп обсудит с руководством Саудовской Аравии в ходе визита в Эр-Рияд.

«Есть большая проблема: Россия тоже ведёт борьбу в Сирии – причём на стороне диктатора Асада», – отмечает газета. Между тем глава Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд в пятницу заявил, что американская армия «успешно работает над разрешением конфликта интересов с Россией в отношении операций в Сирии при помощи обмена информацией». Данфорд также отметил, что Пентагон внес «предложение по дальнейшему улучшению ситуации», однако детали уточнять не стал, пишет немецкий таблоид.

Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Стенин
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Комментарии 27

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  1. LostCoast Сегодня, 13:05
    Неужели будет заливных монархов бомбить?Ось це дило...
    LostCoast
    1. Pirogov Сегодня, 13:23
      Цитата: LostCoast
      Неужели будет заливных монархов бомбить?Ось це дило..

      Да это очередной анекдот западных сми .Не будет террористов кто будет выполнять грязные задания америки ?Кому кому а спокойная жизнь на земле америке точно не нужна , вампиру нужна кровь постоянно.
      Pirogov
    2. сибиралт Сегодня, 13:53
      Немецкий таблоид сказал. Таки, он же таблоид. Да и какой из Трампа военный стратег? laughing
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:06
    Трамп намерен уничтожить ИГ на корню

    Свежо предание , да верится с трудом ....
    bouncyhunter
    1. Подрезчик Сегодня, 13:11
      А как можно уничтожать, что сами создали? И интересно, не прошло 5 лет, как поняли, что нужно не оттеснять, а уничтожать! Смышленые парни...
      Подрезчик
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:12
      Паша hi хочу посмотреть как Трамп сам себе руки отрывать будет lol Ведь игил -плоть от плоти сша!
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        игил -плоть от плоти сша!

        Это знаешь ты , это знаю я - остальные предпочитают не знать и не думать об этом . Не все , Серёга , но многие ...
        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 13:29
          Это знаешь ты , это знаю я - остальные предпочитают не знать и не думать об этом

          скажу больше... Паша,они об этом ведать не ведовали и ведать не хотят...
          Masya Masya
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
            Маринушка ! love love love Ты меня правильно понимаешь ...
            bouncyhunter
  3. РусланНН Сегодня, 13:08
    Навряд ли он уничтожит то, что с таким трудом создавало ЦРУ столько лет.
    РусланНН
    1. volodya Сегодня, 13:31
      Цитата: РусланНН
      Навряд ли он уничтожит то, что с таким трудом создавало ЦРУ столько лет.

      volodya
    2. iConst Сегодня, 13:37
      Цитата: РусланНН
      Навряд ли он уничтожит то, что с таким трудом создавало ЦРУ столько лет.

      Ну, главного уже вышвырнул как нагадившего (хотя — почему как?) кота за шкирку. Глядишь — и сольют своих протеже.
      iConst
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:10
    Немецкие сми походу или что то не то ляпнули, или выдали желаемое за действительное! fool Трампу своя, корманная шайка боевиков очень выгодна именно для втюхивания "союзникам "оружия, для нахождения в регеоне американских военных баз....Они бы еще сбрендили будто Трамп желает с Северной Кореей восстановить "дружественные и добрососедские отношения "!!! fool fool fool
    Изгоняющий либероидов
  5. Masya Masya Сегодня, 13:15
    а чего это на корню? а не вместе с корнем??? чтобы... расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тваврь....
    Masya Masya
  6. pan.70 Сегодня, 13:18
    Кишка тонка у Трампа !
    pan.70
    1. МПК105 Сегодня, 13:41
      Кишка у меня тонка курить бросить...Трамп,как мой Старший,Димитрий Юриевич-Сказал,СДЕЛАЛ!!! good
      МПК105
    2. iConst Сегодня, 13:41
      Цитата: pan.70
      Кишка тонка у Трампа !

      А мож чё другое толстое? lol
      iConst
      1. Masya Masya Сегодня, 13:51
        А мож чё другое толстое?

        не подумайте плохого ШЕЯ!!! эту голову таскать такая шея нужна! а если завтра импичмент? полетит ведь... winked
        Masya Masya
        1. iConst Сегодня, 13:55
          Цитата: Masya Masya
          А мож чё другое толстое?

          не подумайте плохого ШЕЯ!!! эту голову таскать такая шея нужна! а если завтра импичмент? полетит ведь... winked

          Всё может быть, всё может быть.
          Но Ариэль Коэн (мы помним как его зовут по серпастому) считает, что пока-что импичмент не пройдёт.
          Так, что будут "качать" ситуацию.
          iConst
          1. Masya Masya Сегодня, 14:00
            извините конечно, Константин, но я бы сказала по другому.... не качать, а раскачивать... может где что и треснет...
            Masya Masya
            1. iConst Сегодня, 14:04
              Цитата: Masya Masya
              извините конечно, Константин, но я бы сказала по другому.... не качать, а раскачивать... может где что и треснет...

              А за что извиняться? Качать, раскачивать одни фаберже. Но ребята явно в угаре и границ не видят. Или что-то видят и это их пугает до у..ачки.

              А треснуть может-то им по башке. И нехило... laughing
              iConst
    3. Аскет Сегодня, 13:43
      Цитата: pan.70
      Кишка тонка у Трампа !

      Они Мосул берут уже больше года (операция началась 24 марта 2016)обещали к 8ноября. уже президент сменился а воз и ныне там. То же относится и к Ракке
      Аскет
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:24
    Неужели Трамп задумал СТРАШНОЕ? Заминирует и взорвёт Капитолий! Только так можно, ИМХО, решить вопрос с мировым терроризмом. am
    Горный стрелок
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:30
    Немецкие СМИ: Трамп намерен уничтожить ИГ на корню

    Сначало мы были шокированны.Потом ничего , успокоились.
    Наблюдатель2014
  9. silberwolf88 Сегодня, 13:34
    Лозунг типа ... Пчёлы против Мёда ...
    Значит есть уже ещё одна шайка/проект (талибан ... ДАИШ ... кто следующий) террористов которые будут дестабилизировать Мир и Восток в интересах США и их европейских шестёрок
    silberwolf88
  10. viktor. Сегодня, 13:51
    На корню! А корни то тянутся с США yes Уничтожит КОРЕНЬ? no
    viktor.
  11. chaldon Сегодня, 13:59
    И для этого разгонит ЦРУ США
    chaldon
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