14:15 21 мая

Президент Филиппин: не позволю США относиться к стране, как к колонии

В понедельник президент Филиппин Родриго Дутерте прибудет с визитом в Москву. Накануне поездки он побеседовал с представителями российских СМИ, которым заявил, что не позволит США относиться к его стране как к колонии.

Президент Филиппин: не позволю США относиться к стране, как к колонии


Это касается того, как Америка к этому относится. Вы все еще относитесь ко мне как к колонии? Шутите? Я не позволю вам относиться ко мне как к какому-нибудь колониальному губернатору. Мы независимая страна. Мы можем преодолеть трудности. Мы можем быть голодными, но на этот раз хотим, чтобы к нам относились достойно,
цитирует президента РИА Новости .


Он также заявил, что не намерен покупать у американцев оружие.

Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий. Когда она продает, то продает. Вам нужно? Берите. Она так поступает. Действует ли подобный подход в случае с Америкой? Нет. Потому что даже если президент скажет "да", госдепартамент скажет "нет", и конгресс тоже скажет "нет" и заявит о несоблюдении прав человека. Если образ действий таков, я не буду просить о помощи, стоя на коленях,
подчеркнул Дутерте.

«Если моя страна рухнет, кто ее восстановит? США?», – задался он вопросом.

Президент отметил также, что внешняя политика Филиппин «сдвинулась с прозападного курса».

У нас сейчас рабочий альянс с Китаем, и я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны,
добавил он.

Ранее Дутерте прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа – Бараке Обаме. В частности он потребовал от Обамы не рассматривать Филиппины «как собачку на поводке». Он заявлял также, что Вашингтон может забыть о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами.

Однако с приходом к власти новой администрации филиппинский лидер сообщил, что Трамп его друг, и против Америки он ничего не имеет.

Использованы фотографии: AP Photo / Bullit Marquez, File
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Комментарии 9

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  1. kolkulon Сегодня, 13:50
    Какой недемократичный президент.
    kolkulon
    1. Комментарий был удален.
    2. Татьяна Сегодня, 13:57
      Президент Филиппин Родриго Дутерте говорит очень здраво!
      И в смелости ему тоже не откажешь! hi
      Татьяна
      1. Teberii Сегодня, 14:05
        Дутерте говорит то,что от него ожидают услышать.Прежде всего в Москве,коль он заговорил об оружии.
        Teberii
    3. iConst Сегодня, 13:58
      Цитата: kolkulon
      Какой недемократичный президент.

      А знаете в чём, по мнению Запада, его "недемократичность"? smile
      iConst
      1. МПК105 Сегодня, 14:01
        Ну,ВСЁ...Умрёт скоро от онкологической болезни...Зря он так сказал.................
        МПК105
  2. Pirogov Сегодня, 13:51
    Нормальный мужик Родриго Дутерте ,себе цену знает, наркош крошит ,америку посылает молодец.
    Pirogov
  3. Комментарий был удален.
  4. volodya Сегодня, 13:53
    Хороший мужик,но приходится ему крутится ,как ужу на сковороде!
    volodya
  5. silberwolf88 Сегодня, 14:10
    И ведь точно не позволит ... ну пока жив ... и пока страны демократии не озаботились правами филиппинцев не спрашивая их самих ...
    silberwolf88
  6. alex73s Сегодня, 14:10
    Он также заявил, что не намерен покупать у американцев оружие


    А Филиппины покупали оружие у США? Насколько я знаю они получали его на халяву по программе военной помощи, теперь эту лавку закрыли
    alex73s
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