Президент Филиппин: не позволю США относиться к стране, как к колонии

Это касается того, как Америка к этому относится. Вы все еще относитесь ко мне как к колонии? Шутите? Я не позволю вам относиться ко мне как к какому-нибудь колониальному губернатору. Мы независимая страна. Мы можем преодолеть трудности. Мы можем быть голодными, но на этот раз хотим, чтобы к нам относились достойно,

Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий. Когда она продает, то продает. Вам нужно? Берите. Она так поступает. Действует ли подобный подход в случае с Америкой? Нет. Потому что даже если президент скажет "да", госдепартамент скажет "нет", и конгресс тоже скажет "нет" и заявит о несоблюдении прав человека. Если образ действий таков, я не буду просить о помощи, стоя на коленях,

У нас сейчас рабочий альянс с Китаем, и я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны,