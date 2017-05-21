Президент Филиппин: не позволю США относиться к стране, как к колонии
В понедельник президент Филиппин Родриго Дутерте прибудет с визитом в Москву. Накануне поездки он побеседовал с представителями российских СМИ, которым заявил, что не позволит США относиться к его стране как к колонии.
Он также заявил, что не намерен покупать у американцев оружие.
«Если моя страна рухнет, кто ее восстановит? США?», – задался он вопросом.
Президент отметил также, что внешняя политика Филиппин «сдвинулась с прозападного курса».
Ранее Дутерте прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа – Бараке Обаме. В частности он потребовал от Обамы не рассматривать Филиппины «как собачку на поводке». Он заявлял также, что Вашингтон может забыть о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами.
Однако с приходом к власти новой администрации филиппинский лидер сообщил, что Трамп его друг, и против Америки он ничего не имеет.
Это касается того, как Америка к этому относится. Вы все еще относитесь ко мне как к колонии? Шутите? Я не позволю вам относиться ко мне как к какому-нибудь колониальному губернатору. Мы независимая страна. Мы можем преодолеть трудности. Мы можем быть голодными, но на этот раз хотим, чтобы к нам относились достойно,цитирует президента РИА Новости .
Он также заявил, что не намерен покупать у американцев оружие.
Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий. Когда она продает, то продает. Вам нужно? Берите. Она так поступает. Действует ли подобный подход в случае с Америкой? Нет. Потому что даже если президент скажет "да", госдепартамент скажет "нет", и конгресс тоже скажет "нет" и заявит о несоблюдении прав человека. Если образ действий таков, я не буду просить о помощи, стоя на коленях,подчеркнул Дутерте.
«Если моя страна рухнет, кто ее восстановит? США?», – задался он вопросом.
Президент отметил также, что внешняя политика Филиппин «сдвинулась с прозападного курса».
У нас сейчас рабочий альянс с Китаем, и я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны,добавил он.
Ранее Дутерте прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа – Бараке Обаме. В частности он потребовал от Обамы не рассматривать Филиппины «как собачку на поводке». Он заявлял также, что Вашингтон может забыть о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами.
Однако с приходом к власти новой администрации филиппинский лидер сообщил, что Трамп его друг, и против Америки он ничего не имеет.
Использованы фотографии: AP Photo / Bullit Marquez, File
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